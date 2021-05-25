Рустам Минниханов: «Как бы ни было сложно, Группа ТАИФ работает на перспективу»

Президент Татарстана принял участие в совещании в режиме ВКС по результатам годовых общих собраний акционеров компаний Группы ТАИФ

В связи с ограничительными мерами по противодействию дальнейшему распространению охватившей весь мир эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 годовое общее собрание акционеров АО «ТАИФ», как и год назад, состоялось в заочной форме. В конце апреля участники собрания подвели итоги финансово-экономической деятельности компаний Группы ТАИФ в 2020 году, а 21 мая, в формате ВКС, состоялось итоговое совещание с участием президента Республики Татарстан. Рустаму Минниханову представили итоги работы Группы в 2020-м и первом квартале 2021 года, а также доложили о перспективах развития нефтехимической отрасли России, открывающихся в связи с возможным объединением нефтегазохимических бизнесов двух крупнейших участников отечественного рынка — Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг». Подробности — в материале «Реального времени».

Для Группы ТАИФ 2020-й оказался одним из самых сложных

Новая коронавирусная инфекция, за считанные месяцы охватившая весь мир и объявленная пандемией, самым серьезным образом отразилась на экономике как отдельных компаний, так и целых отраслей, и государств. В глобальном масштабе ущерб от COVID-19, временных остановов производств и ограничений, вводимых в том числе на торговое сообщение между странами, обвала цен на продукцию нефтепереработки и нефтехимии оценивается в триллионы долларов США.

— Впервые в истории нашей Группы был получен сальдированный чистый убыток в размере 21 млрд рублей при прибыли от продаж в сумме более 37 млрд рублей, показатель EBITDA составил минус 2 млрд рублей, — сообщил в своем выступлении генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

О финансово-экономических результатах работы Группы ТАИФ по итогам 2020 года рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Фото: Роман Хасаев

Существенное влияние на отрицательный экономический результат деятельности Группы ТАИФ по итогам 2020 года оказал глубокий обвал курса национальной валюты — российского рубля, и беспрецедентное падение стоимости ценных бумаг, что привело к отрицательной курсовой разнице в 30 млрд рублей и отрицательной переоценке ценных бумаг на сумму более чем в 40 млрд рублей.

9 млрд долларов — на социально значимые проекты

В 2020-м, несмотря на все сложности, Группа ТАИФ полностью выполнила все взятые на себя обязательства. Сумма налоговых платежей и сборов во все уровни бюджета и внебюджетные фонды в 2020-м году составила 44 млрд рублей, в том числе более 9 млрд рублей было перечислено в консолидированный бюджет Татарстана.

За время деятельности Группы ТАИФ сумма, направленная на социально значимые цели, превысила 9 млрд долларов США. Фото: Роман Хасаев

Еще почти 44 млрд рублей было направлено Группой на финансирование социально значимых проектов республики. В том числе порядка 6 млрд рублей — на благотворительность, спонсорство, создание и содержание объектов социально-культурной сферы и финансовую помощь. В том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией с апреля по декабрь минувшего года Группа направила свыше 370 млн рублей.

За период с момента основания Группы ТАИФ общая сумма, направленная на социально значимые цели, превысила 9 млрд долларов США.

— Это сравнимо с затратами, произведенными Группой СИБУР на создание Тобольского нефтегазохимического комплекса, в том числе «ЗапСибНефтехим», — привел цифры генеральный директор АО «ТАИФ».

Консолидация усилий и наращение темпов развития

Вопреки складывавшейся в 2020 году сложной экономической ситуации компании Группы ТАИФ ни на день не останавливали своих производств. Численность работников не только не была сокращена по сравнению с 2019-м, но даже выросла на 271 человека. На 6% по итогам пандемийного года вырос и размер среднемесячного дохода сотрудников компаний и предприятий, достигнув по итогам отчетного периода почти 64 тыс. рублей.

В то время, когда многие крупные компании объявляют о заморозке или временном сокращении реализации своих инвестиционных программ, Группа ТАИФ, напротив, наращивает темпы реализации новых проектов, включенных в Стратегическую программу развития, рассчитанную на период до 2030 года, а также обновления и модернизации действующих производств. Общий объем запланированного финансирования превышает 1,8 трлн рублей. Стратегическая программа развития Группы ТАИФ четко отвечает озвученным Владимиром Путиным планам по развитию нефтегазохимической отрасли Российской Федерации.

— За отчетный год сумма инвестиций в основные фонды, включая ремонты, превысила 78 млрд рублей, что на 47% больше, чем в 2019 году. В плане на 2021 год — более 123 млрд рублей, — отметил Руслан Шигабутдинов.

В 2021 году Группа ТАИФ планирует инвестировать в основные фонды более 123 млрд рублей. Фото: Роман Хасаев

График реализации инвестиционной программы не только строго выдерживается, но даже по мере возможностей ускоряется, в том числе и за счет привлечения дополнительных заемных средств. К 2030 году, по завершении реализации Стратегической программы развития, сальдированная выручка Группы ТАИФ должна вырасти до 1,8 трлн рублей в год, а сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней превысит 132 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Татарстана планируется направить не менее 59 млрд рублей.

Более 1,5 млн тонн пластиков и почти 600 тыс. тонн каучуков

Таковы производственные результаты нефтехимической составляющей Группы ТАИФ по итогам 2020 года. Эффект от постоянной работы по модернизации и совершенствованию действующих мощностей и строительству новых производств в области нефтегазопереработки и нефтехимии, освоению новых видов продукции — впечатляет.

Группа ТАИФ постоянно модернизирует и совершенствует свои производства. Фото: Роман Хасаев

— За 1995–2020 годы Группа ТАИФ нарастила отбор светлых нефтепродуктов более чем в 2 раза. Производство мономеров было увеличено за этот же период почти в 3 раза, а производство полимеров — в 5 раз, — отметил в своем выступлении генеральный директор головной компании Группы — АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Производство пластиков за 25 лет выросло в 5,6 раза, выпуск каучуков увеличен в 3,6 раза.

ПАО «Казаньоргсинтез»: более 1 млн тонн товарной продукции по итогам 2020 года

Индекс физического объема произведенной ПАО «Казаньоргсинтез» товарной продукции по итогам 2020 года составил 98,8% к результатам 2019-го. Это более 1 млн тонн. Показатель загрузки производственных мощностей достигал 96,67%.

При этом объем производства полиэтиленов к уровню предыдущего отчетного периода снизился на 2,9% и достиг в физическом объеме почти 727 тыс. тонн.

— Полиэтилена низкого давления произведено 515 тысяч 138 тонн, что меньше уровня 2019 года на 10 тысяч 962 тонны, полиэтилена высокого давления произведено 199 тысяч 411 тонн (меньше на 10 тысяч 571 тонну), сэвилена 12 тысяч 168 тонн (больше на 568 тонн). Снижение объемов производства полиэтиленов произошло вследствие недопоставок сырья. В 2020 году поставки этана с ПАО «Татнефть» уменьшились на 21,3 тыс. тонн, поставка СУГов снизилась на 38 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом, — привел цифры главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров.

Об итогах работы в 2020 году ПАО «Казаньоргсинтез» доложил главный инженер комплекса Рафаэль Сафаров. Фото: Максим Платонов

Рустам Минниханов сразу заинтересовался причинами недопоставок сырья. Президенту Татарстана пояснили, что причина — в вынужденном снижении объемов добычи нефти и, как следствие, попутного газа на Минибаевском месторождении ПАО «Татнефть». Был период, когда вместо 21 тонны сырья в час поступало всего 13-14. К настоящему моменту ситуация стабилизировалась.

На 7 тыс. 723 тонны больше, чем в 2019 году, выпущено поликарбоната. Поэтапная модернизация производства позволила довести объемы до 81 тыс. 354 тонн по итогам 2020 года. Конечная цель модернизации — увеличить мощность производства до 100 тыс. тонн поликарбонатов в год.

Снижение мировых цен на полиэтилен более чем на 17% в сравнении с 2019-м годом, привело к снижению выручки «Казаньоргсинтеза» на 8,8 млрд рублей. Минус еще 887 млн рублей к уровню предыдущего отчетного периода — результат снижения объемов реализации полиэтиленов. Немного нивелировало эти потери снижение себестоимости продаж на 6,8%. Основные причины этого — снижение цен на сырье и объемов его поставки.

— По итогам 2020 года выручка от реализации товарной продукции сократилась относительно прошлого года на 9,6 миллиарда рублей и составила 62 миллиарда 793 миллиона, — сообщил Рафаэль Сафаров и добавил: — По итогам 2020 года чистая прибыль составила 8 миллиардов 607 миллионов рублей, что на 3 миллиарда рублей ниже уровня 2019 года.

Он также отметил, что компания особое внимание уделяет качеству производимой продукции. Доля сертифицированной продукции по итогам 2020 года в общем объеме товарной продукции составила 89,8%.

— Несмотря на сложную обстановку, в 2020 году Общество продолжало осуществлять инвестиционную деятельность. Так, объем капитальных вложений по итогам 2020 года составил более 6 млрд рублей без НДС, — отметил главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез».

Так, на заводе этилена ведется модернизация производств для возможности переработки пропана в качестве сырья для пиролиза. На заводе бисфенола-А ведутся строительно-монтажные работы по модернизации производства изопропилбензола. На заводе поликарбонатов уже проведены основные объемы работ по модернизации. На заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления модернизируется один из реакторов с наращением мощности с 70 до 220 тыс. тонн продукции в год. В 2021 году на «Казаньоргсинтезе» не только будут продолжены все эти работы, но и приступили к реализации еще одного масштабного инвестиционного проекта: строительству автоклавной установки по производству сэвилена и полиэтилена высокого давления, мощностью 100 тыс. тонн в год. В целях повышения эффективности производства начато строительство электрогенерирующей установки ПГУ-250 МВт, основным топливом для которой станет сингаз — попутный продукт производства, ранее сжигавшийся на факелах. Это позволит не только повысить эффективность электроснабжения производств комплекса, но и значительно сократить нагрузку на окружающую среду. На охрану окружающей среды, к слову, по итогам минувшего года затраты «Казаньоргсинтеза» составили почти полмиллиарда рублей. Общий валовой выброс в атмосферу, водоемы, а также лимиты водопотребления и образования отходов в компании строго контролируются и не превышают установленных нормативов.

Объем капитальных вложений ПАО «Казаньоргсинтез» в 2020 году превысил 6 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

2 млрд рублей также были направлены ПАО «Казаньоргсинтез» на реализацию мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, в том числе замену изношенного оборудования, доведение цехов до требований правил и норм, предъявляемых Ростехнадзором, а также на повышение надежности тепло- и энергоснабжения, повышение надежности систем безопасности и содержание пожарно-спасательных частей и газоспасательного отряда.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: основной удар пандемии пришелся по каучуковому производству

В начале мая 2020 года товарные запасы каучуков на ПАО «Нижнекамскнефтехим» превысили возможности складского хранения и достигали критических отметок. Коронакризис заставил остановиться значительную часть производств-потребителей как в России, так и за рубежом. Котировки на продукцию значительно снизились. Избежать опасности останова удалось благодаря переносу на более ранние сроки капитальных ремонтов на ряде заводов.

— Несмотря на все сложности минувшего года, в результате сохранения ритмичности производств, инновационных проработок в отчетном 2020 году произведено более 2,4 млн тонн товарной продукции, получены 9-миллионная тонна пропилена, 11-миллионная тонна каучука СКИ-3, 19-миллионная тонна этилена, — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Айрат Сафин: «По итогам 2020 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» превысил 2,4 млн тонн». Фото: Александр Ильин

Всего по итогам 2020 года на «Нижнекамскнефтехиме» было произведено 593 тыс. тонн каучуков и 743 тыс. тонн пластиков.

Выручка компании в 2020 году составила 148 млрд рублей, прибыль от продаж — 20,5 млрд рублей, чистая прибыль — 4,4 млрд рублей.

— Возросшая финансовая нагрузка в условиях высокой волатильности курсов валют привела к формированию отрицательной курсовой разницы в размере 16 миллиардов рублей, что в значительной степени и повлияло на размер чистой прибыли, — пояснил финансовые результаты Айрат Сафин.

Общая сумма, направленная «Нижнекамскнефтехимом» на финансирование проектов, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию действующих производств и строительство новых, в 2020 году превысила 60 млрд рублей, что позволило компании войти в топ-10 рейтинга инвестиционной эффективности по мнению кредитно-рейтингового агентства НКР совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования. В числе наиболее крупных реализуемых инвестиционных проектов — строительство комплекса ЭП-600, производство дивинил-стирольного каучука пятого поколения (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн, строительство ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

— Направляя основные усилия на производственную и инвестиционную деятельности, «Нижне­камскнефтехим» всегда уделяет особое внимание вопросам ресурсо- и энергоэффективности, проблематике экологии и защиты окружающей среды. Общие расходы в этих направлениях только за 2020 год составили порядка 5 миллиардов рублей, — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Начало 2021 года внушает определенный оптимизм, однако для обеспечения стабильности работы комплекса, имеющего огромное значение для экономики страны, «Нижнекамскнефтехиму» и отрасли в целом важна господдержка. В частности, производитель просит:

ввести обратный акциз на производство синтетических каучуков;

доработать налоговое законодательство в части возможности получения Свидетельств о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана и сжиженных углеводородных газов на основании Соглашения о реализации инвестиционных проектов, заключенного с Минэнерго РФ как самой организацией переработчиком этана и сжиженных углеводородных газов, так и взаимозависимой с ним компанией;

доработать механизм получения государственной поддержки производителями синтетических каучуков в части субсидирования транспортных расходов при экспорте продукции;

помочь в подписании соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности по проекту «Техническое перевооружение производства галобутиловых каучуков до 200 тыс. т в год», позволяющего привлечь финансовые ресурсы по льготной процентной ставке;

продлить принятые в 2020 году сроком на 1 год антидемпинговые таможенные пошлины на импорт пластиков;

принять положительное решение по льготе по налогу на имущество за 2020 год по реализованным «Нижнекамскнефтехимом» инвестиционным проектам, в условиях неполного исполнения налоговых платежей в 2020 году в связи с критичным снижением показателей результативности «Нижнекамскнефтехима» под влиянием последствий пандемии коронавируса.

Айрат Сафин: «Для обеспечения стабильности работы комплекса, имеющего огромное значение для экономики страны, «Нижнекамскнефтехиму» и отрасли в целом важна господдержка». Фото: Александр Ильин

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» обратился к президенту Татарстана с просьбой оказать содействие в решении этих вопросов на федеральном уровне. Рустам Минниханов пообещал сделать для этого все возможное.

Качество нефти, поступающей на переработку, — катастрофично

Еще одну существенную проблему в ходе совещания озвучил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Он обратил внимание президента Татарстана на катастрофическую ситуацию, складывающуюся с качеством поступающей на переработку на АО «ТАИФ-НК» нефти.

— В настоящее время в мире отсутствуют технологии прямой глубокой переработки тяжелой нефти, поэтому сегодня ни на одном нефтеперерабатывающем заводе в мире для прямой глубокой переработки нефти не используется нефть плотностью выше 860 кг/м3. Однако на текущий момент по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти» на ТАИФ-НК поступает нефть низкого качества, не пригодная для ее прямой глубокой переработки в связи с запредельно высокой плотностью, которая достигает 878 кг/м3, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов обратил внимание президента на проблему качества поступающей на переработку нефти. Фото: Роман Хасаев

Последние 20 лет Группа ТАИФ вкладывает огромные средства в модернизацию и совершенствование комплекса ТАИФ-НК, ориентируясь на переработку именно местной тяжелой нефти. Лучшие современные технологии позволяют эффективно справляться с «черным золотом» качеством не ниже «Юралс».

— Получаемая ТАИФ-НК некачественная нефть расслаивается еще до ее переработки и приводит к образованию значительного количества осадков в нефтепроводах и резервуарах, а ее дальнейшая переработка неизбежно приводит к образованию сверхтяжелых асфальтеновых отложений в трубопроводах, неконтролируемому закоксовыванию регулирующих и предохранительных клапанов, арматуры и другого оборудования. Переработка такой нефти может привести к катастрофическим взрывопожароопасным ситуациям. В связи с этим мы были вынуждены с февраля текущего года на 25% снизить нагрузку переработки нефти — с 900 т/час до 680 т/час, — особо отметил генеральный директор АО «ТАИФ». Он обратился к президенту Татарстана с просьбой поддержать предложение Группы ТАИФ по внесению изменений в схему нормативных грузопотоков нефти, утвержденную Минэнерго России, чтобы на ТАИФ-НК поступала нефть по качеству не ниже марки Urals с плотностью, не превышающей 860 кг/м3, содержанием серы не выше 1,4% от массы и с индексом коллоидной нестабильности не более 0,6–0,7.

Рустам Минниханов подчеркнул, что проблему качества нефти, поставляемой на переработку в ТАИФ, предстоит решать совместно. Фото: president.tatarstan.ru

— Тема качества нефти на самом деле сложная. И ее не решить без каких-либо серьезных решений по переработке, по обработке и по производству синтетической нефти. Мы эту тему и с Альбертом Кашафовичем (Шигабутдиновым — председателем совета директоров АО «ТАИФ», главным советником генерального директора по развитию АО «ТАИФ», — прим. ред.), обсуждали, я эту тему и с Наилем Ульфатовичем (Магановым — генеральным директором и членом совета директоров ПАО «Татнефть», — прим. ред.) обсуждал. Обсуждал я эту тему и с Сазоновым (Алексеем Валерьевичем — статс-секретарем — заместителем министра финансов РФ). Мы в неравных условиях: у тех, кто сидит на легкой нефти, и выход (светлых нефтепродуктов — прим. ред.) другой. А налогообложение для всех — одинаково. Эту тему мы вместе с вами прорабатываем. Другого пути у нас — нет. Нам надо найти решение. Как бы то ни было, нефть не только у нас, но и у других компаний будет все хуже: все больше серы, все более тяжелая будет нефть. Эту тему надо решать, — откликнулся на озвученную проблему президент Татарстана.

Руслан Шигабутдинов: «Объединение нефтехимических бизнесов ТАИФа и СИБУРа — это дополнительные конкурентные преимущества и инвестиционные возможности»

Компании, как в России, так и в мире, постепенно возвращаются к нормальной работе. Такие выводы можно сделать по итогам первого квартала 2021 года. Группа ТАИФ также отмечает выравнивание ситуации. В сравнении с первым кварталом 2020 года, за период с января по март включительно 2021-го сальдированная выручка Группы выросла на 36 млрд рублей и достигла 206 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась более чем вчетверо — с 5 до 23 млрд рублей. Сумма уплаченных налогов и сборов также в сравнении с первым кварталом 2020 года существенно выросла и составила почти 12 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан — 4,5 млрд рублей, что втрое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Важным событием весны 2021 года как для Группы ТАИФ, так и для нефтегазохимической отрасли России в целом, как отметил Руслан Шигабутдинов, является подписание соглашения об основных условиях возможного объединения нефтегазохимических бизнесов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг». Оно состоялось 23 апреля в Москве, в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера РФ Александра Новака.

— Создание такой объединенной компании даст колоссальный синергетический эффект, обеспечит эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки производственных мощностей Группы ТАИФ и для дальнейшего развития нефтехимической промышленности Республики Татарстан. Это даст гарантию реализации проектов, предусмотренных утвержденной Стратегией развития Группы ТАИФ до 2030 года, расширит номенклатуру выпускаемой продукции с существенным увеличением налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики, — высказал уверенность генеральный директор АО «ТАИФ».

— Стратегическое партнерство с компанией СИБУР, при выполнении тех условий соглашения, которые подписаны, мы целиком и полностью поддерживаем. Вопрос совместного присутствия на рынке — это дополнительные конкурентные преимущества, плюс инвестиционные возможности компании СИБУР в реализации всех наших намеченных и согласованных нами планов. В этой части ваше решение по консолидации, по объединению активов мы их тоже поддерживаем, — высказал свое мнение президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов дал положительную оценку результатам деятельности Группы ТАИФ в условиях коронакризиса. Фото: president.tatarstan.ru

Подводя итоги совещания, Рустам Минниханов положительно оценил результаты деятельности предприятий Группы ТАИФ за 2020 год. По его словам, несмотря на пандемию, предприятия продемонстрировали хорошие экономические показатели.

— Многие проекты позволяют не только нарастить объемы производства, но и получить более высокое качество продукции, — сказал Рустам Минниханов. — В том числе это касается и работ по модернизации производства ПАО «Казаньоргсинтез», создания собственных энергетических мощностей. В целом все это дает серьезные положительные результаты.

Президент Татарстана также подчеркнул:

— Сегодня важно знать, какие высокотехнологичные маржинальные проекты мы можем реализовать с помощью современных, в том числе цифровых, технологий.

Президент Татарстана поблагодарил руководство Группы ТАИФ, акционеров, трудовые коллективы за слаженную работу и вклад в развитие экономики Татарстана.

— В современных условиях важно не просто присутствовать на рынке, но и расширять производства, осваивать выпуск новой продукции, увеличивать заработную плату работников — все это направлено на рост благосостояния наших граждан, улучшение качества жизни в целом, — сказал Рустам Минниханов.

В завершение своего выступления Рустам Минниханов поблагодарил весь коллектив Группы ТАИФ за слаженную плодотворную работу и большой вклад в развитие экономики Республики Татарстан и Российской Федерации. Он заверил, что руководство республики, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, будет и дальше оказывать поддержку компаниям Группы ТАИФ для обеспечения их стабильной и бесперебойной работы.

В свою очередь Руслан Шигабутдинов подчеркнул, что и руководство, и весь многотысячный коллектив Группы прекрасно понимают, что 2021 год тоже не обещает быть легким. Однако, имея четкую программу деятельности, выверенную Стратегию развития и богатый практический опыт, ТАИФ с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее.

Совет директоров АО «ТАИФ» был переизбран

Альберт Шигабутдинов был единогласно переизбран на пост председателя совета директоров АО «ТАИФ». Фото: Роман Хасаев

Сразу после завершения итогового совещания также в режиме ВКС состоялось организационное заседание совета директоров АО «ТАИФ». Ключевой повесткой дня стало формирование нового состава органа управления. Первым взял слово Рустам Минниханов:

— Хочу поблагодарить совет директоров за проявленный в сложный период коронакризиса профессионализм. В преддверии больших наших проектов, в преддверии интеграции необходим опытный руководитель. Я обращаюсь к вам с предложением избрать председателем Альберта Кашафовича Шигабутдинова.

Это предложение президента Татарстана было поддержано единогласно. Как и предложение подтвердить полномочия действующего генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова.

Первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев переизбран заместителем председателя совета директоров АО «ТАИФ». Фото: Роман Хасаев

Заместителем председателя совета директоров вновь выбран первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев. Также был избран состав дирекции АО «ТАИФ» и утверждены комитеты совета директоров.