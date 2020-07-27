Манифест татарского народа: Рустам Минниханов опубликовал программную статью кандидата в президенты

Сбор подписей за сохранение национальной культуры, повторный случай заболевания COVID-19 и «Стрижи» над Казанью: итоги недели от программы «7 дней»

ЦИК Татарстана зарегистрировал Рустама Минниханова кандидатом на должность президента Республики Татарстан. Сами выборы состоятся 13 сентября. В минувшую субботу действующий президент РТ на страницах газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» опубликовал свою программную статью, которую в регионе уже назвали «манифестом татарского народа». Об этом и других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

«Татары: верность традициям, уверенность в будущем»

Такое название получила программная статья, опубликованная после регистрации Рустама Минниханова в качестве кандидата на предстоящих выборах президента Татарстана. Как отмечает ведущий программы «7 дней», и он сам, и многие представители многомиллионного татарского народа, рассыпанного по всему миру, нашли в этой публикации ответы на большую часть волнующих их вопросов: как сблизить, сберечь и обеспечить развитие самобытной культуры, языка, духовности татар.

— В последнее время как-то принято искать «врага» больше вовне — глобализация, интернет, массовая культура, правовые ограничения и др. С этим и не поспоришь — вызовов много. А как же решается сохранение национального в себе? Ведь это и может стать ежедневным внутренним подвигом. Совершать его или нет — каждый для себя решает сам, — отвечает Рустам Минниханов на вопрос, отмечая, что государственная задача — сбережение национальной культуры.

При этом президент республики особо подчеркивает, что речь идет о сохранении не просто национальной культуры татар, а бережном отношении ко всему ее многообразию:

— Когда мы говорим о единстве татарского народа — мы не говорим о единообразии. Мы дорожим тем, что есть астраханские, касимовские, сибирские, казанские татары, мишари, кряшены, тептяри… Мы дорожим самобытностью каждого члена нашей большой семьи татар, как среди братьев: каждый — уникальная личность, но вместе — одно целое, одна семья.

«Мы видим свое будущее в развитие творческого начала нашего народа», — уверен президент республики. Фото Олега Тихонова

Еще один важнейший момент: Рустам Минниханов указывает на ошибочность мнения некоторых деятелей от политики, которые не способны отличить стремление сохранения национально-культурных ценностей от сепаратизма:

— Когда мы говорим об особом пути татарского народа и Татарстана, отдельные горячие головы пытаются преподнести это как политику отделения. Для некоторых Татарстан становится картой, которую хотят разыграть, чтобы добавить себе политических баллов, раскрыть несуществующий островок раздора в центре страны. Даже в России, где татары являются вторым по численности народом, люди не совсем ясно представляют нашу историю и культуру. Порой надо объяснять, что в сложные перестроечные годы Татарстан стремился к расширению прав и полномочий, соответствующих его социально-экономическому потенциалу и вкладу в развитие страны, и не более того. Наоборот, сохранив межнациональное и межконфессиональное согласие внутри себя, наша республика внесла значительный вклад в укрепление российской государственности. Татары — это народ, который все времена работает на созидание, на интеграцию общества. Вот почему так важно рассказывать о нашей культуре, патриотизме и особенности мировоззрения, высокой значимости для татар их родного языка. В нем заложен тот смысловой код, который позволяет глубже понять особенности мировосприятия и моральных ценностей, — подчеркивает Рустам Минниханов.

— Быть татарином — это чувствовать связь со своим народом. Мы видим свое будущее в уважительном отношении к нашему прошлому. Мы видим свое будущее в развитие творческого начала нашего народа. Мы видим свое будущее в сохранении и обогащении культурного наследия нашего народа. Татары — неотъемлемая часть многонациональной России и многонационального мира. Мы видим свое будущее в энтузиастах: наших общественных организациях и отдельных активных сыновьях и дочерях татарского народа. Сегодня Татарстан — территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне. И где бы ни проживали татары, мы всегда это чувствуем, чувствуем единение и силу наших предков, силу нашего народа, — уверен президент Татарстана.

И главное стремление второго по численности народа России, и самого Рустама Минниханова, как яркого его представителя — в том, чтобы иметь возможность и дальше писать историю этого народа, как части большой многонациональной семьи России, творить будущее для детей и внуков и многих поколений, что придут после.

Люди верят, что вновь созданная Комиссия по сохранению и развитию татарского языка, сможет помочь разрешить эти вопросы. Фото Максима Платонова

Родной язык

Вернуть возможность полноценно заниматься родным языком, получать основы знаний о родной культуре и национальной истории: такие просьбы, пожелания и даже требования озвучивают родители в татароязычных семьях. И не только они. Люди старшего поколения, лишенные в свое время возможности учить татарский языки и говорить на нем, сегодня сами стремятся заполнить пробелы в знаниях и не желают повторения своей судьбы для детей и внуков.

С тех пор, как татарский язык потерял свой государственный статус в школах, после того, как были сокращены в разы часы на преподавание национальных языков, дети обделены в своих правах знать и понимать свою принадлежность к народу с великой историей.

Вернуть татарскому и другим языкам народов России право на место в системе образования, внести учебники на родных языках в федеральные списки, сформировать достаточную форму преподавания родного языка и на родном языке, не кошмарить проверками, а помогать на государственном уровне национальным классам, школам, открывать национальные колледжи и вузы: все это — насущная, безотлагательная необходимость, в поддержку которой родители татарстанских школьников и студентов сегодня собирают подписи.

Люди верят, что вновь созданная Комиссия по сохранению и развитию татарского языка, сможет помочь разрешить эти вопросы. Для себя татарстанцы уже определились с ответом на вопрос «спасать ли родной язык». Начали с себя: с общения дома, рассказов стариков, основ национальной культуры. Дело — за государством. Тем более, что подвижки — есть: на днях президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» — план работы Кремля и правительства на ближайшие 10 лет, где в перечне ключевых аспектов: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни и многое другое. Есть и такая цель, как «создание условия для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, их исторических и национально-культурных традиций».

Научное сообщество отмечает, что коронавирус (COVID-19) стал более агрессивным. Фото mos.ru

COVID-19 стал заразнее

Научное сообщество отмечает, что коронавирус (COVID-19) стал более агрессивным: теперь каждый инфицированный заражает больше человек, чем раньше. Не 2-3, как это было весной, а — 4. Такие данные приводят наши коллеги из программы «7 дней». Более того, то, что человек уже переболел — перестало быть защитой: иммунитет долго не держится, а на днях во Владимирской области зафиксирован первый случай повторного заражения. У медработника был выявлен COVID-19, он вылечился, вышел на работу и… снова заболел.

Некоторые европейские страны отмечают новый всплеск эпидемии. ВОЗ уверена, что это напрямую связано со смягчением санитарных режимов. США вновь ужесточает требования во многих штатах. А в России люди преисполнились оптимизма, уверяют друг друга в том, что пандемия отступает, что вот-вот будет создана чудодейственная вакцина, забывая о том, что любой подобный медпрепарат сначала должен пройти цикл испытаний, потом — проверку на безопасность, сертификацию, наконец, и за оставшееся до конца 2020 года время все это успеть сделать едва ли получится.

Между тем, люди стали забывать надевать маски или это не делают в общественном транспорте, прорываются с боем и скандалами в торговые центры, еще и хвастаясь «подвигом» в соцсетях, просто не думая о том, что если они больны, пусть даже бессимптомно, а рядом окажется человек с хроническим заболеванием — например, диабетом, сердечник, с онкологическим заболеванием, то почти наверняка такие «правоборцы» становятся настоящими убийцами.

Или другой вариант: не вы «поделились» инфекцией, а вам по пути встретился такой же яро протестующий против ограничения своих свобод и прав. И он оказался носителем вируса. И уже вы через несколько дней перестали чувствовать запахи и вкусы, вам, или вашим близким стало трудно дышать, вам вызвали скорую и теперь откачивают под аппаратом ИВЛ…

Потому-то и действуют до сих пор жесткие требования по разрешенному количеству посетителей на единицу площади, по соблюдению дистанции, по использованию средств индивидуальной защиты. Фото Максима Платонова

Потому-то и действуют до сих пор жесткие требования по разрешенному количеству посетителей на единицу площади, по соблюдению дистанции, по использованию средств индивидуальной защиты. Потому и сотрудники Роспотребнадзора каждый день отправляются в рейды по местам большого скопления людей. Они — тоже на передовой противостояния коронавирусу и делают все, чтобы «марафон борьбы с пандемией» завершился как можно скорее и с наименьшими потерями.

На днях Рустам Минниханов обратился к верующим с просьбой максимально внимательно отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора в период проведения праздника Курбан-байрам. Они не так уж и сложны и направлены на то, чтобы максимально обезопасить людей от опасности заболеть. Первое — проводить обряды на улице и, по возможности, с соблюдением дистанции. Второе — использовать маски, перчатки, антисептики. Третье — ограничить участие в празднике пожилых людей, опасность COVID-19 для которых особенно высока.

Малые госпитали Татарстана

Временные госпитали для приема больных COVID-19 открываются в населенных пунктах с количеством жителей в 10, 20, 30 тысяч человек. Цель — снизить нагрузку на кареты скорой помощи, которых, как правило, не хватает. Например, на Азнакаево всего 5 машин. Кроме того, это возможность обеспечить людей местами в стационарах, лекарствами и уходом на то время, что потребуется для того, чтобы доставить их в ближайший райцентр на томографию и подтверждение диагноза.

Такие госпитали появились сравнительно недавно — в июле. Что лишний раз подтверждает: расслабляться рано и коронавирус еще никуда не ушел, опасность заражения была и остается. Съемочная группа программы «7 дней» побывала в нескольких малых госпиталях и узнала — как там выстроена работа.

Азнакаево. 25 палат. 40 коек, в том числе 6 — реанимационных. 4 врача и 2 реаниматолога работают посменно. Такое количество коек — необходимый минимум для 60-тысячного района, ближайшие крупные медицинские центры — в Альметьевске и Лениногорске. И туда и туда — час пути из райцентра. Из дальних деревень — и того больше. Потому сражаться со смертельной болезнью, что косит и пожилых и молодых, приходится здесь. На месте. Нашим коллегам с телеканала «Новый век» показали палату, где уже 3 недели под аппаратом искусственной вентиляции легких борется за жизнь 21-летняя девушка.

Цель — снизить нагрузку на кареты скорой помощи, которых, как правило, не хватает. Фото tatar-inform.ru

Бавлы. Здесь госпиталь мало чем отличается от Азнакаевского. Разве что мест в нем — меньше: 30. Еще 80 человек находятся под наблюдением на дому. В местном госпитале тоже нет аппарата компьютерной томографии, но все остальное, что нужно для выявления заболевания и поддержания пациентов, — есть. Сформирован и штат медработников: 16 человек несут посменное дежурство, часами «варятся» в защитных костюмах, чтобы подарить шанс на жизнь. И это повод снова, в очередной раз, от всей души, сказать врачам — спасибо!

Наперекор коронакризису

Ситуация, в которую угодила страна, в том числе из-за коронавируса (на ситуацию наложились еще падение цен на нефть, продолжающаяся санкционная война против России) эксперты от экономики называют «идеальным штормом». Он ударил по всем без исключения отраслям и направлениям, обвалил спрос, обрушил доходы, остановил предприятия-партнеры и потребители продукции.

Еще в самом начале пандемии Татарстан определил для себя: поставив главным приоритетом сохранение жизни и здоровья людей, тем не менее сделать все, чтобы сохранить и благополучие жителей республики, а значит — максимально поддерживать работоспособность ведущих предприятий.

Компании Группы ТАИФ в тяжелейших для глобальной экономики условиях не только не уменьшили, но и наращивают производственные мощности и их загрузку, продолжают реализацию инвестиционной программы развития общей стоимостью в 1,5 трлн рублей.

Строительство Олефинового комплекса, который уже почти официально называют «второй Нижнекамскнефтехим», детально проработано, в том числе с финансовой точки зрения, и идет в четком соответствии с принятыми графиками и планами.

Строительство Олефинового комплекса идет в четком соответствии с принятыми графиками и планами. Фото Рината Назметдинова

На действующих производствах (и в этом смогли убедиться члены съемочной группы программы «7 дней»), на системном уровне решены вопросы профилактики заболеваний вирусной инфекцией, люди обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками. Полностью оправдали себя инвестиции, сделанные в развитие и модернизацию медико-санитарных частей предприятий и медучреждения. В сложный и для предприятий ТАИФа период Группа не замкнулась на решении только собственных задач. Подтверждая делом собственный девиз: «Сила во благо!», руководство АО «ТАИФ» и входящих в Группу компаний, приняло решение оказать помощь татарстанским волонтерам и медикам. Для врачей, работающих в «красной зоне», были приобретены еще 700 (в дополнение к 1200 закупленным и переданным ранее) многоразовых защитных костюмов.

Обо всем этом, а также о том, как в Казани встретили праздник «Я выбираю небо», какое лекарство стоит 8 млн рублей за одну инъекцию и как можно помочь детям, отчаянно борющимся за жизнь, можно узнать подробнее 27 июля, ровно в 13:00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

