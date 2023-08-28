Рустам Минниханов посетил новые объекты в Сабинском районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Сабинский район республики, сообщает его пресс-служба. Ему показали новые объекты, в том числе новое здание общежития местного аграрного колледжа

В ссузе обучается 293 студента. Новое общежитие колледжа рассчитано на 173 места. Рустам Минниханов осмотрел жилые комнаты, медблок, спортзал.

В другом новом спортзале раису республики показали площадку для игр в мини-футбол и волейбол. Там оборудованы раздевалки, душевые, медицинская комната и кабинет тренеров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Рустаму Минниханову представили новый Центр правовой помощи. Объект построили в этом году. На базе центра представители Государственного юридического бюро Татарстана будут оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь.

Также Рустам Минниханов посетил биологические очистные сооружения. Новая система предназначена для очистки бытовых сточных вод с территории Богатых Сабов.

В марте этого года, ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации» выделило 127,5 млн рублей на строительство четырех очистных сооружений в Татарстане. В их числе был и объект в Сабинском районе республики.



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Айрат Назипов