Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Казань

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Казань с рабочей поездкой. В аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Медведев примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills и встретится со сборной России.

Также премьер-министр вместе с Миннихановым посетит Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи, где ознакомится с работой тренировочного полигона, передает пресс-служба президента РТ.

У Медведева запланированы следующие встречи — с президентом РТ, с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Ранее в Казань прибыла вице-премьер России Татьяна Голикова.