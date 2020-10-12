COVID-19: пик заболеваемости — впереди?

Вторая волна коронавируса, новый состав кабмина и транспортная реформа в Нижнекамске: итоги недели с программой «7 дней» на ТНВ

Фото: Ринат Назметдинов

В России за месяц число новых случаев заболеваний COVID-19 выросло в 2,5 раза — с 5,5 тыс. 11 сентября до почти 13 тыс. случаев 10 октября. Значительный рост отмечается в 60 из 85 субъектов страны. Россиянам рекомендовано воздержаться от лишних перемещений и посещения массовых мероприятий. Москва на грани возвращения пропускного режима. О том, как ситуация развивается в Татарстане, и что еще на минувшей неделе привлекло внимание журналистов программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ, — в нашем обзоре.

Эпидемия возвращается

Самое обсуждаемое видео минувшей недели — гигантское скопление машин скорой помощи возле новых корпусов Республиканской инфекционной больницы. Кто-то говорит, что это всего лишь очередь на традиционную уже обработку карет после смены. Другие проводят параллель с тем, что творилось возле инфекционных госпиталей в мае-июне — пик заболеваемости первой волны новой коронавирусной инфекции. Как бы то ни было, но COVID вновь пошел в рост. И во многих странах мира, и в России в частности. Даже благополучный, в сравнении со многими, в том числе соседними регионами, Татарстан демонстрирует почти полуторакратный рост новых случаев. Самые яркие примеры: после концерта слегла половина жюри детского конкурса «Созвездие». Один из членов жюри — известный актер, преподаватель, ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов — скончался после возвращения из Казани в Москву. На минувшей неделе заболели около десяти игроков и тренерский штаб хоккейного клуба «Ак-барс»…

Министерство здравоохранения рекомендовало россиянам минувшие выходные провести дома. Не посещать места массового скопления людей но… насколько жители и гости нашей страны прислушались к этому совету каждый из нас мог видеть сам, когда в нарушение этих рекомендаций наслаждался не по октябрьски теплой погодой и прогулкой.

Врачи отмечают: вирус молодеет, тяжелеет, пациентов, нуждающихся в госпитализации, даже больше, чем весной. Фото Рината Назметдинова

Ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов поделился услышанным от своего, переболевшего COVID-19 знакомого описанием ощущений от инфекции: «попробуй не дышать минуту, почувствуй непреодолимое желание вдохнуть, а потом представь, что ты испытываешь эти пароксизмы от нехватки кислорода неделю, теряя сознание, и с ужасом ощущая, что этот вздох последний. И этот ужас кажется вечным». Очень образно и страшно. И врачи — не всесильны. Аппарат ИВЛ поможет не каждому. Только в Татарстане коронавирус унес уже 87 жизней, в России — почти 22,5 тыс. в мире — свыше миллиона. Как аукнутся и куда ударят выживших осложнения от перенесенного опаснейшего заболевания — пока не сможет спрогнозировать самый лучший предсказатель. В силах каждого из нас сделать максимум возможного, чтобы сохранить свое здоровье, здоровье родных и близких. Что победит — разум, или извечное российское «авось»? На этот вопрос тоже ответа пока нет.

А съемочная группа программы «7 дней» вновь отправилась в «красную зону». 12-я казанская горбольница, где в середине сентября закрыли коронавирусный госпиталь, казалось бы выдохнули с облегчением, чтобы… 2-го октября снова развернуть койки для больных COVID-19. Врачи отмечают: вирус молодеет, тяжелеет, пациентов, нуждающихся в госпитализации, даже больше, чем весной.

Аналитики проводят параллели с «Испанкой», собиравшей страшную жатву из человеческих жизней век назад. Да, болезнь — другая, но ее поведение достаточно схоже. И, если сравнить, то тогда было три волны: первая — средняя по силе и размаху. Самая масштабная и страшная — вторая. Третья — малая. Многие предполагают, что ситуация с COVID-19 будет разворачиваться по схожему сценарию, и пик второй волны захватит грядущие осень и зиму, а третья волна нахлынет весной. Как будет в этих условиях складываться социально-экономическая ситуация — еще один важный вопрос, который пока остается открытым.

Еще в сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил большую часть руководителей министерств, а также имена председателя правительства республики и его замов. Фото tatarstan.ru

Кабмин сформирован

Завершено формирование правительства РТ. Еще в сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил большую часть руководителей министерств, а также имена председателя правительства республики и его замов.

И так коротко: старейший — Равиль Ахметшин. Заместителю премьер-министра и полномочному представителю РТ в РФ — 60 лет. Самая молодая — руководитель АИР — Талия Минуллина. Ей — 35. Радик Гайзатуллин сохранил за собой пост министра финансов республики. Он остается главным долгожителем кабмина, бессменно занимая это кресло уже на протяжении 18 лет. Министром образования стал Ильсур Хадиуллин. Символично, что представили его коллективу на профессиональный праздник — День учителя. Последним стало известно имя нового министра транспорта и дорожного хозяйства. Экс-министр переехал в Москву, в связи с назначением в Совет Федерации, а его кресло занял Фарит Ханифов, поменявший на портфель главы Миндортранса, буквально год назад полученный портфель министра строительства. Свое прежнее место он уступил Марату Айзатуллину, до недавнего времени возглавлявшему ГИСУ Татарстана. В условиях пандемии вновь назначенным главами Миндорстроя и Минстроя предстоит решение масштабнейших задач: реализация проектов дорожном строительстве, например трассы М-12, а также наращивание объемов жилого строительства до 3,5 млн квадратных метров в год.

А еще новому составу правительства РТ предстоит подтянуть знания второго государственного языка — татарского самим, и позаботиться о том, чтобы требования Конституции Татарстана соблюдались и их подчиненными. Этот вопрос достаточно жестко поставил перед ними на заседании Комиссии при президенте Татарстана по сохранению и развитию татарского языка ее председатель — вице-спикер парламента республики Марат Ахметов. Он подчеркнул, что подобные проблемы имеются в Минспорта, Минмолодежи, Минтрансе, Минздраве, а также АИР. Похоже руководителям структур предстоит, по словам наших коллег из программы «7 дней» «совершить внутренний подвиг, о котором говорил президент Татарстана Рустам Минниханов» — то есть вновь сесть за парты и подтянуть знания.

Число пьяных ДТП в районе выросло в 4 раза, причем нередко ловят за рулем с «убийственной долей промилле» местных чиновников. Фото Ильи Репина

За что досталось Муслюмово?

На недавнем заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения состоялся подробный разбор ситуации с БДД в Муслюмовском районе. Как оказалось — причин для этого достаточно. Первое — существенный рост серьезных ДТП: в 14 авариях погибли 5 человек, еще 17 — получили ранения. Министр внутренних дел республики Артем Хохорин подчеркнул, что дело пахнет должностным преступлением. И вот почему: число пьяных ДТП в районе выросло в 4 раза, причем нередко ловят за рулем с «убийственной долей промилле» местных чиновников. Вот только протоколы на них — не составляются. Министр заявил о минимум 8 подобных фактах. На днях, причем в очередной раз поймали пьяным за управлением автомобилем (озвучена цифра в 1,5 промилле) местного руководителя МЧС. Причем глава района Рамиль Муллин сделал весьма неожиданное заявление. Цитата: «Хочу сказать, что наш директор МЧС трезвым вообще не ходит, он с утра уже пьяный. Я уже третий год прошу, чтобы его уволили, но почему-то этого не происходит». Видимо, теперь к его словам прислушаются. Начальнику ГИБДД по РТ Ленару Габдурахманову, похоже, предстоит серьезно пересмотреть кадровый состав местной автоинспекции.

Досталось на орехи и исполняющему обязанности руководителя Муслюмовского исполкома, являющегося еще и начальником районной комиссии по безопасности дорожного движения Ильнуру Ахметову. Его служебную машину недавно задержали за глухую тонировку. Свою вину тот признал, правда щедро поделился ответственностью со своим водителем, который, якобы, затонировал авто без ведома шефа, а тот ничего не заметил.

Нижнекамск: 18 автобусов на четверть миллиона жителей

Один автобус на почти 13,5 тыс. горожан. Явный дисбаланс. Да еще для территории, где недавно было объявлено о старте транспортной реформы. Жители нефтехимической столицы республики обращаются с жалобами во все инстанции, написали и в редакцию наших коллег — на ТНВ. Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в Нижнекамск, чтобы лично увидеть — действительно ли все так плохо с пассажирским транспортом в третьем по величине городе Татарстана.

С городскими автобусами ситуация оказалась даже хуже, чем об этом писали в редакцию местные жители. Фото: rt-online.ru

Выбор у нижнекамцев, как оказалось — есть. Правда, не тот, какой хотелось бы. Речь идет не о том, чтобы выбирать между прямыми маршрутами или необходимостью добираться с пересадкой, а между тем — провести час с лишним на остановке в компании таких же страдальцев, или же, если торопишься — запустить руку в семейный бюджет и вызывать такси. Причем с городскими автобусами ситуация оказалась даже хуже, чем об этом писали в редакцию местные жители: по 7 местным маршрутам курсируют всего 12 автобусов. Год назад их было вчетверо больше. О том, чтобы соблюдались хоть какие-то требования по соблюдению социальной дистанции и речи не идет. Отстояв час-полтора на остановке, люди штурмуют подошедший транспорт со всем возможным энтузиазмом, набиваясь словно сельдь в бочку.

Единственный муниципальный перевозчик в буквальном смысле этого слова, дышит на ладан. Проблем — не перечесть: нет денег на обновление парка, на модернизацию, на ремонт подвижного состава. Водители и кондукторы — бегут. Причина — низкие зарплаты, на повышение которых опять-таки нет денег. Те, кто еще работают, каждый день выходят в рейс — как на последний бой: на каждой остановке крики и ругань в их адрес от уставших от ожидания пассажиров.

Городская администрация уверяет: точка общественного кипения будет погашена. Готов экономически обоснованный прорывной проект транспортной реформы. Его готовили ни много, ни мало — 2 года. Суть ее в том, что объединить городской транспорт — те самые 12 автобусов, что обслуживают весь город, и вахтовый транспорт — 4 транспортные компании (300 автобусов), что обслуживают только нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия. По расчетам Радмира Беляева — первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамска, это будет выгодно и городу, на маршруты в котором выйдут сразу сотни освобождающихся после доставки вахты автобусов, и сами вахтовики, которые смогут дополнительно заработать на перевозках. Дополнительный доход уже посчитан — порядка 150 млн рублей в год к тем 600 млн, что те зарабатывают на вахтовых рейсах. Вот только пока спецтранспорт городским становиться не торопится. Администрация города уверяет и население, и журналистов, что проект уже на низком старте — идет процесс убеждения будущих участников его реализации в выгодности такого участия.

Айдар Метшин заявил, что подвижной состав единственного городского перевозчика изношен. Фото: vk.com/nknews

Между тем, ситуация близка к критической. Еще в январе, на коллегии Минтранса мэр Нижнекамска Айдар Метшин заявил, что подвижной состав единственного городского перевозчика изношен. Почему тревогу не начали бить раньше и поиском выхода занялись когда спасать уже почти что нечего — вопрос, повисший в воздухе. А впереди — зима. Полтора часа на остановке в мороз — совсем не то же, что в летнюю жару, или хотя бы в такой непривычно мягкий октябрь.

Узнать подробнее об этих событиях, о том, что такое электросамокат — транспортное средство, представляющее опасность, или просто способ повысить мобильность пешехода, а также о горожанах, решивших покинуть мегаполис ради того, чтобы завести свое фермерское хозяйство, можно 12 октября, ровно в 13:00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

