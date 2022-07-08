Сергей Павлов: «Мы идем к фантастическим целям, и зарубежные коллеги заинтересованы в сотрудничестве»

Новый директор Казанского зооботсада — о влиянии санкций, планах дальнейшей реконструкции и глобальных научных инициативах

Фото: Максим Платонов

В Казанском зооботсаду работают над созданием своеобразного банка спермы для восстановления популяции редких животных. Оборудование для криоконсервации половых клеток, сперматозоидов, эмбрионов зверей стоит очень дорого, и в этом проекте зоопарк рассчитывает на помощь КФУ — договоренность о сотрудничестве с вузом уже достигнута. «Взять уже сегодня исчезающий вид — белый барс: при наличии замороженных клеток мы сможем его выращивать в нужном количестве и даже нужного нам пола, адаптировать к жизни в природе и выпускать на волю», уверен директор учреждения Сергей Павлов. Подробнее об этих и других «фантастических целях» нового руководства «Реки Замбезии», коррективах, которые внесла в жизнь зоопарка санкционная война с Западом, и увеличении внебюджетных доходов — он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Недостатка в деньгах нет»



— Сергей Владимирович, вы — новый директор обновленного казанского зоопарка. Трудно ли его содержать по нынешним временам?



— Государство нас субсидирует, из республиканского бюджета выделяются средства на содержание зоопарка (коммунальные расходы, охрана, налоги, корма животным). Внебюджетные доходы идут на приобретение новых животных, их транспортировку и текущие ремонтные работы на территории зооботсада.

— А зарабатывете вы сейчас сколько? Насколько внебюджетные доходы выросли с появлением «Реки Замбези»?

— Поступления от продажи билетов — наша коммерческая тайна, как у всякого коммерческого предприятия. Могу только сказать, что продажа билетов, по сравнению с прошлым годом, увеличилась. Разумеется, летом посетителей гораздо больше, чем в межсезонье. И историческую территорию мы сейчас открываем для посетителей только летом — с мая по сентябрь. Зимой это просто нецелесообразно — поток посетителей падает даже на новую территорию. В целом же, на новую территорию зоопарка идет раза в три больше посетителей, чем на историческую.

С учетом поддержки, которую Казанский зооботсад получает из бюджета на развитие, я считаю, нам повезло. Мало где в зоопарк вкладывают столько, как в Казани. Благодаря поддержке руководства республики и города Казани, мы стали одним из самых лучших зоопарков в России. К нам приезжали специалисты из Московского, Ленинградского и других зоопарков, которые очень высоко оценили наши достижения.

Фото: Марат Ким

ТИГП приступил к работе над проектом реконструкции

— Не так давно открылся новый зоопарк «Река Замбези», а казанцы и гости города уже вовсю интересуются, будет ли продолжение строительства, что изменится на территории старого, исторического зооботсада. Да и администрации пора, наверное, переехать в новый офис?



— Сроков начала реконструкции исторической территории мы не знаем. В ближайших планах — реконструкция исторических объектов, которые являются памятниками культурного наследия — оранжереи и дома Фукса. Из бюджета выделены средства на проектирование. Тендер выиграл «Татинвестгражданпроект», они приступили к работе. После согласования проекта с нами и с Минкультом будет выделено финансирование. Сейчас проектировщики изучают состояние исторических объектов.

— Почему реконструкция начинается именно с оранжереи?

— Она пришла в аварийное состояние больше года назад, и ее пришлось закрыть.

— Но этими же двумя объектами — оранжереей и домом Фукса — дело не обойдется?

— Предстоит реконструкция исторической части зооботсада. Но прежде чем строить детальные планы, какой она будет, нам предстоит определиться с местоположением хозяйственной зоны, необходимой для обеспечения жизнедеятельности зоопарка. В нее будут входить склад для хранения продуктов, кормовая кухня, ветеринарный блок, ангар для хранения сена и соломы, виварий, где разводят живой корм, тепличное хозяйство, гаражи и административное здание. Это сердце зоопарка, которое посетители не видят, но без него зоопарк существовать не может.

— А как вы без нее сейчас обходитесь?

— Она у нас есть, но все эти старые здания разбросаны по исторической территории зооботсада. А сейчас надо все скомпоновать в одном месте, выделив при этом как можно больше пространства для экспозиции.





Фото: Илья Репин

— Что будет на исторической территории, кроме хоззоны, оранжереи и дома Фукса?

— В исторической части зооботсада планируется сделать три экспозиции — «Река Уссури» «Озеро Байкал» и «Остров Врангеля». А уже после этого мы надеемся, что начнется третья очередь строительства — следующей части зоопарка под названием «Река Амазонка», где будут представлены животные Нового Света. В ходе реконструкции мы стараемся внедрять самые современные технологии, создаем приближенные к природе условия для животных и максимально комфортные для сотрудников. При строительстве «Реки Замбези» мы учли все рекомендации Европейской ассоциации зоопарков. (Казанский зооботсад в ней состоит).

— А что для животного в зоопарке наиболее важно?

— Условия, в которых оно находится. А также право выбора. Если ему надоело общаться с публикой, оно должно иметь возможность уйти, уединиться.

— Посетители зоопарка жалуются, что приходится пешком, по дороге совершать переход из старой части в новую и наоборот. Это неудобно и опасно.



— После реконструкции исторической территории две части зоопарка будут соединены тоннелем, проходящим под железной дорогой. Мы сохраним все кассы — и на входе в новую часть зоопарка, и на входе в историческую, чтобы посетители могли зайти там, где им удобно. Если добираются на автомобиле — будут заходить через кассу «Реки Замбези», потому что рядом большая парковка, если на общественном транспорте — вероятнее всего пройдут через вход на исторической территории — так ближе.

Фото: Максим Платонов

«Мы стараемся не насыщать пока старую часть зоопарка»

— За бесконечными стройками не упускаете вопрос пополнения экспозиции?

— Она постоянно пополняется. Сейчас в исторической части зооботсада сосредоточены животные из России и со всех концов света. В «Реке Замбези» — только африканские обитатели.

— Раньше Казанский зооботсад активно пользовался возможностями программы обмена между зоопарками — принимал и отправлял животных. Сейчас в экспозиции в исторической части появляются такие временные жильцы или покупаете постоянных?

— По программе обмена в последнее время мы в другие зоопарки не отправляли никого и сами не принимали. А вот новых животных в коллекцию приобрели. У нас появились харзы — самые крупные из рода куниц, которые обитают в уссурийской тайге, и лесной кот. Еще мы приобрели дикобразов, желтых мангустов и египетских летучих собак.

— Это много или мало?

— Это немного. Пока мы стараемся не насыщать историческую территорию зооботсада новыми животными, поскольку надеемся на скорую реконструкцию. На время проведения работ обитателей этой части зоопарка надо будет куда-то деть, а это не так просто — нужно договариваться с другими зоопарками, распределять их на передержку. А не везде именно эти животные нужны.

Фото: Илья Репин

— Переезд — это ведь большой стресс. Нельзя обойтись временным вольером в родном зоопарке?

— Отправлять животных в таких случаях на передержку в другие зоопарки — это общепринятая практика. Да и стресс от стройки рядом с вольером куда хуже. А мы готовим их к переезду постепенно: ставим клетку для транспортировки в вольер, животное ее в течение некоторого времени «обживает», привыкает к ней, заходит в нее, а при переезде клетку с животным помещают в автомобиль с кондиционером. Там поддерживаются нужные именно для этого вида температура, влажность.



— Каких экзотических животных вы еще не приобрели, но мечтаете приобрести в коллекцию?

— В «Реке Замбези» экспозиция практически уже заполнена, осталось дополнить ее крупными животными — слонами, жирафами и носорогами. В прошлом году мы привезли трех горилл, самый последний — самый крупный, доминантный самец Мовинго прибыл из Австрии в конце декабря.



«Животные без травы и деревья без птиц — это нонсенс»

— Можете охарактеризовать последние изменения в зооботсаду в цифрах?

— У нас в коллекции на конец прошлого года насчитывался 41 вид — 221 особь, а сейчас на новой территории зоопарка уже более 300 обитателей 47 видов. Увеличивается она не только за счет закупки животных, но и, что радует, за счет приплода. В этом году, например, появились три детеныша у кошачьих лемуров, причем одна самка родила двойню, что в природе большая редкость, и не бросила детей, как это часто в таких случаях бывает. В случае какого-то дискомфорта самка бросает молодняк. Это диктует природа: ей важнее выжить самой и дать потомство в лучших условиях, продолжить род, а не погибнуть вместе с малышами. Родила мартышка Бразза — она оказалась изумительной матерью, малыш не сходит с ее рук. Мы даже пол его пока не можем определить — мамочка не дает.





Родила мартышка Бразза — она оказалась изумительной матерью, женщины так не следят за новорожденными, как она за своим детенышем. Фото: vk.com/kazzoobotsad

— Зооботсад — это не только зоопарк, но и сад — там что сейчас поменялось?

— На исторической территории зооботсада сегодня имеется более четырех тысяч растений, включая редкие деревья, занесенные в Красную книгу Республики Татарстан, мы ее пополняем. А вообще это — гордость нашего зооботсада, в России далеко не во всех зоопарках есть ботаническая часть. Сочетание ботанической и зоологической коллекций — с одной стороны, редкость, а с другой стороны — необходимость. Вот вы приходите в лес — если там нет птиц, бабочек, он кажется мертвым, верно? И животные без травы и деревьев, как и деревья без птиц воспринимаются как нонсенс. Сейчас в мире появилась тенденция к объединению зоологической и ботанической частей, и это правильно: в таких учреждениях должна быть гармония.



Обед с видом на саванну

— Просто зооботсад, без дополнительных развлечений сегодня нашу избалованную публику вряд ли удовлетворил бы, люди идут не только узнать новое, изучать животных, но и получить какие-то развлечения…

— На новой территории есть детская площадка с качелями, горками, песочницы. Есть еще скалодром — детей оттуда не утащишь, родители иногда ругаются: «Мы пришли зверей смотреть, а ты тут торчишь»… А вот какие-то платные аттракционы мы размещать в зоопарке точно не планируем.

— А другие платные развлечения?

— Мы проводим в зоопарке тематические праздники, участие в них бесплатно. Ближайший — День семьи, любви и верности. И в наших планах новая услуга — организация детских дней рождения: экскурсия и обед в нашем кафе, там вид очень удачный: прямо за стеклом — африканская саванна с животными. Там гуляют страусы, антилопы Личи, зебры, сомалийский осел. А со временем там будет прогуливаться жираф…

Фото: Максим Платонов

— В смысле — рядом вольер?

— Да, но современный — без решеток. Животных от посетителей отделяет только сухой ров. Представляете, вы обедаете и смотрите на них.

— А лекторий, музей будут?

— В исторической части зооботсада, в доме Фукса, будет открыт музей. Продолжит работу юннатский кружок «Барсята». Он бесплатный, записаться может любой ребенок, и каждое воскресенье мы проводим с ними занятия. Месяц назад, в день открытых дверей была запись, а работает он с сентября по май. Дети не только изучают животных, но и общаются с ними, кормят.

— Чем плох подход, когда люди идут в зоопарк только поглазеть и развлечься?

— Ну вот посетители иногда пишут жалобы, что медведь мучается от жары, дескать, язык высунул, тяжело дышит. Когда объясняешь, что медведь — как собака, он высовывает язык, чтобы охладиться, потому что потовых желез, как у людей, у него нет, некоторые вроде бы понимают. Но каждому ведь это не объяснишь! Беда в том, что многие люди многого не знают — отсюда искаженное представление о том, что происходит в зоопарке и как должно быть.

— Претензии — дело обидное, особенно незаслуженные. А что-то их уравновешивает?

— Знаете, я месяц назад иду по улице — и навстречу идет молодая женщина, незнакомая совсем, и мне улыбается. А за ней — муж и ребенок. Я не знаю — знакомая, нет. Мечусь внутренне — то ли здороваться, то ли нет. А мужчина говорит: «Большое спасибо вам за зоопарк». Тут до меня дошло, где они меня видели. И так приятно стало! Я спасибо сказал и подумалось: не зря мы стараемся.



Фото: Марат Ким

Зачем нужен контактный зоопарк

— В последние десятилетия вошли в моду контактные зоопарки, у них есть как сторонники, так и противники, считающие их издевательством над животными — у вас он будет?

— У нас запланирован контактный зоопарк на исторической территории зооботсада, он будет называться «Крестьянское подворье». А животные в контактный зоопарк подбираются контактные, ориентированные на общение с людьми, те, которым нравится, когда их гладят, кормят. И вот это последнее обстоятельство — возможность покормить животных — еще один довод в пользу открытия контактного зоопарка. Это ведь еще и вопрос безопасности как животных, так и посетителей. У нас едва ли не каждый считает своим долгом покормить зверей. Сколько ни запрещай, ни объясняй, что еды хватает, звери сыты, а от угощений им только вред — все равно находятся те, кто, условно говоря, будут правдами и неправдами совать медведю конфету, а тигру котлету. А если в начале экскурсии такие активные посетители встретят на пути контактный зоопарк, они весь этот запал выплеснут там, и в клетки к хищникам угощение и руки совать уже не будут.



— А если животным этот поток нежности надоест? Как уберечь их от стресса?

— Животных, которые устали от общения, сотрудники будут заменять, уводить в закрытое помещение. Но есть животные, которым общение с людьми нравится. Я был в командировке в Новосибирском зоопарке — там козы буквально лезут целоваться с посетителями, даже если и не хотят есть.

Фото: Илья Репин

«Спецоперация на Украине заставила искать обходные пути»

— У вас появились проблемы с пополнением экспозиции из-за специальной военной операции в Донбассе?

— Да, ведь животных надо самолетами перевозить из разных стран, а полеты теперь запрещены, воздушное пространство закрыто. Сейчас с западными коллегами мы прорабатываем новые логистические маршруты по транспортировке животных в Казань. Кроме того, когда это не двух-трехчасовой перелет, а долгий путь с пересадками, на перекладных, животные подвергаются стрессу, их можно вообще не довезти, а этого допустить нельзя.

— А еще, наверное, прекратились поставки кормов для экзотов из-за рубежа?

— Нет, с кормами проблем нет.

Фото: Марат Ким

«У нас как будто родного ребенка отобрали»

— Казанский зоопарк всегда славился тем, что животные в нем активно плодились и размножались…

— И сейчас есть поводы для гордости. В апреле у нас родилась двойня у кошачьих лемуров. А еще потомство принесли утки огари — у двух пар появились птенцы. Одна пара вывела шесть утят, вторая — девять, но вторая — многодетная — утка их скинула на попечение первой, как в детский сад и исчезла вместе с самцом. Мы предполагаем, что они ушли на вторую кладку. Огари не делают кладку у водоема — всегда на расстоянии 2-3 километров и на высоте, а потом приводят утят. Первую партию утят они вывели где-то на Хади Такташа и привели в зоопарк. Так и шли по дороге, наши сотрудники их сопровождали. Зрелище было умилительное: машины остановились, все ждали, никто не возмущался! Обе пары с интервалом в несколько дней пришли в зоопарк с утятами. Доманы Брюса еще принесли потомство — они хорошо у нас размножаются. Нильские гуси размножились, цесарки, фазаны, павлины вывели троих птенцов — это заурядные уже явления.

— А редкие животные у вас приносят потомство?

— В прошлом году был редкий случай даже для европейских зоопарков — принесли потомство черные грифы. Родители сами не насиживали кладку — они еще молодые, у них опыта нет. Птенец вывелся в инкубаторе. Когда он вырос, мы его по договору о временном содержании отправили в Челябинский зоопарк.

— Чисто по-человечески не жалко было отдавать уникальную птицу?

— Еще как жалко! Птенца выкармливали киперы, каждые два часа кормили его. Когда пришло время расставаться, говорили: больше так не хотим, у нас как будто родного ребенка отобрали.



Фото: Марат Ким

Роды отменяются и драки начинаются

— Иногда посетители Казанского зооботсада пишут в интернете, что животных плохо содержат, дескать условия не те, еды недостаточно…

Люди приходят в зоопарк с разными целями и настроем. Одни идут полюбоваться на животных и узнать что-то новое, другие — заранее копят негатив. И если начинаешь объяснять, а они готовы услышать эти объяснения, отношение меняется. Я так скажу: если животные хорошо размножаются в зоопарке, значит, им тут комфортно и всего хватает. Это природа: в условиях голода, нехватки места и так далее продолжение рода приостанавливается. А у нас они плодятся, причем так хорошо, что иногда даже приходится вмешиваться и искусственно создавать препятствия.

— Зачем?

— Ну, во-первых, есть животные, которых в зоопарках уже достаточно, их потомство никто не купит, его просто негде будет размещать. Мы, например, не хотим размножать львов — их у нас две пары. Их везде хватает, львы очень плодовиты — львица может дважды в год рожать по четыре львенка. Мяса им требуется много, территория тоже нужна большая, так что содержать большой прайд дорого. А на волю их не выпустишь, они не смогут приспособиться к «дикой» жизни.

— А как препятствуете проявлению «основного инстинкта»?

— У нас сейчас созданы «мальчиковые» группы обезьян: шимпанзе — шесть самцов, гориллы — три самца. Гепарды — тоже четверо мальчишек. Наши европейские коллеги давали нам их с учетом того, что у нас пока нет опыта. Будет опыт — дадут самочек.

— В этих чисто мужских компаниях драк не бывает?

— Бывают, как и у подростков — выясняют, кто будет верховодить. Но потом доминантный самец всех «выстраивает». У горилл вот приехал Мовинго, и все — стало ясно, кто тут главный.



Фото: Илья Репин





Барсы будут, когда будет новый барсятник

— Практика привозить животных из других зоопарков по обмену для размножения не прервалась?

— Нет, если спрос на этот вид есть, привозим. У нас, к примеру, уже несколько лет живет белый медведь, полученный по обмену из Перми. Привезли его к нашей медведице, которая уже много раз рожала, думали получить потомство. Но возникла проблема, он для размножения оказался непригоден. Он вырос в неволе и ориентирован на человека, его воспринимает как партнера, а не медведицу. Медведица уже умерла, мы хотели его вернуть, но в Пермском зоопарке пока нет для него места, вольер только строится. А у нас его содержание пока финансирует «Роснефть», они держат шефство над всеми белыми медведями в зоопарках России — это ведь их эмблема. Сейчас мы ему сделали бассейн, обустроили вольер согласно всем требованиям — искусственный лед, навес, туманная установка.

— Несколько лет назад Казанский зооботсад потерял белых барсов. Ак барс — символ Татарстана, он изображен на гербе республики. Как-то не вполне логично, что у нас в зоопарке их сейчас нет.

— В Европейской ассоциации зоопарков нам уже предложили двух самок белого барса. Но мы отказались из-за реконструкции оранжереи — она рядом с барсятником. Начнется стройка — там будет шумно — это лишний стресс. Да и сам вольер устарел, не соответствует требованиям сегодняшнего дня. После реконструкции исторической части зооботсада он будет другим.



Как «законсервировать» белого барса для потомков



— В Казанском зоопарке всегда велись научные исследования…

— И сейчас у нас ведется большая научная работа — мы о ней делаем доклады на симпозиумах, публикуем статьи. Но я бы хотел сказать о главном проекте: мы хотим создать биобанк редких видов животных — заняться криоконсервацией половых клеток, сперматозоидов, эмбрионов. Оборудование для него очень дорого стоит, сами мы это не потянем, но мы договорились с КФУ, где это оборудование есть, и есть договоренность с ними о сотрудничестве. Есть и зарубежные коллеги, которые готовы участвовать в работе, в европейских зоопарках, например, работают в другом, но близком направлении — они проверяют генетический материал перед спариванием редких животных, чтобы избежать родственных «браков», которые ведут к вырождению вида. Мы шагнули чуть дальше.

— А зачем нужна криоконсервация?

— Это работа на далекую перспективу: если через сто лет какая-то популяция окажется на грани исчезновения, начнется вырождение, то замороженные сто лет назад клетки «разбавят кровь» и популяция сможет восстановиться. Или вот взять уже сегодня исчезающий вид — белый барс: при наличии замороженных клеток мы сможем их выращивать в нужном количестве и даже нужного нам пола, адаптировать к жизни в природе и выпускать на волю. И тем сохранить их для потомков. Мы идем к фантастическим целям, и наши зарубежные коллеги заинтересованы с нами в сотрудничестве.

— Они из-за СВО с вами не рассорились?

— Понимаете, мы — профессионалы, которые делают одно общее дело, занимаются наукой, сохраняют редких животных. И мы, и они — фанаты этого дела, так что политика нашим связям не помеха. Они нас консультируют по содержанию животных, помогают разработать логистику при их транспортировке и вместе с нами ждут завершения этой ситуации.

