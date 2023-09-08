Новости общества

17:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Масштабы впечатляют»: Максим Решетников посетил «Алабугу»

17:13, 08.09.2023
«Масштабы впечатляют»: Максим Решетников посетил «Алабугу»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр экономического развития России Максим Решетников и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили ОЭЗ «Алабуга» и «Алабуга Политех». В частности, делегация побывала на заводе по производству автомобилей Aurus.

Еще гости ознакомились с инфраструктурой образовательного центра «Алабуга Политех». Здесь реализуется дуальная программа обучения. В первую половину дня учащиеся обучаются на современном оборудовании, а во второй половине — изучают предметы в учреждениях средне-специального образования. Одновременно с этим студенты проходят стажировку в профильных подразделениях компании.

— Масштабы впечатляют. Видно, что здесь проделана большая работа, — сказал Решетников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В свою очередь, Рустам Минниханов похвалил действующую систему обучения в образовательном центре. Он подчеркнул, что для студентов есть условия и рабочие места.

В июле раис Татарстана побеседовал со студентами «Алабуга Политеха», отметив их высокую квалификацию уже на первом курсе обучения. Он также осмотрел новые лаборатории «Алабуга Политех».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоВластьОбразование Татарстан Минниханов Рустам НургалиевичОЭЗ ППТ Алабуга

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также