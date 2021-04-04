Главное о коронавирусе на 4 апреля: почему в Татарстане не снимают ограничения, как католики отпразднуют Пасху

Фото: Илья Репин

Роспотребнадзор ответил, что мешает снятию ограничений

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 4 апреля в республике зафиксировали 19 563 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 16 597 человек, в том числе 15 за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни 423 татарстанцев.



Замедление темпа снижения заболеваемости коронавирусом в марте сдерживает Роспотребнадзор Татарстана от снятия ограничительных мер, заявила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина. Кроме этого, она отметила, что на фоне снижения общего числа заболевших отмечается увеличение доли тяжелых форм.

Мэр Нижнекамска привился вторым компонентом вакцины от COVID-19. Первый компонент вакцины глава Нижнекамского района получил 13 марта.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал «не расслабляться» в связи со стабилизацией распространения коронавируса в республике. Он обратился к руководителям муниципалитетов с призывом держать ситуацию под контролем.

Фото: tatarstan.ru

Привитым вакциной «ЭпиВакКорона» нужен особый тест

За последние сутки в России выявили 8 817 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 212 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 580 894 человек, а выздоровевших — до 4 204 081.



За сутки болезнь унесла жизни 357 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 100 374 человека.



Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что к июню этого года город выйдет на рубеж по уровню популяционного иммунитета к коронавирусу. Они надеются, что это позволит безопасно и в очном формате провести мероприятия с большим количеством участников, в том числе международные мероприятия и конференции.

Привитым вакциной «ЭпиВакКорона» необходим специальный тест на антитела. Оценка уровня иммунитета после прививки данной вакциной обычными коммерческими тестами может быть недостаточной. ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона».



Фото: Максим Платонов

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что симптомы недомогания президента Аргентины Альберто Фернандеса после вакцинации от коронавируса похожи на гриппоподобный синдром. Он заметил, что вакцинация не исключает заражения, но она исключает тяжелые последствия.

В возрасте 78 лет скончался заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько. Загорулько накануне госпитализировали в тяжелом состоянии с онкологическим заболеванием и коронавирусом.

Президент РАН объяснил необходимость вакцинации пожилых людей от COVID-19. Он объяснил, что пожилые люди должны обязательно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, так как в этой возрастной категории повышенный уровень смертности.

«Спутник V» в отдаленные районы Кузбасса доставляет «воздушная маршрутка». Вертолет Ми-8 — единственный транспорт для жителей отдаленных поселков Таштагольского района.

Фото: Максим Платонов

Вторая Пасха в условиях пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 130 784 257 человек, 2 846 403 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 671 843). На второй строчке — Бразилия (12 953 597), на третьей — Индия (12 485 509), на четвертой — Франция (4 802 545). На пятой строчке Россия (4 520 879, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (554 779). За ними следуют Бразилия (330 193), Мексика (204 011), Индия (164 623) и Великобритания (127 068).

Доклад ВОЗ о происхождении коронавируса заставил обратить внимание на дикую природу. Эксперты считают, что для борьбы с распространением вирусов в дикой природе Китай и его соседи должны запретить выращивать виды, подверженные заболеваниям.

Власти США приняли решение прекратить производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где ранее было испорчено 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

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Власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд до 4 тысяч россиян в неделю при наличии у приезжающих отрицательного результата теста на коронавирус.

Сегодня католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства отмечают праздник Пасхи. Уже второй год подряд празднование Пасхи проходит в условиях пандемии коронавируса. Во многих европейских странах люди не могут собраться в семейном кругу из-за ограничительных мер.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в двух провинциях республики началась четвертая волна распространения коронавирусной инфекции

Ольга Плешкова