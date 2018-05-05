Минниханов Рустам Нургалиевич
Общая информация
Образование:1978 г. — Казанский сельскохозяйственный институт, специальность «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер- механик»
1986 г. — Заочный институт советской торговли, специальность «товароведение и организация торговли продовольственными товарами», квалификация «товаровед высшей квалификации», г.Москва.
Трудовая деятельность:1978 г. — инженер-диагностик Сабинского районного объединения «Сельхозтехника»
1980 г. -старший энергетик, главный энергетик Сабинского леспромхоза
1983 г. -зам. председателя правления Сабинского райпо
1985 г. — председатель правления Арского райпо
1990 г. -председатель Арского райисполкома
1992 г. — первый зам. главы администрации Арского района
1993 г. — глава администрации Высокогорского района
1996 г. министр финансов Республики Татарстан
1998 г. Премьер-министр Республики Татарстан
С 25 Марта 2010 г. — Президент Республики Татарстан
Доктор экономических наук. Заслуженный мастер спорта.
Государственные награды:2002 г .- Орден Дружбы.
2007 г .- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
2007 г. — Орден «За заслуги перед Республикой Татарстана
2014 г. — Орден Почета
2003 г .- Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
2005 г. — Медаль «В память 1000-летия Казани»
2007 г. — Медаль «В ознаменование добычи 3 миллиардной тонны нефти Татарстана»
Почетная грамота Президента Российской Федерации (2009г), Благодарность Президента Российской Федерации (2008г), Благодарность Президента Российской Федерации (2012г), Почетная грамота Правительства Российской Федерации (2010г), Благодарность Правительства Российской Федерации (2012г, 2013г), Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2009г).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Кремль, г. Казань, 420014
- Телефон: +7(843) 567-89-01
- Email: ap.rt@tatar.ru
- Сайт: president.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018