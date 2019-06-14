Рустам Минниханов: «Узбекский народ и татарский народ — это отдельная и очень длинная история»

Представители страны хлопка не уточнили, почему отказались от локации на Кремлевской

На площадке комплекса Suvar Plaza после семи месяцев ожидания наконец открылось казанское генконсульство Узбекистана. В числе почетных гостей отметились президент РТ Рустам Минниханов и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Уже известно, что казанское диппредставительство будет обслуживать все 14 регионов ПФО. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Чернояровской пассаж потерял арендатора

Открытие дипломатического представительства Узбекистана в Казани обсуждалось еще с ноября 2018 года. 30 октября узбекистанский МИД официально назначил Фариддина Насриева на должность генконсула республики в Казани, и он приступил к оформлению документации и необходимых оргзадач. Как тогда стало известно «Реальному времени», под размещение своей резиденции консульство всерьез рассматривало Чернояровский пассаж — недавно отреставрированное здание в стиле модерн 1901 года постройки, располагающееся на улице Кремлевской. По словам собственника здания, казанского бизнесмена Камиля Шайдарова, дипмиссия должна была занять площадь около 300 квадратных метров, а сама «сделка» была на этапе согласования в МИД Узбекистана, однако договор аренды так и не был заключен. И под свою штаб-квартиру страна хлопка выбрала площадку в Suvar Plaza.

«Открытие любых консульств на территории Республики Татарстан — это прерогатива исключительно Министерства иностранных дел. Наша сторона в этом вопросе сводится исключительно к вопросам хозяйственно-бытовой деятельности: мы предлагаем разные варианты помещений, которые можно было бы рассмотреть, а потом уже они прорабатываются генконсульством. В любом случае, это всегда вопрос консенсуса, стороны приходят к соглашению. Все зависит от масштабов помещения, возможно, финансовых затрат со стороны представителей консульства», — отметила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



Под размещение своей резиденции консульство всерьез рассматривало Чернояровский пассаж. Фото Романа Хасаева

Она также подчеркнула, что, согласно регламентам, генконсульствам сразу же предлагается несколько вариантов помещений с различными параметрами квадратуры, цены и месторасположения. «Я не готова сказать, какие варианты еще были предложены, но, как правило, всегда предлагается сразу несколько вариантов, которые могли бы подойти под требования», — заключила она.

Suvar Plaza — центр концентрации иностранных дипломатических миссий: в помещениях престижного комплекса некогда располагалось и консульство одного из ключевых стратегических партнеров Татарстана — КНР (до переезда в бывшее родовое поместье братьев Хайруллиных на Подлужную в августе минувшего года). В Suvar Plaza и сейчас работают представительства Венгрии и Ирана.

Помощь туристам, мигрантам и студентам из 14 регионов ПФО

Генконсульство Узбекистана в Казани займется оказанием консульско-правовой помощи соотечественникам, проживающим во всех 14 регионах ПФО, пояснил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, специально прибывший в Казань. Открытие консульства не только обеспечит доступ к правовой помощи тысячам мигрантов, но и освободит от части несвойственных для нее обязанностей Национально-культурную автономию узбеков РТ. По словам председателя НКА Абдуманоба Абдусаттарова, до запуска работы консульства общественная организация, по сути, брала на себя его функции, занимаясь всеми проблемами соотечественников и помогая им в оформлении документов.

Suvar Plaza — центр концентрации иностранных дипломатических миссий: в помещениях комплекса некогда располагалось консульство КНР, сейчас здесь работают представительства Венгрии и Ирана

«Открытие генерального консульства направлено на качественное улучшение предоставляемых консульских услуг нашим гражданам, которые пребывают, проживают, обучаются в Татарстане и близлежащих регионах, — уточнил Ботиржон Асадов. — Очень надеюсь, что с открытием генерального консульства мы заметно активизируем межрегиональное сотрудничество, на которое сейчас лидерами наших стран делается огромный упор».

«Я должен сказать, с татарами, которые являются гражданами Узбекистана, у нас прекрасный контакт. Мне прислали телеграмму о том, что более 50 тысяч человек посетили Сабантуй в Ташкенте, — поделился во время церемонии Рустам Минниханов. — Если бы не было поддержки руководства страны, регионов, это было бы невозможно… Я хочу, чтобы то, что мы сегодня заложили, служило во благо наших стран, нашей республики и наших народов. Узбекский народ и татарский народ — это отдельная и очень длинная история. Я должен сказать, что в последние годы Узбекистан делает серьезные шаги — открывается, реализует большие проекты. Мы хотим пожелать узбекскому народу, его руководству, чтобы все задуманное было реализовано».

Отношения между Казанью и Ташкентом заметно оживились в сентябре 2017 года, когда глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лично посетив центральноазиатское государство. По данным официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, внешнеторговый оборот между республиками только по итогам прошлого года составил $146 млн, показав рост более чем на 50 процентов. «Однако, эти цифры, по убеждению Рустама Нургалиевича, не предел», — заявляла Галимова накануне днем на встрече с журналистами в Кабмине РТ.

Генконсульство Узбекистана в Казани займется оказанием консульско-правовой помощи соотечественникам, проживающим во всех 14 регионах ПФО, пояснил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов

Правительство Татарстана уже озвучило «дорожную карту» по наращиванию товарооборота: так, по словам Галимовой, Узбекистан рассматривает проект «Татнефти» по шинному производству в своей стране как один из флагманских по линии выстраивания отношений с Татарстаном. Помимо участия «Татнефти» в управлении местным заводом шин перспективным направлением может стать использование технологий «Татнефти» при разработке месторождений в Узбекистане. Еще одним шагом навстречу может стать увеличение количества прямых авиарейсов из Казани в Узбекистан, анонсированное представителем казанского Кремля.