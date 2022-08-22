Рустам Минниханов — об ИИ: «Лишь бы это не мышиная возня была»

Президент Татарстана рассмотрел проекты по импортозамещению и призвал к реальным результатам в области ИИ

«Я за искусственный интеллект, но лишь бы как в анекдоте не получилось», — строго предупредил Рустам Минниханов «цифровых атташе» из Иннополиса на сегодняшнем заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», потребовав реальных результатов в области ИИ. В назидание президент Татарстана рассказал анекдот о яде для грызунов, дав понять, что технологии искусственного интеллекта нельзя превращать в фарс. Кроме того, на заседании КАМАЗ получил покровительство в локализации производства резинотехнических манжет, СИБУР договорился о масштабировании в Татарстане технологии латекса для медицинских перчаток, а идею создания особой энергетической зоны для отработки новых тарифов отправили на доработку. Детали — в материале «Реального времени».

5 направлений ИИ от Иннополиса

Модная презентация о внедрении технологий искусственного интеллекта, с которой в самом конце заседания выступил первый проректор Университета Иннополис Искандер Бариев, вызвала иронию у президента республики. Казалось бы, безобидная «заезженная» тема цифровизации производства должна была пройти на последних минутах легко и просто, но в действительности послужила поводом для настоящей отповеди для «цифровых атташе» и подопечных предприятий. Им послали четкий сигнал: принимать на вооружение технологии искусственного интеллекта с реальной экономической отдачей, а не заниматься фарсом.

— У нас большие ожидания от искусственного интеллекта в технологиях оптимизации производства в нефтехимической отрасли, — заметил Рустам Минниханов, приглашая докладчика на трибуну к микрофону. — Может, нехватку нашего интеллекта компенсируем искусственным.

И сразу дал установку, чтобы автор конкретно перечислил основные направления работы в этой области. «У нас не политзанятие, мы должны конкретно знать», — предупредил президент и принялся с интересом слушать о том, что нового может предложить новый исследовательский центр ИИ, недавно созданный в структуре АНО ВО «Университет Иннополис».

Сначала первый проректор — заместитель директора университета Искандер Бариев напомнил, что ИЦ ИИ стал одним из шести центров, наряду с МФТИ, Высшей школой экономики, Сколтехом. Он выбрал пять направлений по созданию отраслевых продуктов на основе ИИ. Первое — это складская логистика, где стоит задача увеличить оборачиваемость товаров. Здесь партнерами выступили «Почта России» и Wildberries. Второе — безопасность ТЭК, партнером выступила «Татнефть». Третье — это техническое обслуживание на транспорте, где партнерами стали «Аэрофлот» и ГК «Синара». В их интересах разрабатываются технологии ИИ, направленные на сокращение времени обследования воздушного и наземного транспорта перед выходом в рейс. Четвертое — медицинская диагностика, пятое — сотрудничество с компаниями СИБУР и ТАНЕКО в создании новых материалов. Касаясь исследовательской деятельности в этом направлении, Искандер Бариев сообщил, что технологии ИИ будут подсказывать «оптимальный технологический режим производства».

Фото: president.tatarstan.ru

Анекдот от Минниханова, или Зачем ловить грызунов, если есть яд

Тут президент Татарстана остановил докладчика и прямо спросил у гендиректора ТАНЕКО, верит ли он в возможности ИИ?

Гендиректор компании Илшат Салахов не стал скрывать, что без сбора больших данных технологии ИИ не смогут заработать. «Чтобы заработала эта система, необходим набор данных введения технологического режима, данные по физическому и химическому составу сырья», — пояснил он. Оказалось, что этой исходной информации нет, но «наработка ведется». «Пока этих данных не будет, интеллект не сможет заработать. Сначала надо математическую модель обучить», — объяснил он. Одним словом, информационного поля для обработки ИИ еще нет, и кто должен этим заниматься — непонятно. Чтобы не ломать голову, президент рассказал поучительный анекдот:

— Продают яд для грызунов. Один умный, как я, спрашивает: а как его использовать? «Вы этого грызуна поймали, связали, рот открыли, положили порошок. И все, он умрет», — отвечают ему. — «Но если я его поймал, тогда и так смогу убить», — недоумевает покупатель. — «Да, если так сделаешь, тоже правильно будет», — отвечают ему.

Никто в зале не рассмеялся. «Главное, чтобы как в этом анекдоте не получилось. Я за искусственный интеллект. Но лишь бы это не мышиная возня была, а реальная математическая модель», — перешел от иносказательного повествования Минниханов.

Фото: president.tatarstan.ru

Затем специально обратился к гендиректору ТАНЕКО. «Тебе, как гендиректору, говорю. Ты меня услышал. Сейчас в моде математические модели, надо чтобы реально было», — предупредил он.

Проекты СИБУРа по импортозамещению

Затем первое слово предоставили управляющему директору направления «Развитие и инновации» ООО «СИБУР» Дарье Борисовой. В выступлении она подробно рассказала о проектах по импортозамещению. Самые «вкусные» предложила локализовать в Татарстане. Речь идет о выпуске медицинских перчаток из латекса объемом 2,6 млрд штук. Необходимо производить 49 тысяч тонн латекса.

— Все медицинские перчатки, которые используются в России, сегодня завозятся по импорту, — сообщила Дарья Борисова. — Ниша большая с точки зрения объема и суммарного объема заработка. В России до пандемии не было ни производства латекса, ни производства перчаток. Это все импортировалось из Азии, которая является мировым лидером в производстве перчаток.

В настоящее время СИБУР завершает разработку технологии, запустив опытное производство в Красноярске. Правда, объемы выпуска небольшие — 3—3,5 тысячи тонн. Спикер предложила рассмотреть возможность масштабирования производства в Татарстане. «Я хотела бы предложить региону рассмотреть, кто мог бы стать региональным чемпионом в производстве перчаток», — обратилась она к залу.

СИБУР инвестировал средства в разработку первичной технологии, завершены испытания в лаборатории. Цель — создать более производительный и низкозатратный способ выпуска латекса, чем тот, который есть в Красноярске. Но для импортозамещения не хватает партнера, который будет готов инвестировать в производство перчаток. При этом Дарья Борисова предупредила, что будут сложности: «Путь непростой, так как в России не делали ни того (латекса), ни другого (перчаток)».

— Путь тернистый, мы вышли на целевые показатели не так быстро, как планировали. Еще не завершили разработку, пройдено около трети пути, или 40%, — уточнила она.

— Эта задача — стратегическая. Я готов работать с федеральным правительством и вместе с вами отстаивать федеральные проекты, двигать шаг за шагом, что можно, — заверил докладчицу президент Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, Татарстан готов предложить площадки для размещения производства в разных районах республики. Так, в Казани это могут быть технополис АО «Химград» или ПАО «Казаньоргсинтез», в Елабуге — ОЭЗ «Алабуга». Это значит, что проектом может заинтересоваться кто-то из резидентов промпарков. «Наверно, нам пора создавать какие-то индустриальные парки и технопарки, куда могли бы прийти те, кто хочет заняться этим, например ОЭЗ «Алабуга», есть «Химград». Готовы предоставить помещения и поучаствовать на площадках Нижнекамска и «Казаньоргсинтеза», — перечислил он возможные варианты. «Даже то, что мы в дружественных странах можем получить, завтра можем и не получить от этих поставщиков», — согласился Минниханов. Он поручил создать рабочую группу для подготовки дорожной карты проекта.

Дарья Борисова подробно рассказала о проектах СИБУРа по импортозамещению. Фото: president.tatarstan.ru

Особая энергетическая: энергетики просят освободить от избыточной мощности

Особую энергетическую зону для отработки новых тарифов на низком уровне напряжения предложила создать зампред Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина. Ее необходимость она объяснила тем, что все больше пользователей подключаются к распределительной сети, что может привести к коллапсу из-за отсутствия инвестиционных ресурсов.

— В прошлом году было произведено более 34 тысяч новых подключений, что может привести к точке невозврата. Основные мощности были заложены в 1950-х годах, а инвестиционный задел отвлекается на эксплуатационные затраты сетей. Если ничего не делать, то «невозврат» наступит в 2035 году, — предупредила она.

По ее словам, сейчас 80% тарифа идут на эксплуатационные затраты, а 20% — на ремонт и реконструкцию существующего фонда. Задача — изменить пропорции в пользу реальных инвестиций. Она предложила создать технологический полигон для тестирования и апробирования инновационных решений возле подстанции в Зеленодольском или Верхнеуслонском районах РТ. Источники — гранты Минэнерго РФ, софинансирование «Сетевой компании» и сторонних инвесторов.

— В какой форме нужна поддержка? — уточнил президент республики.

Оказалось, что эксперимент с энергетической ОЭЗ направлен на высвобождение избыточных мощностей. Президент согласился, что новые объекты строятся с превышением необходимых объектов мощности. «Такая работа (по оптимизации) нужна, поручение даем. Вы, как инициатор, будете нас информировать», — поставил точку Рустам Минниханов.