«Инстаграм» глав районов Татарстана: сбор у бюста Шаймиева, эстафета флага и онлайн-выход «в народ»

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

Прошедшая неделя, судя по Instagram-аккаунтам руководителей районов Татарстана, в основном была наполнена двумя событиями. Это прием юбилейного флага ТАССР в районах республики и открытие бюста первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в Актанышском районе, на котором собрались многие главы муниципалитетов.

Бюст Шаймиева и массовый визит глав в Аняково

Одним из важнейших событий недели для глав сразу нескольких районов Татарстана, судя по всему, стало открытие бюста первого президента региона Минтимера Шаймиева на его родине, в деревне Аняково Актанышского района. Событие, напомним, произошло 26 августа. Посты об этом можно увидеть, например, в «Инстаграме» Энгеля Фаттахова — главы района, где, собственно, и происходили события (он называет открытие бюста большим праздником). Здесь много фотографий с церемонии, где присутствовал и сам Шаймиев, и нынешний глава Татарстана Рустам Минниханов.

Подобные публикации можно увидеть и у глав районов, расположенных довольно далеко от Аняково. К примеру, у руководителя Высокогорского района Рустама Калимуллина. Он показывает крупным планом сам бюст Шаймиева, гостей церемонии, парк около бюста.



А вот руководитель Кукморского района Сергей Димитриев даже выложил видео с церемонии. На этом видео можно послушать речь героя мероприятия — Минтимера Шаймиева — во время открытия. Посмотрели его около 3 тысяч человек — это примерно каждый пятый подписчик Димитриева.



С речью же нынешнего президента Татарстана Рустама Минниханова по поводу события можно ознакомиться в видео главы другого района Татарстана — Бавлинского, Рамиля Гатиятуллина. Судя по всему, на мероприятии присутствовало вообще очень много глав районов, так что Актанышский район на неделе на короткое время стал своего рода муниципальной столицей региона — по крайней мере, если судить о «столичности» по концентрации должностных лиц.



Традиционные красоты района и попытки «в интерактив»



Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов в рамках традиционного пожелания подписчикам доброго утра выложил в свой аккаунт довольно симпатичную фотографию рассвета. Солнце, встающее за дорогой, полем и облаками, вдохновило 216 человек на «двойной тап». Единственный комментарий, правда, оставил пользователь, называющий себя официальным аккаунтом Новошешминского района — так что получилась в некотором смысле самопохвала.

Любуется родными видами и руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов. В своем аккаунте он выкладывает видео с видами Парка культуры и отдыха имени Горького под крайне бодрящую музыку. При этом он интересуется у подписчиков, нравится ли им этот парк. Подобный интерактив, как часто и бывает, срабатывает: подписчики высказывают свои мнения и пожелания. Например, можно узнать, что людям не хватает кафе и колеса обозрения, которое пока не открыли. Возможно, именно формат общения с подписчиками, вопросы и обсуждения смогли бы изменить довольно формалистский обычный тон «Инстаграмов» глав районов.



Еще один пример удачного интерактива (или, по крайней мере, его попытки) на неделе — у руководителя Чистопольского района Дмитрия Иванова. Он выложил 10-минутной прямой эфир с ответами на вопросы жителей района. Видео посмотрели около 600 человек, и такой формат тоже неплох — думается, «Инстаграмы» у глав районов в первую очередь и должны быть для коммуникации с жителями.



Против флага столетия ТАССР даже Метшин не устоял



Глава Нижнекамского района, Айдар Метшин, несмотря на данное на прошлой неделе обещание «ограничить свое присутствие в сети», не смог пройти мимо эстафеты флага 100-летия ТАССР. На фотографии он с группой людей рядом с флагом. Подробностей о том, что это за люди — никаких. Возможно, именно такой лаконичностью и проявляется ограничение присутствия. Пост понравился примерно четыремстам пользователям соцсети.

Линар Закиров, руководитель другого района на востоке Татарстана — Бугульминского, тоже принимал эстафету флага 100-летия ТАССР, причем вместе с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным. На соответствующем видео, правда, говорится в основном о совместном посещении народного музея боевой славы «Память» и лагеря имени Губина после реконструкции.



Принимал эстафету юбилейного флага и Дрожжановский район. Его глава, Марат Гафаров, снял на видео и показал подписчикам, как флаг несли к сцене, где проходили праздничные мероприятия — на это полюбовались 2 300 человек.



Логистический центр X5 и сельские дома культуры Буинского района



А вот Рустем Нуриев, руководитель Елабужского района, на неделе показал фотографии другого толка. 26 августа он сообщил об открытии в районе оптово-распределительного центра X5 Retail Group. По словам Нуриева, на центр были выделены около миллиарда рублей вложений от инвестора, примерно 190 миллионов рублей от региона и Фонда развития моногородов. Постройка центра даст 269 рабочих мест для жителей и упростит логистику доставки произведенных товаров до торговой сети. Пост понравился более чем тремстам подписчикам, на фотографиях можно увидеть большие складские помещения и выставку товаров местных производителей.

Об инфраструктуре — правда, чуть менее масштабной — говорил на неделе и руководитель Буинского района Ранис Камартдинов. В своем посте он показал видео с капитально отремонтированным многофункциональным центром в селе Новые Чечкабы, в котором разместились дом культуры и сельская библиотека. Помимо этого, в посте говорится о многофункциональном центре в селе Вольный Стан — с начальной школой, детским садом, сельским домом культуры, библиотекой, почтой и ФАПом. Немногочисленные комментаторы реагировали поднятыми вверх пальцами и смайликами аплодисментов.

