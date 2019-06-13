Табрис Яруллин об уходе: «Спасибо за слова поддержки, но это осознанный выбор»

Зампредседателя исполкома ВКТ через «Реальное время» поблагодарил сторонников и рассказал, чем планирует заняться

Фото: Олег Тихонов

Сегодня стало известно имя предполагаемого преемника зампредседателя исполкома Всемирного конгресса татар и председателя Всемирного форума татарской молодежи Табриса Яруллина. Это Ленария Муслюмова, которая ранее занимала должность секретаря в аппарате того же татарского молодежного форума. Впрочем, окончательное решение о том, кто возглавит движение молодых татар, будет принято 22 июня на заседании Совета форума. Получивший отставку Яруллин благодарит всех, кто выступил в его поддержку, но подчеркивает: решение об уходе из Всемирного конгресса татар он принял сам. Подробности — в материале «Реального времени».



Временный лидер для татарской молодежи

Исполнять обязанности заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) будет Ленария Муслюмова. Об этом заместитель премьер-министра РТ, председатель нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев сообщил сегодня на встрече с активом татарского молодежного форума. Известно, что ранее Муслюмова занимала должность главного секретаря в аппарате Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ).

Сама Ленария в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказала, что на 22 июня назначено заседание Совета всемирного форума татарской молодежи, на котором будет решаться вопрос о том, кто займет должность председателя данной организации и будет курировать работу татарской молодежи вместо Табриса Яруллина, сложившего с себя полномочия два дня назад.

— Сейчас мы готовимся к этому заседанию. Больше ничего добавить пока не могу, — сказала Ленария Муслюмова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день является лишь «исполняющим обязанности» и что на предстоящем заседании свою кандидатуру на должность председателя ВФТМ могут предложить и другие желающие.

Отметим, что пресс-служба ВКТ отказалась от комментариев по прошедшей встречи с молодежным активом, сославшись на то, что соответствующая новость появится на сайте.

Фото tatar-inform.ru

Преемника Табриса Яруллина выберет Совет форума татарской молодежи

Напомним, Табрис Яруллин объявил об уходе с поста заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар, а также о сложении с себя полномочий председателя Всемирного форума татарской молодежи два дня назад. Он заявлял, что решение об уходе со всех общественных постов принял самостоятельно и что не хочет возвращаться на работу в конгресс.

Табрис Яруллин рассказал «Реальному времени», что на сегодняшней встрече с участием Василя Шайхразиева обсуждались вопросы, касающиеся передачи им полномочий, продолжения работы над текущими проектами.

— Больше обсуждали технические моменты, чтобы можно было спокойно продолжить работу и не было нанесено урона общему делу, — отметил Табрис Яруллин.

Он подчеркнул, что вопрос о его преемнике, который будет отвечать за работу с татарской молодежью, будет решать Совет форума татарской молодежи.

— Я написал заявление об уходе из Форума, и председателя сейчас нет. Все дела ведет Ленария. Чтобы утвердить ее кандидатуру, нужно провести заседание Совета, чтобы принять решение о том, кто будет председателем [Всемирного форума татарской молодежи]. Там хорошая команда. Я считаю, каждый второй справится лучше, чем я, — отметил Табрис Яруллин.

Он рассказал, что если и будет участвовать в работе Всемирного форума татарской молодежи, то только в качестве волонтера, а не в официальном статусе. По словам Яруллина, он готов быть на связи с представителями татарского молодежного сообщества, делиться опытом и контактами.

«Я бы не связывал все это движение с моей личностью»

Новость о том, что Табрис Яруллин больше не возглавляет молодежное крыло Всемирного конгресса татар, вызвала большой переполох. Несмотря на то что сам Яруллин практически с самого начала заявлял, что оставляет свои посты по собственной инициативе, большинство представителей татарского сообщества усомнились в этом — уж очень скоропалительным показалось решение, учитывая, что уходит он практически в никуда — по крайней мере официальной информации о том, чем будет заниматься Яруллин после ухода из ВКТ нет.

Так или иначе Табрис Яруллин пользовался большим авторитетом в татарском сообществе. Как только стало известно о его уходе из ВКТ, активисты запустили в сети флешмоб, аналогичный тому, что был запущен в защиту журналиста Ивана Голунова. Он назывался «Мин/без Тәбрис Яруллин». Кроме того, Совет форума татарской молодежи написал открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в котором говорилось о том, что под руководством Яруллина велась активная общественная работа, в частности организовывались такие мероприятия, как «Мин татарча сөйләшәм», «Печән базары», «Акыл фабрикасы». Авторы письма сообщали, что полностью довольны работой Табриса Яруллина и требуют оставить его работать на прежнем месте.

Отметим, что сегодня официальный представитель Кремля Лилия Галимова на встрече с журналистами прокомментировала уход Табриса Яруллина с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи.

«Данный вопрос, связанный с кадрами, — это исключительно прерогатива этой общественной организации. Президент таких решений не принимает. И вообще, участие государства в таком направлении, как Конгресс татар, заключается исключительно в том, что выделяется определенное бюджетное субсидирование для того, чтобы поддерживать деятельность этой общественной организации», — сказала Галимова, отметив, что увольнение Яруллина — вопрос к Всемирному конгрессу татар.

Сам Табрис Яруллин, беседуя с корреспондентом «Реального времени», выразил готовность обратиться к широкой аудитории.

— Мы никогда не поддерживали культ личности, никогда не ставили для себя целью привязанность к одному человеку. Мы, как рыцари круглого стола, всегда делали все сообща. И для меня тоже было неожиданностью, что столько людей пишут, поддерживают меня. Огромное спасибо им за то, что они переживают эту ситуацию как что-то личное. Но я думаю, что реальные дела, работа с людьми не делаются из-за статусов, по крайней мере у нас это так заведено. Я бы не связывал все это движение с моей личностью. Это не мой личный проект. И моя личность не играет тут такой большой роли. Понятно, что со стороны казалось, что все на Табрисе, все на его плечах лежит. Я все-таки верю в содружество, в сообщество, верю в команду, в людей, которые были со мной. Повторюсь, что там есть много людей, которые будут выполнять эту работу еще лучше. Спасибо за слова поддержки, но это осознанный выбор, — сказал Табрис Яруллин.

«Не хочу множить теории»

Поскольку решение об отставке Табриса Яруллина оказалось для всех большой неожиданностью, в Сети появилось очень много версий о реальных причинах ухода бывшего лидера татарской молодежи. В частности, тиражировались версии, размещенные в телеграм-каналах, среди которых есть предположения о том, что Яруллина сняли из-за зависти к его возможному избранию в Госсовет, что он оказался неугодным из-за открытого выражения своей позиции и наконец версия о хищениях в ВФТМ. С каждым днем догадок становилось только больше, учитывая, что ВКТ не давал комментариев и уже тем более не стал организовывать пресс-конференций, ограничившись двумя новостями в татарской версии сайта.

Сам Табрис Яруллин отметил, что не хочет комментировать теории и догадки.

— Я думаю, что мы всегда были открыты к людям, в том числе были открыты к СМИ. Вы всегда звонили нам, мы общались. Понятно, что публичность и открытость подразумевают, что кадровые перестановки тоже переходят в публичное обсуждение. Меня это не удивляет и не беспокоит, потому что мы были открыты и остаемся такими и сейчас. Но есть обратная сторона — люди начинают додумывать, выдвигать теории, я эти теории не хочу множить,— отметил Табрис Яруллин.

Отвечая на вопрос о том, чем он будет заниматься после ухода из ВКТ и ВФТМ, он отметил, что будет заниматься чем-то новым для себя и хочет приумножить свои знания и навыки. По его словам, главное в выборе новой области для деятельности — возможность роста и самореализации.

— Мысль о том, чтобы сидеть на одном месте до пенсии, пугает меня, — поделился Табрис Яруллин.