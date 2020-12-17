Рустам Минниханов: «Новогодние корпоративы надо проводить, нельзя ограничивать людей, но…»

Президент Татарстана поощрил новогодние корпоративы, анонсировал Перепись-2021 и рассказал о «завистниках» и «сторонниках» республики

Фото: Ринат Назметдинов

«Нельзя ограничивать людей, нужно позволить им проводить корпоративы», — с таким сенсационным и очень ожидаемым в предпринимательской среде месседжем сегодня обратился президент Татарстана Рустам Минниханов к делегатам съезда Совета муниципальных образований РТ. Подводя итоги уходящего года, он сообщил, сколько республика недополучила из-за пандемии коронавируса — однако в сравнении с другими субъектами РФ, по его словам, республика относится к стабильным регионам. А важным событием предстоящего года глава Татарстана назвал Перепись населения. В свою очередь председатель ассоциации российских ТОС Виктор Кидяев, отмечая достижения Татарстана, обратил внимания на заслуги Минтимера Шаймиева. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Такая эффективная система управления в республике сложилась при Шаймиеве»



Выступления на съезде Совета муниципальных образований Республики Татарстан проходили на двух государственных языках Татарстана — русском и татарском. Примечательно, что на языке Тукая и Джалиля поприветствовал собравшихся и председатель ассоциации российских ТОС и замруководителя фракции «Единая Россия» Госдумы Виктор Кидяев, за что получил одобрительные аплодисменты зала.

— Ваш опыт перенимает вся страна, — отметил Кидяев. — Инициативы Татарстана находят свое отражение в федеральном законодательстве. А ваш вклад по вовлечению жителей в формирование комфортной городской среды лег в основу федерального стандарта.

Думский депутат назвал Татарстан примером для других регионов. Рустама Минниханова он назвал «очень грамотным человеком», просчитывающим все до мелочей и работающим «за совесть».

— Такая эффективная система управления в республике сложилась при Минтимере Шариповиче Шаймиеве, — продолжил Кидяев. — И получила новый импульс при Минниханове.

Председатель ассоциации российских ТОС и замруководителя фракции «Единая Россия» Госдумы Виктор Кидяев поприветствовал собравшихся на языке Тукая и Джалиля, за что получил одобрительные аплодисменты зала

Он признался, что несколько раз в неделю созванивается с Экзамом Губайдуллиным — председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ», переизбранным сегодня на эту должность, — по различным вопросам. А муниципалитеты Татарстана, по его словам, достойно представляют регион и страну на международном уровне.

Татарстан недополучил 42 млрд рублей

Выступление президента Татарстана Рустама Минниханова на съезде стало своего рода программной речью об итогах уходящего года. Он обратил внимание на необычный формат съезда — в условиях пандемии, поэтому для некоторых участников была организована видеоконференция. По его словам, 2020 год был богат на общественно-политические события. Во-первых, в стране прошло голосование по поправкам в Конституцию России.

Другим знаковым событием он назвал выборы президента РТ и депутатов местного самоуправления, которые прошли весьма успешно. Депутатский корпус обновился на 34%, а «Единая Россия» сохранила ведущие позиции. В рамках 100-летнего юбилея ТАССР было открыто немало объектов в республике. Проведена работа по благоустройству общественных пространств.

— Из-за пандемии экономика оказалась в непростой ситуации, Татарстан не стал исключением, хотя наш запас прочности позволил нивелировать множество негативных моментов. За 11 месяцев [2020 года] бюджет региона недополучил более 42 млрд рублей — это огромная цифра, — с сожалением констатировал глава РТ, добавив, что федеральный центр продолжает оказывать поддержку региону.

Выступление президента Татарстана Рустама Минниханова на съезде стало своего рода программной речью об итогах уходящего года

Объем валового регионального продукта в этом году ожидается в размере 2,4 трлн рублей. Это ниже прошлогоднего уровня на 4%. Однако в сельском хозяйстве объем продукции ожидается на уровне 268,5 млрд рублей — 103,1%. Уровень безработицы, по прогнозам президента, на конец года должен составить 2,3%.

Все запланированные мероприятия и программы на этот год в республике выполнены. На дорожных работах освоено 37,8 млрд рублей, за счет федерального бюджета — 6,5 млрд рублей.

— Наряду с нацпроектами и республиканскими программами дополнительные возможности для развития территорий в различных федеральных программах — это добрая традиция, Виктор Борисович, — обратился Минниханов к Кидяеву. — Я надеюсь, что вы с подарками будете приезжать. Миллиард Татарстан получил — это ваша заслуга. У нас всегда есть завистники, но есть сторонники, сторонников оказалось больше.

От глав муниципалитетов руководитель республики потребовал проявлять активность и заявляться на гранты и различные программы поддержки городов и сел.

Перепись населения и 1100-летие принятия ислама

Кроме того, в преддверии Года родных языков Минниханов призвал направить усилия на обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, поддержку традиционных духовных ценностей, возрождение исторических святынь, строительство мечетей и православных храмов. В будущем году будет завершено строительство воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.

От глав муниципалитетов руководитель республики потребовал проявлять активность и заявляться на гранты и различные программы поддержки городов и сел

— Президентом России Владимиром Путиным принято решение о торжественном праздновании в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Мы и впредь будем последовательно поддерживать усилия традиционных конфессий по повышению их роли в духовно-нравственном совершенствовании нашего общества, а также противодействию любым формам радикализма и нетерпимости, — заявил президент Татарстана.

Одним из важнейших событий будущего года он назвал Всероссийскую перепись населения, которая будет проходить в апреле. На муниципальную власть возлагается большая ответственность по созданию условий для ее успешного проведения.

«Новый год люди ждут. Человек все равно будет праздновать»

Напоследок он напомнил, что совсем немного времени осталось до Нового года.

— Сейчас будет много корпоративов, праздничных мероприятий, — продолжил Минниханов. — Да, их надо проводить, нельзя ограничивать людей. Не знаю, лучше, когда они собираются у себя дома, или нужно создать условия, чтобы они провели Новый год культурно, с соблюдением всех мер предосторожности, в соответствующих помещениях. Поэтому обратите внимание. Новый год люди ждут. Человек все равно будет праздновать. Лучше договориться, чтоб учитывались интересы наших граждан: праздновали и Новый год, и обеспечивалась безопасность. Этот вопрос очень важный.

Что касается пандемии COVID-19, Татарстан, по его словам, относится к самым стабильным регионам страны.

1 / 41 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов