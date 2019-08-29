Татарстанцам вручили награды России и республики

В казанском Кремле прошла церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан наиболее отличившимся татарстанцам.

«В этом зале мы чествуем заслуженных представителей самых различных сфер экономики и социальной сферы. С особым чувством хочу поприветствовать наших ветеранов. Трудно переоценить ваш вклад в воспитание молодежи. Отрадно, что среди награждаемых с каждым годом все больше людей с производства, которые своими руками создают материальные ценности», — сказал президент РТ Рустам Минниханов, его слова приводит пресс-служба.



Всего государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан удостоены 58 человек. В частности, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов отмечен почетной грамотой президента России.



Ранее в МВД по Татарстану наградили сотрудников полиции, которые внесли свой вклад в раскрытие преступлений и обеспечивали общественный порядок и безопасность в период подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.