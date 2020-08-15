События недели: протесты в Белоруссии, новая «инфекционка» и скандал со Слуцким

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

Главным акцентом уходящей недели стали протесты в Белоруссии, где вышедших на улицы граждан жестко задерживал ОМОН. Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса — первую в мире, и на нее уже поступают заказы из других стран. В Казани в рекордные сроки открыли новый корпус РКИБ, куда приехал глава российского Минздрава. Наставника ФК «Рубин» Леонида Слуцкого на этой неделе удалили с поля за попытку обратить внимание судьи на фол. Взлет цен на авиакеросин может привести к удорожанию билетов — предупредили российские авиаперевозчики. Сегодня впервые с этими и другими новостями вы можете ознакомиться, не только прочитав традиционный субботний обзор недельных итогов «Реального времени», но и прослушать их благодаря сервису «Диктор Mail.ru», который позволяет записать речь диктора с помощью нейросети.

Протестная неделя в Белоруссии

Самыми обсуждаемыми на этой неделе стали события в Белоруссии. После президентских выборов там начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Люди выходят на улицы, выражая свое несогласие с результатами голосования. К слову, официальные итоги выборов ЦИК республики опубликовала только в пятницу, согласно им действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей.

Однако сами по себе протесты не стали бы столь заметным событием. Внимание привлекли жесткие, а порой откровенно жестокие, действия силовиков. Официально сообщалось о 7 тысячах задержанных, появлялись видео с избиениями, минимум два человека погибли.

Только в пятницу власти стали говорить о «перегибах», глава МВД Белоруссии извинился перед непричастными к протестам гражданами, «попавшими под раздачу». Глава парламента республики Наталья Кочанова рассказала, что Лукашенко поручил разобраться по каждому случаю задержания. При этом сам белорусский лидер не стал выступать публично.

Уроженка Набережных Челнов Айгуль Михневич, периодически пишущая для «Реального времени» колонки о жизни в Белоруссии, решила рассказать нашим читателям, почему жители республики вышли на улицы и как на самом деле воспринимается Батька обычными гражданами страны.

Она описала схемы наездов на бизнес, стилистику работы силовых структур страны и финансовых реформах «грабящих» население Белоруссии.

«Мы (Айгуль замужем за Иваном Михневичем — сооснователем компании-разработчика World of Tanks) перестали ездить в Беларусь после того, как в эти же жернова попал главный «айтишник» страны — Виктор Прокопеня».

«Инфекционка» за 100 дней

В понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и президент Татарстана Рустам Минниханов торжественно открыли в Казани второй корпус Республиканской клинической инфекционной больницы.

На его строительство потребовалось всего 100 дней, что особо отметили федеральные власти, пообещав транслировать опыт республики на другие регионы. Этим достижением гордятся и в Татарстане, Минниханов вручил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» главе застройщика «Ак Таш» Газинуру Ахметову.

«Газинур, ты молодец! Мы и сами не верили… Я ему сказал: «Если справишься, получишь высшую награду республики». И он справился!» — рассказал президент Татарстана на церемонии открытия.

Уже в день открытия нового корпуса в него начали поступать пациенты. Минздрав республики старается высвободить больницы, переоборудованные в «ковидные» госпитали. Минниханов также подчеркнул, что Татарстан должен вернуться к оказанию плановой медицинской помощи.

Матч в Казани и проблемы судейства

Встреча «Рубина» и «Локомотива» в Казани сопровождалась сразу несколькими скандальными историями разного масштаба.

Например, перед поездкой в столицу Татарстана «паровозы» засветились пьяными на вечеринке в ночном клубе. Уже через сутки им предстояло играть с казанцами.

Также на протяжении всего матча болельщики «Локо» заряжали на весь стадион кричалку «Увольняй Кикнадзе из клуба». Под конец их поддержали и фанаты «Рубина».

Однако главным событием стал скандал вокруг незасчитанного нарушения в отношении игрока казанского клуба Ивана Игнатьева. Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, пытаясь убедить арбитра пересмотреть этот момент на повторе, сам схлопотал красную карточку.

Уже после игры именитый тренер стал обвинять судейское сообщество в некомпетентности. Припомнил он и штрафы за отсутствие маски, которых, по его словам, накопилось уже на полмиллиона рублей.

Фото Максима Платонова

Первая вакцина

Россия похвасталась, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Во вторник об оформлении необходимых документов объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что препарат уже опробовала на себе одна из его дочерей.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. При этом, как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, вакцинация медиков от коронавируса начнется в конце августа — сентябре. Также в числе первых получателей вакцины могут быть учителя.

В России могут подорожать авиабилеты

Российские авиакомпании пожаловались на растущую стоимость авиационного топлива. Цены могут подскочить на 18—62%. Вслед за топливом подорожают и авиабилеты, рост стоимости может составить до 15%.

Замдиректора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров рассказал, что на казанский аэропорт перевозчики не жалуются. У компании «Татнефтьавиасервис», обслуживающей самолеты в столице республики, на начало августа керосин опустился в цене на 4%.

Фото Максима Платонова

Обновление госпортала в Татарстане

Власти Татарстана намерены заменить устаревшую государственную информационную систему республики. Эксперты считают, что эта система не выдерживает сегодняшних нагрузок.

Для модернизации системы Кабмин РТ решил использовать принцип государственно-частного партнерства.

Исполнитель должен будет связать республиканские и федеральные системы, снизить бумажный документооборот, а также обеспечить безопасность персональных данных.

Бейрут после взрыва

Разрушенный после взрыва Бейрут тоже столкнулся с массовыми протестами. Однако там протестующие действуют намного решительнее.

Колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева описала события в ливанской столице, а также предположила, кто может стоять за народными волнениями.

Только за первый вечер пострадали около 700 человек. Протестующие захватили ряд административных зданий.

Фото asiatv.kg

Суд над бывшим капитаном «Рубина»

Экс-капитан ФК «Рубин» Сергей Харламов выступил на заседании суда. По делу КПК «Рост» числятся около 3,5 тысячи потерпевших. Ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей.

Бывший спортсмен рассказал о выявленном у отца коронавирусе, долгах на миллионы рублей и заявил, что полиция построила дело на незаконной прослушке.

Преступность и мигранты

В первую половину 2020 года в Татарстане заметно выросло число преступлений, совершенных мигрантами. Рост составил сразу около 25% — до 234 случаев.

При этом выросло и общее количество нарушений. Если подсчитать среди всех преступлений, то доля совершенных иностранцами выросла с 0,8% до 0,9%.

По данным МВД, основную часть в этой статистике составляют преступления против собственности (47,4%, 111 случаев), в основном кражи (79 случаев).

Представители диаспор не согласились с мнением замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости ужесточить порядок въезда в Россию трудовых мигрантов. Они считают, что это уведет рынок труда в серую зону.

Фото vesti.ru

Крупнейшие застройщики Татарстана

Аналитическая служба «Реального времени» изучила отчетность крупнейших стройкомпаний Татарстана.

Совокупный оборот 100 застройщиков в 2019 году составил 181,16 млрд рублей. При этом десятка самых крупных распоряжалась суммой в 60 млрд.

При этом СК «Татдорстрой» Равиля Зиганшина, недавний лидер рейтинга, была признана несостоятельной и вылетела из топа. На первом месте осталось ПСО «Казань», однако за прошлый год выручка компании упала на 40% до 5,8 млрд рублей.

Арест адвоката

В Казани суд арестовал адвоката Дениса Кирсанова.

Следствие инкриминирует юристу попытку принять участие в передаче взятки в размере 500 тысяч рублей. Его обвинила в этом ранее судимая экс-клиентка.

Адвокат все подозрения отрицает, перед судом, чтобы не попасть в СИЗО, делал ставку на двоих детей и больную мать. Он утверждает, что показания дал под давлением ФСБ и МВД.

Фото Ирины Плотниковой

Инвестиции или офшоры

Согласно статистике, прямые инвестиции в Россию на 1 января 2020 года составили $585,8 млрд.

Исследование аналитической службы «Реального времени» показало, что наибольший объем инвестиций в Татарстан поступает из Нидерландов. Зарегистрированные в Голландии компании вложили в экономику республики $783 млн. На втором месте оказался Кипр — $431 млн. Третье досталось Германии — $276 млн.

Похоже, что деньги из Нидерландов, Кипра и Белиза (на четвертом месте) переводят не инвесторы, а офшоры.

Новый супермаркет в Казани

В Казани откроется уже пятый супермаркет голландской сети EUROSPAR.

Он появится в торговом центре «Франт» на части площадей гипермаркета «Карусель». Новый магазин займет площадь в 2 861 кв. м.