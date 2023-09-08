«Масштабы впечатляют»: Максим Решетников посетил «Алабугу»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр экономического развития России Максим Решетников и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили ОЭЗ «Алабуга» и «Алабуга Политех». В частности, делегация побывала на заводе по производству автомобилей Aurus.

Еще гости ознакомились с инфраструктурой образовательного центра «Алабуга Политех». Здесь реализуется дуальная программа обучения. В первую половину дня учащиеся обучаются на современном оборудовании, а во второй половине — изучают предметы в учреждениях средне-специального образования. Одновременно с этим студенты проходят стажировку в профильных подразделениях компании.

— Масштабы впечатляют. Видно, что здесь проделана большая работа, — сказал Решетников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В свою очередь, Рустам Минниханов похвалил действующую систему обучения в образовательном центре. Он подчеркнул, что для студентов есть условия и рабочие места.

В июле раис Татарстана побеседовал со студентами «Алабуга Политеха», отметив их высокую квалификацию уже на первом курсе обучения. Он также осмотрел новые лаборатории «Алабуга Политех».



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Айрат Назипов