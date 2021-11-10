Анатолий Сердюков: «Сегодня нет субъекта, где не летает санитарная авиация»

«Ростех» профинансирует строительство двух производственных объектов на 2 млрд рублей и продолжит закупки санитарных вертолетов для НССА

Фото: Максим Платонов

«Казанский вертолетный завод» вслед за Уфой включился в гонку по созданию центра профессиональной подготовки специалистов авиастроения. Сегодня команда руководства ГК «Ростех» и президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт строительству двух новых производственных объектов — финальному цеху сборки вертолетов и самому учебному центру общей стоимостью 2 млрд рублей. Интересно, что изначально ГК «Ростех» прорабатывала этот проект на базе авиационного завода, но в силу обстоятельств его перебросили в Уфу, а сейчас снова вернули на родину, в Казань. Что еще посулили КВЗ под конец 2021 года — в репортаже «Реального времени».

«Если и завидуем, то «белой завистью»

Высшее руководство ГК «Ростех» прибыло в Казань в полном составе, и повод для этого был уважительным. Госкорпорация одобрила строительство второго учебно-производственного центра профессиональной подготовки специалистов, выбрав для его размещения площадку «Казанского вертолетного завода». До этого пилотный центр был открыт на базе «Уфимского моторостроительного производственного объединения» (входит в ОДК) в рамках финала чемпионата WorldSkills, который проходил в Уфе. И, конечно, перехватывание суперпроекта вызвало немного ревности, когда Рустам Минниханов вместе с Сергеем Чемезовым впервые увидели его в Уфе в августе этого года.

— Я был очень впечатлен, когда увидел этот центр, — признавался во время церемонии закладки центра Рустам Минниханов, заявив, что рад за соседей и если завидует, то «белой завистью».

Говоря о необходимости создания подобного центра в Казани, глава республики сообщил, что «система подготовки промышленных специальностей в корне меняется».

— Татарстан активно участвует в движении WorldSkills, развивает ресурсные центры. Но без участия работодателя этот вопрос невозможен. Данный центр будет не только готовить новых специалистов, но и станет площадкой для совершенствования навыков действующего рабочего персонала. Как член совета директоров, я беру на контроль и заверяю, что руководство республики будет всячески поддерживать этот проект, — пообещал Рустам Минниханов.



Площадь профессионального центра будет сопоставима с уфимским и составит 12 тысяч кв. м. В нем будут готовить специалистов по 12 рабочим профессиям. Расчетная наполняемость центра — около 700 человек в год, а срок обучения составит до 24 месяцев, отмечалось в презентации проекта.

Центр подготовки и цех планируется сдать в апреле 2024 года.

«Сначала произошла пробуксовка»

Позднее индустриальный директор авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолий Сердюков раскрыл некоторые подробности появления казанского центра. Оказывается, он задумывался еще два года назад на базе авиационного завода в Казани, но из-за технических сложностей его перенесли в Уфу.

— На самом деле, мы планировали на авиационном заводе, — рассказал он. — Эта проработка продолжалась последние два года. Но в силу разных обстоятельств, в том числе технических, финансовых, произошла пробуксовка, и первый центр открыли в Уфе, а второй — по пожеланию «Вертолетов России» — будет здесь.

По его словам, потребность в нем большая, так как в Казани работают несколько оборонных предприятий «Ростеха», связанных с авиационным комплексом.

НССА продолжит расширять парк санитарных вертолетов

Другой хорошей новостью стало обещание «Ростеха» продолжить закупки вертолетов для Национальной службы санитарной авиации (НССА). В следующем году КВЗ завершает исполнение первого крупного контракта на строительство 66 санитарных вертолетов стоимостью 28 млрд рублей. В рамках него построено 28 Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов».

Корреспондент «Реального времени поинтересовался у индустриального директора авиационного кластера ГК «Ростех», есть ли планы по загрузке КВЗ на 2023—2024 годы.

— Следующий контракт точно будет не меньше нынешнего, — заверил Анатолий Сердюков. — Сегодня нет субъекта, где не летает санитарная авиация. Эти машины хорошо себя зарекомендовали, а сама услуга востребована в стране. У проекта есть большая федеральная поддержка, поэтому проект будет развиваться.

Правда, у санитарного вертолета есть ограничения — его нужно менять через 8—10 лет, добавил Сердюков. Но он воздержался называть конкретные цифры, заверив, что закупки продолжатся в 2023—2024 годах.

Отойдя от основной темы, спикеры рассказали о том, какие новинки представят на аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021. Она откроется в ноябре.

— Мы уже два года назад привозили в Дубай вертолет «Ансат», в этом году будет вертолет «Ансат» с брендом Aurus, отдельная будет экспозиция. Анонсируем Business Jet и Superjet в стилистике Aurus... Будет «Ансат» с медицинским модулем, вертолет К-226, вертолет Ми-171А2, — сообщил глава «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Но главными новинками станут экспортные модели Ми-28 и Ка-52, уточнил он.

Учебные планы по переподготовке специалистов авиастроения будут готовиться с участием КНИТУ-КАИ.

— Без участия нашего университета работа этого центра невозможна, — рассказал «Реальному времени» проректор КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов. — Мы были в Уфе на ОДК-УМПО, где действует учебно-производственный центр на 14,5 тысяч кв. м. А у нас 12 тысяч, но рядом еще будет и сборочное производство.

Он отметил преимущество будущего центра КВЗ, который будет тесно связан с реальной сборкой. По его словам, здесь будут обучать и действующих рабочих, и инженеров, а также выпускников колледжей и вуза: «Вот пришли выпускники колледжа, им нужно адаптироваться под специфику производства. Сейчас у них универсальная подготовка: нет разделения на самолет и вертолет. А здесь они на практике смогут доводить свои компетенции под специфику вертолетного производства». В настоящее время на КВЗ трудоустраивается около 20 выпускников КНИТУ-КАИ, но с расширением объема выпуска потребность увеличится, прогнозирует Михайлов.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов