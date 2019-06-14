Рустам Минниханов: «Узбекский народ и татарский народ — это отдельная и очень длинная история»
Представители страны хлопка не уточнили, почему отказались от локации на Кремлевской
На площадке комплекса Suvar Plaza после семи месяцев ожидания наконец открылось казанское генконсульство Узбекистана. В числе почетных гостей отметились президент РТ Рустам Минниханов и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Уже известно, что казанское диппредставительство будет обслуживать все 14 регионов ПФО. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Чернояровской пассаж потерял арендатора
Открытие дипломатического представительства Узбекистана в Казани обсуждалось еще с ноября 2018 года. 30 октября узбекистанский МИД официально назначил Фариддина Насриева на должность генконсула республики в Казани, и он приступил к оформлению документации и необходимых оргзадач. Как тогда стало известно «Реальному времени», под размещение своей резиденции консульство всерьез рассматривало Чернояровский пассаж — недавно отреставрированное здание в стиле модерн 1901 года постройки, располагающееся на улице Кремлевской. По словам собственника здания, казанского бизнесмена Камиля Шайдарова, дипмиссия должна была занять площадь около 300 квадратных метров, а сама «сделка» была на этапе согласования в МИД Узбекистана, однако договор аренды так и не был заключен. И под свою штаб-квартиру страна хлопка выбрала площадку в Suvar Plaza.
«Открытие любых консульств на территории Республики Татарстан — это прерогатива исключительно Министерства иностранных дел. Наша сторона в этом вопросе сводится исключительно к вопросам хозяйственно-бытовой деятельности: мы предлагаем разные варианты помещений, которые можно было бы рассмотреть, а потом уже они прорабатываются генконсульством. В любом случае, это всегда вопрос консенсуса, стороны приходят к соглашению. Все зависит от масштабов помещения, возможно, финансовых затрат со стороны представителей консульства», — отметила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
Она также подчеркнула, что, согласно регламентам, генконсульствам сразу же предлагается несколько вариантов помещений с различными параметрами квадратуры, цены и месторасположения. «Я не готова сказать, какие варианты еще были предложены, но, как правило, всегда предлагается сразу несколько вариантов, которые могли бы подойти под требования», — заключила она.
Suvar Plaza — центр концентрации иностранных дипломатических миссий: в помещениях престижного комплекса некогда располагалось и консульство одного из ключевых стратегических партнеров Татарстана — КНР (до переезда в бывшее родовое поместье братьев Хайруллиных на Подлужную в августе минувшего года). В Suvar Plaza и сейчас работают представительства Венгрии и Ирана.
Помощь туристам, мигрантам и студентам из 14 регионов ПФО
Генконсульство Узбекистана в Казани займется оказанием консульско-правовой помощи соотечественникам, проживающим во всех 14 регионах ПФО, пояснил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, специально прибывший в Казань. Открытие консульства не только обеспечит доступ к правовой помощи тысячам мигрантов, но и освободит от части несвойственных для нее обязанностей Национально-культурную автономию узбеков РТ. По словам председателя НКА Абдуманоба Абдусаттарова, до запуска работы консульства общественная организация, по сути, брала на себя его функции, занимаясь всеми проблемами соотечественников и помогая им в оформлении документов.
«Открытие генерального консульства направлено на качественное улучшение предоставляемых консульских услуг нашим гражданам, которые пребывают, проживают, обучаются в Татарстане и близлежащих регионах, — уточнил Ботиржон Асадов. — Очень надеюсь, что с открытием генерального консульства мы заметно активизируем межрегиональное сотрудничество, на которое сейчас лидерами наших стран делается огромный упор».
«Я должен сказать, с татарами, которые являются гражданами Узбекистана, у нас прекрасный контакт. Мне прислали телеграмму о том, что более 50 тысяч человек посетили Сабантуй в Ташкенте, — поделился во время церемонии Рустам Минниханов. — Если бы не было поддержки руководства страны, регионов, это было бы невозможно… Я хочу, чтобы то, что мы сегодня заложили, служило во благо наших стран, нашей республики и наших народов. Узбекский народ и татарский народ — это отдельная и очень длинная история. Я должен сказать, что в последние годы Узбекистан делает серьезные шаги — открывается, реализует большие проекты. Мы хотим пожелать узбекскому народу, его руководству, чтобы все задуманное было реализовано».
Отношения между Казанью и Ташкентом заметно оживились в сентябре 2017 года, когда глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лично посетив центральноазиатское государство. По данным официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, внешнеторговый оборот между республиками только по итогам прошлого года составил $146 млн, показав рост более чем на 50 процентов. «Однако, эти цифры, по убеждению Рустама Нургалиевича, не предел», — заявляла Галимова накануне днем на встрече с журналистами в Кабмине РТ.
Правительство Татарстана уже озвучило «дорожную карту» по наращиванию товарооборота: так, по словам Галимовой, Узбекистан рассматривает проект «Татнефти» по шинному производству в своей стране как один из флагманских по линии выстраивания отношений с Татарстаном. Помимо участия «Татнефти» в управлении местным заводом шин перспективным направлением может стать использование технологий «Татнефти» при разработке месторождений в Узбекистане. Еще одним шагом навстречу может стать увеличение количества прямых авиарейсов из Казани в Узбекистан, анонсированное представителем казанского Кремля.
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