События недели: дело по Finiko, отравления в казанском кафе, фестиваль исламского кино и новый глава Минмола

Какими событиями запомнится уходящая неделя в Татарстане?

Фото: Максим Платонов

Продолжается следствие по делу о мошенничестве в отношении руководства финансовой пирамиды Finiko: в СИЗО к ее основателю присоединились еще трое задержанных «звезд», еще несколько сооснователей находятся в розыске. В конце недели громкое дело было решено передать в центральный аппарат МВД России. В Москву — на повышение — отправляется и Дамир Фаттахов, которого на посту руководителя республиканского Минмола сменил Тимур Сулейманов. В Казани прошел XVII Международный фестиваль мусульманского кино. 20 казанцев отравились в столичной кондитерской Eclair и угодили на больничную койку. Об этих и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

Заявленный вкладчиками Finiko совокупный ущерб достиг миллиарда, дело передали в Москву



Каждую неделю следователи открывают новые дела в отношении причастных к организации финансовой платформы Finiko. На этой неделе задержали сразу троих: это «вице-президент» пирамиды, казанский бизнесмен Ильгиз Шакиров, вовлекший в сеть 100 тысяч человек; Дина Ахметзянова; экс-гендиректор ООО «Недвижимость и Закон» Лилия Нуриева. Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве по делу криптопирамиды Finiko.



А в пятницу МВД России приняло решение передать дела по Finiko в центральный аппарат МВД РФ. Заявления от «кинутых» вкладчиков продолжают поступать, причем не только из России, но и от иностранцев. По последним подсчетам, заявленный ими совокупный ущерб уже превысил 1 миллиард.

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане новый министр молодежи, Дамир Фаттахов ушел в Москву на повышение

Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов покинул пост. В пятницу стало известно о том, что его назначили заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Так что Фаттахов отправляется в Москву, на повышение.

Республиканское министерство он возглавлял три года, с 2018-го. Восхождение по карьерной лестницы началось с 2009 года, когда его назначили главой администрации Кировского района, где он проработал год, после чего в течение 6 лет возглавлял администрацию Кировского и Московского районов столицы, затем был назначен первым замглавы исполкома Казани.

В субботу утром был опубликован указ Рустама Минниханова о назначении на освободившуюся должность первого зама Фаттахова Тимура Сулейманова.



После кафе — на больничную койку

В казанской кондитерской Eclair на этой неделе отравились два десятка любителей вкусно поесть. После их обращений в республиканский Роспотребнадзор ведомство начало готовить коллективный иск против руководства кафе.

Казанцы стали поступать в больницы города с острым отравлением с 4 сентября. Как оказалось, все они ели в Eclair круассаны и брускетты с лососем и яйца пашот. Роспотребнадзор взял пробы блюд в кафе и обнаружил в продуктах сальмонеллу и кишечную палочку. В итоге на больничную койку попали 12 посетителей кондитерской, у восьми из которых подтвержден сальмонеллез. Остальные 8 жертв казанского общепита лечатся дома.

Кондитерская-пекарня закрыта, ведется расследование, что именно стало причиной заражения гостей сальмонеллезом.



Фото: yandex.ru

За надругательство над детьми — высшая мера

О необходимости ввести смертную казнь в качестве меры наказания для «террористов и педофилов, которые издеваются над детьми и убивают их», заявила на днях детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец.

Свое мнение она высказала в ответ на известие о трагедии в Киселевске (Кемеровская область), где были изнасилованы и убиты две десятилетние девочки. Предполагаемый преступник уже задержан, он сознался в убийстве. Он уже успел отсидеть за педофилию, но по необъяснимой причине выпал из поля зрения правоохранительных органов, которые должны были следить за ним после освобождения. Так что уголовное дело возбуждено не только против предполагаемого убийцы, но и против должностных лиц, которые допустили подобную халатность.

«Пожизненное заключение — это минимум возможного наказания, которое они должны нести. Минимум. В идеале, конечно, смертная казнь», — заявила Волынец.



Казанцы посмотрели фильмы кинематографистов из 45 стран

В Казани с 5 по 10 сентября проходил XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Его площадка собрала звезд кино, столичную интеллигенцию и других ценителей кинематографа. Работы участников кинофестиваля можно было 6 дней смотреть в кинотеатрах «Родина» и «Мир». Там же проходили творческие встречи и круглые столы.

В этом году заявки на участие в кинофоруме поступили от 584 создателей фильмов из 45 стран. Однако в конкурсную программу вошли всего 50 фильмов по десять в пяти основных номинациях: игровой полный и короткий метр, документальный полный и короткий метр, «Национальный конкурс».

Неожиданно для всех гостем кинофестиваля стала звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков. В Татарстан он вместе с группой кинематографистов приехал на съемки фильма «Микулай»



Главный трофей НХЛ показали нижнекамцам

В четверг в Нижнекамске побывал легендарный Кубок Стэнли — главный трофей победителей американского чемпионата НХЛ. В свой родной город его привез Михаил Сергачев, защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», ставший в свои 23 года уже двукратным чемпионом НХЛ.

Из нижнекамцев, желающих запечатлеть себя на фото рядом с кубком, возле «Нефтехим-Арены» выстроилась большая очередь. Сфотографироваться рядом с ним можно было и в парке «Нефтехимиков». На следующий день Кубок Стэнли отправился в Уфу, куда его повез вратарь «Тампы-Бей», который прежде выступал за «Салават Юлаев», Андрей Василевский.



В 2022 год — затянув пояса

Бюджет Татарстана на 2022 год, как считает президент республики Рустам Минниханов, будет очень напряженный. Об этом он заявил на совещании, где обсуждались основные параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2022—2024 годы.



Чтобы не допустить кризиса, глава республики поручил обеспечить жесткую финансовую дисциплину и эффективно использовать имеющиеся резервы. В первую очередь необходимо сократить задолженности по налогам — сегодня это почти 9 млрд рублей. Еще одна из мер — содействие чиновников развитию предпринимательства.

При этом в текущем году экономика региона начала возвращаться к показателям доковидного периода: динамику роста демонстрирует промышленное производство, сектор торговли и строительство. Однако Минниханов считает, что все же не стоит расслабляться, а лучше укреплять растущие показатели.

Фото: prav.tatarstan.ru

Бизнес татарстанцев уходит в онлайн

По данным Минэкономики РТ, прошлогодний локдаун и прочие коронавирусные ограничения стали стимулом для стремительного развития электронной торговли.

Как заявил первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин, оборот онлайн-торговли в РТ с начала 2021 года вырос в пять раз — до 18,5 млрд рублей. А продавцов из Татарстана, перешедших на электронные маркетплейсы, с начала января стало вчетверо больше — 12,5 тысячи.

Богато жить не запретишь



Между тем Татарстан занял 8-ю позицию в списке регионов России по числу граждан с ежемесячным доходом от 1 млн рублей. Исследование провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. В зарплатные миллионеры (те, кто работают по найму и официально зарабатывают миллион и больше) попали более 200 татарстанцев.

В тройке лидеров, конечно же, — Москва, где таких счастливчиков насчитали 10,4 тысячи.