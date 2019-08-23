Татарстан и Coca-Cola намерены сделать Казань первым «городом без отходов» в России

Фото: Александр Артемьев

Правительство Татарстана и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» заключили в рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 соглашение о намерениях в сфере развития культуры раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов в республике.

Документ подписали президент РТ Рустам Минниханов и генеральный директор компании Александар Ружевич. Последний рассказал «Реальному времени», что Coca-Cola и Татарстан намерены сделать Казань первым «городом без отходов» в России.

«Казань — очень прогрессивный и чистый город. Нам нужно будет только улучшить уже существующую систему обращения с мусором», — сказал Ружевич.

Концепция Zero Waste City включает в себя цикл просветительских и инфраструктурных городских решений, обеспечивающих сбор и переработку 100% эквивалента отходов потребительской полимерной упаковки от реализуемой продукции Coca-Cola. Для этого компания предоставит необходимое количество контейнеров.

«Реальное время» рассказывает о событиях WorldSkills в Казани в режиме online.