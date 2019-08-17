Мутко, Минниханов и Шаймиев утвердили план празднования 100-летия ТАССР

Семьдесят пять мероприятий и несколько подарков Казани — от соборной мечети до второй линии метро

Фото: Максим Платонов

Заседание в казанской ратуше стало центральным событием визита в Казань Виталия Мутко — зампреда правительства РФ и по совместительству руководителя оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия образования ТАССР. Оргкомитет рассмотрел и утвердил план из 75 основных мероприятий празднования, распределенных по четырем разделам. В заседании, помимо Мутко, приняли участие первый и действующий президенты Татарстана — Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов и другие члены федерального комитета по подготовке к празднику. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Виталий Мутко: «Событие федерального масштаба»

В своем приветственном слове Виталий Мутко высказал мнение о том, что празднование 100-летия ТАССР — событие федерального масштаба, с учетом того вклада, который Татарстан внес и продолжает вносить в экономику, культуру, науку, образование, спорт нашей страны. Организация юбилея, по мнению Мутко, позволит продемонстрировать общепризнанные достижения республики.

План основных мероприятий празднования состоит из четырех разделов, в него включены 75 мероприятий.

В первом разделе — 20 торжественных и праздничных событий: церемонии чествования и празднования, первые игры стран СНГ в Казани, Международный экономический саммит «Россия. Исламский мир», федеральный Сабантуй и ряд других крупных событий.

Второй раздел посвящен культурно-просветительским и социально значимым проектам. Сюда войдут гастроли татарских театров по регионам страны, выставки и музыкальные конкурсы, мероприятия для детей и подростков (например, Форум молодых дипломатов стран БРИКС), всего — 25 мероприятий.

Третий раздел — научные, издательские, информационные проекты: например, в Казани пройдет Международный музейный форум; 22 мероприятия из этого раздела направлены на широкое информационное освещение юбилея.

И, наконец, четвертая часть плана касается строительства, ремонта и благоустройства социально значимых объектов. Здесь восемь мероприятий, в числе которых — скорое открытие воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери и будущее возведение соборной мечети Казани.

Виталий Мутко высказал мнение о том, что празднование 100-летия ТАССР — событие федерального масштаба, с учетом того вклада, который Татарстан внес и продолжает вносить в экономику, культуру, науку, образование, спорт нашей страны

Мероприятия плана рассчитаны на 2019—2020 годы. Мутко уверен, что в этом вопросе федеральные власти могут чувствовать себя абсолютно спокойно:

«Руководство Татарстана — команда настоящих профессионалов, которые умеют реализовывать проекты любого масштаба и любого вызова, мы это знаем. Здесь уже провели всемирную Универсиаду, ЧМ по футболу. Сейчас болельщики, которые посещали эти события, отмечают очень высокий уровень организации. Конечно, после этого туристический поток в республику вырос. Можно без преувеличения сказать, что это третий город по посещаемости в России».

В завершение своего приветствия Виталий Леонтьевич обратился к представителям федеральных министерств, принимавших участие в заседании. Он напомнил им о том, что Татарстан участвует в государственных и федеральных программах, национальных проектах. Мутко предложил перенести некоторые запланированные в рамках этих проектов мероприятия и программы на более ранние сроки, чтобы уложиться в период празднования юбилея республики.

Рустам Минниханов: «Юбилей пройдет на самом высоком уровне»

Президент Татарстана по-татарски и по-русски поприветствовал участников заседания, после чего перешел к своему докладу. Готовиться к юбилею республика начала еще в 2015 году: тогда был сверстан план самых значимых мероприятий. Поскольку 100-летие ТАССР приняло статус федерального праздника, торжественные мероприятия будут проходить не только в Казани, но и в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах страны и за рубежом.

Помимо уже перечисленных крупных международных мероприятий, президент назвал международный форум под эгидой ЮНЕСКО «Многообразие культур — фактор гуманитарной безопасности» и Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. В числе знаковых объектов, возведенных к столетию республики, ее глава отметил многофункциональное здание международного выставочного центра «Казань Экспо».

Новое здание к юбилею получит Национальная библиотека Татарстана, завершится реконструкция здания бывшего Рабочего (Алафузовского) театра, где поселится театр «Созвездие-Йолдызлык».



«Все это станет достойным подарком жителям республики, а наследие юбилея благотворно повлияет на дальнейшее улучшение качества жизни. Для нас это важный фактор единения, предмет для гордости, стимул для развития. Наш опыт дает основания полагать, что юбилей пройдет на самом высоком уровне. Уверен, что нам удастся реализовать все намеченные планы», — завершил свое выступление Рустам Минниханов.

После этого участники заседания посмотрели фильм об истории Татарстана с момента образования ТАССР, после чего слово передали Василю Шайхразиеву, заместителю премьер-министра РТ.

Василь Шайхразиев: «Впереди — самый ответственный год»

Шайхразиев подробно рассказал, как республика готовится к празднованию векового юбилея.

Памятная символика

Разработан логотип и стиль мероприятия, брендбук уже активно используют в республике при оформлении и планировании мероприятий. Скоро будет выпущена юбилейная медаль, посвященная столетию республики. Она будет иметь статус государственной награды РТ. Подготовлено положение об учреждении памятного знака «100 лет образования ТАССР», который будут вручать на праздничных мероприятиях. ЦБ РФ поддержал предложение о выпуске юбилейной монеты из драгоценных металлов, посвященной 100-летию образования ТАССР. Достигнута договоренность с Почтой России о выпуске маркированного конверта и оформлении специального почтового штемпеля. В мае 2020 года состоится церемония гашения почтовой марки, посвященной юбилею республики.

Действует положение об товарном информационном знаке «100 лет ТАССР». Этот знак может применять производитель, гарантирующий высокое качество продукции. Он стал своеобразным знаком качества и уже активно используется товаропроизводителями.



Шайхразиев подробно рассказал, как республика готовится к празднованию векового юбилея

Инфраструктура

В Казани начали строить вторую линию метрополитена, одна из станций которой получила название «100-летие ТАССР». Завершено строительство международного выставочного центра «Казань Экспо». Всего во время подготовки к празднованию республика построила более двухсот и капитально отремонтировала более тысячи объектов социальной инфраструктуры.



Культура и образование

Особое внимание оргкомитет уделяет популяризации истории республики. На портале Государственного архива РТ можно найти информационные образы 548 документов по истории становления и развития республики за 20-е — 50-е годы прошлого века. На основе архивных материалов подготовлены тематические сборники по истории Татарстана.

Образовательные учреждения проводят творческие конкурсы, тематические мероприятия, олимпиады по истории и культуре. В республике реализуются образовательные проекты «Век Татарстана», «Культурный дневник школьника», разработан электронный атлас по истории Татарстана и татарского народа, изданы учебные пособия «Наследие Татарстана» и «История Татарстана».

Память

Власти республики стремятся увековечить память выдающихся граждан республики. Уже открыты памятники Рустему Яхину, Хади Такташу, Шигабутдину Марджани, Гумеру Усманову, Салиху Батыеву. Установлены мемориальные доски меценату Якову Шамову, академику Лихачеву и другим. Особое место в плане выделено празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне: масштабная работа по увековечению героев Отечества приурочена еще и к этой великой дате.

Шайхразиев добавил: «Впереди самый ответственный год. В календарном плане празднования на 2020 год более полутора тысяч мероприятий федерального, муниципального и республиканского уровня»

Сотрудничество

В организации праздничных мероприятий активно действуют муниципалитеты. Большая работа ведется и промышленными предприятиями, и бизнес-сообществом республики. На сегодняшний день инициатива поддержана КАМАЗом, «Татнефтью», КАПО им. Горбунова, многими другими.

Вместе с Татарстаном 100-летний юбилей отпразднуют и некоторые другие национальные республики в составе РФ. Это Чувашия, Калмыкия, Мари Эл. Оргкомитет запланировал совместные и перекрестные культурные мероприятия, выставки и форумы. В 2020 году Казань ждет с ответным визитом представителей Башкортостана, где в 2019 году с большим успехом прошли Дни Татарстана.

Шайхразиев добавил:

«Впереди самый ответственный год. В календарном плане празднования на 2020 год более полутора тысяч мероприятий федерального, муниципального и республиканского уровня. Это значит, что с 1 января в Татарстане каждый день будут проходить четыре мероприятия. Каждое имеет большое значение, важен каждый день юбилейного года. Но есть особо значимые для нас даты: 27 мая 1920 года декретом ЦИК и Совнаркома РСФСР провозглашена, а 25 июня образована ТАССР, 30 августа мы отмечаем День Республики Татарстан. Основные праздничные мероприятия будут приурочены именно к этим датам. 29 декабря 2019 года состоится масштабное торжественное мероприятие, на нем будет дан символический старт праздничному году».

Все идет по плану

Заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин был лаконичен: он кратко перечислил все точки, в которых Минкульт России сотрудничает с оргкомитетом празднования. Например, министерство занимается созданием документального фильма, посвященного юбилею, производством и показом фильма о подвиге Мусы Джалиля. Будут организованы гастроли двух театров республики на сценах Большого и Малого театров, гастроли ведущих театральных коллективов Татарстана в регонах России, выставка Золотого фонда Музея изобразительных искусств Татарстана в Третьяковской галерее. Всем проектам назначены ответственные исполнители.

Заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин (слева) был лаконичен: он кратко перечислил все точки, в которых Минкульт России сотрудничает с оргкомитетом празднования

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал свое выступление неожиданно: «Пройдет время, поседеют виски, но если в твоей истории была ударная комсомольская стройка и ты выдержал испытание на мужество — ты никогда не сделаешь шаг назад». После этой фразы уровень лиричности возрос: мэр Челнов показал видеоролик под «Песню-репортаж о строительстве КАМАЗа» Юрия Визбора. Он кратко рассказал о том, как строился и развивался город и подытожил:

«Впереди знаменательные даты: 100-летие образования ТАССР и 50-летие КАМАЗа. Каждое мероприятие, которое мы сейчас проводим, посвящено этим праздникам. Набережные Челны сегодня — крупный промышленный центр республики. Поэтому самым важным своим вкладом в празднование мы считаем эффективное производство».

Солидарен с ним был и Александр Карпов, генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». В своей речи он рассказал об истории своего завода и подчеркнул, что досрочная сдача объектов государственному заказчику — один из центральных моментов заводского празднования векового юбилея республики. Но проводятся и торжественные мероприятия: спортивный праздник, официальные церемонии и конкурсы профессионального мастерства сотрудников предприятия.

Минтимер Шаймиев: «То, что Казанский кремль включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сняло все вопросы по его исторической значимости»

Минтимер Шаймиев, первый президент республики, обратил внимание на наполнение презентационного фильма: в нем никак не отражено то, что в Татарстане есть два объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Фильмы остаются навсегда и потом распространяются по всему миру. Этот фильм хороший, но хотелось бы добавить: Казанский кремль признали универсальной ценностью мирового масштаба. Это сняло все вопросы по его исторической значимости. Этот момент нам надо отразить обязательно, я считаю. То же и по Болгару: его включение в список ЮНЕСКО сняло все спорные вопросы о добровольном принятии ислама на нынешней территории РФ. Обратите внимание: в рамках возрождения Болгара впервые в истории России открыта Российская мусульманская академия. И это тоже обязательно надо добавить в фильм».

Виталий Мутко со словами Минтимера Шариповича согласился, действительно, то, что два объекта на территории республики входят в список ЮНЕСКО, открыло колоссальные культурные возможности для жителей региона и туристов:

«Не каждый регион может этим похвастаться. И эти важные моменты обязательно нужно отразить в окончательном, полнометражном фильме, который готовят к празднованию».

Закончил заседание Мутко призывом сделать все, что запланировано: руководитель федерального оргкомитета полон оптимизма, республиканский оргкомитет обещает не подвести. До начала праздничного года остается чуть больше четырех месяцев.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов