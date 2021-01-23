Рустам Минниханов: «Никаких ресурсов не хватит, чтобы все перемещались на личном транспорте»

Президент Татарстана поручил решить проблему общественного транспорта в трех муниципалитетах

Фото: Ринат Назметдинов

«К сожалению, отсутствие системной работы привело к напряженной ситуации в Нижнекамске, Челнах, Альметьевске», — посетовал президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, оценивая коллапс движения общественного транспорта сразу в трех крупных городах. Весенний паралич оказался единственным, но самым «жирным» минусом в деятельности Минтранса в пандемийный год. Улучшению ситуации на дорогах Казани будет способствовать реализация крупных инфраструктурных проектов, пообещал президент. Среди них — начало строительства железнодорожного кольца вокруг столицы стоимостью 3 млрд рублей, объездной трассы вокруг Набережных Челнов и Нижнекамска, скоростного автобана М-12. Дорожным подрядчикам попеняли на качество: 20 процентов жалоб населения приходится как раз на ремонт дорог.

Ленар Сафин приехал на отчет вместе с президентом РТ

Итоговая коллегия Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ оказалась первой отчетной для нового министра Фарида Ханифова, который получил неожиданное для всех назначение в октябре, перейдя с поста главы Минстроя РТ. По сути, ему пришлось срочно вникать в детали крупных инфраструктурных проектов.



Его предшественник Ленар Сафин после 10 лет управления дорожно-транспортным хозяйством республики был назначен сенатором в Совет Федерации от Татарстана. Кадровая рокировка, похоже, прошла безболезненно. Сенатор от Татарстана также прилетел в Казань для участия в ведомственной коллегии вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым. С первых минут его горячо приветствовали горячими аплодисментами, но позднее он все-таки получил внушение от президента.



Коллегия проходила неподалеку от главного офиса Минтранса — в обновленном здании ДК «Сайдаш», чей масштабный капремонт проходил как раз при Ханифове на посту главы Минстроя.

Ленар Сафин также прилетел в Казань для участия в ведомственной коллегии. Фото: Ринат Назметдинов

Транспортный локдаун в муниципалитетах

Срыв движения общественного транспорта в ряде городов Татарстана оказался одной из главных тем обсуждения. В этом году впервые властям пришлось в ручном режиме налаживать движение в Альметьевске. С окончанием режима самоизоляции в мае муниципальные перевозчики в Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске не смогли вывести технику на регулярные маршруты, а жители вынуждены были сами добираться на личном транспорте.

Министр в своем отчете сосредоточился на проблеме обновления пассажирского транспорта. Напомнил, что в прошлом году Минтранс России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начал оказывать содействие регионам о пополнении автопарка:

— В текущем году в рамках указанного национального проекта Казанской агломерацией приобретено 73 автобуса большого класса (для МУП «ПАТП-2» и МУП «ПАТП-4»). На сегодняшний день поставка подвижного состава произведена в полном объеме, — сообщил он.



В настоящее время прорабатывается вопрос приобретения 160 автобусов большого класса, 28 единиц троллейбусов и 18 единиц низкопольных односекционных трамваев. Правда, в этом году упор хотят сделать на закупках автобусов малого и среднего класса, что достаточно для небольших городов.



— Предлагаем от республики Татарстан обратиться в правительство России с предложением об оказании федеральной поддержки по обновлению подвижного состава в малых городах. Речь идет о 1 100 единицах автобусов, — доложил он.



При этом дал поручение муниципалитетам и ЦЭСИ провести комплексный анализ маршрутной сети общественного транспорта и внести в правительство предложения по повышению эффективности транспортной системы.

Министр в своем отчете сосредоточился на проблеме обновления пассажирского транспорта. Фото: Ринат Назметдинов

Альметьевск «погорел» на троллейбусах

— Мы не смогли поддержать наших перевозчиков, потому что сами оказались в непростом финансовом положении, — продолжил наболевшую тему глава Альметьевска Тимур Нагуманов, выйдя к трибуне.



По его данным, после снятия ограничений в мае прошлого года перевозчики получили убыток в 80 млн рублей и не смогли выйти в рейс. Выйти из кризиса удалось благодаря поддержке республики, которая помогла приобрести несколько автономных троллейбусов, рассказал Нагуманов: «Это помогло нам избежать транспортного коллапса».

Глава Альметьевска объяснил, что к срыву движения привело то, что значительная часть населения нефтеграда давно перемещается на личных автомобилях: «Альметьевск вплотную подошел к пределу автомобилизации, город вскоре захлебнется в пробках». По его словам, остается все меньше жителей, которые пользуются общественным транспортом. «Во время изоляции и без того малый пассажирский поток и вовсе упал на 38 процентов, — сообщил он. — После снятия ограничений перевозчики уже не смогли возобновить движение».

Что дальше? По его словам, на регулярных маршрутах в нефтяной столице Татарстана работают преимущественно троллейбусы, но не весь город охвачен контактной сетью для движения «рогатых». «Нам нужно переходить на автономные троллейбусы», — заявил Нагуманов. По его словам, 40 процентов подвижного состава изношено до предела, и нужно приобрести как минимум 10 единиц новой техники. Кроме того, власти намерены оптимизировать маршрутную сетку, чего не делали 5 лет. По его мнению, действующая схема движения отстает от развития города, не связана с новыми микрорайонами.

Тимур Нагуманов: «Мы не смогли поддержать наших перевозчиков, потому что сами оказались в непростом финансовом положении». Фото: Ринат Назметдинов

Общественный транспорт должен ходить как часы

— К сожалению, отсутствие системной работы привело к напряженной ситуации в Нижнекамске, Челнах, Альметьевске, — подвел черту президент Татарстана Рустам Минниханов. — Понятно, там везде разные подходы. Не хочу сказать, что виноваты только руководители муниципалитета. Так как эта сфера касается Министерства транспорта, здесь системно должно быть: Ленар Ринатович, вы как бывший министр, Фарид Мударисович, вы как новый министр, вы совместно с нашими коллегами не должны допускать такие вещи.

Косвенно, причиной срыва явилось «желание быстро вопрос решить», но это ничего не дает, попенял Минниханов. По его мнению, сохранить потребность жителей в общественном транспорте можно при одном условии — сделать его «качественным и удобным».



— Почему мы теряем пассажиров? Почему люди пересаживаются в личные машины и готовы стоять в пробках по 30—40 минут? Никогда и никаких ресурсов не хватит, чтобы все перемещались на личном транспорте. Общественный транспорт должен быть самым удобным и самым комфортным. Плюс экологичным. Это направление нам необходимо организовать, и подвижной состав должен обновляться — подчеркнул президент.

По мнению Рустама Минниханова, сохранить потребность жителей в общественном транспорте можно при одном условии — сделать его «качественным и удобным». Фото: Ринат Назметдинов

Железнодорожное кольцо вокруг Казани: первый этап за 3 млрд

Между тем Казань также продолжает бороться с пробками на дорогах. Одним из перспективных социально-значимых проектов является проект организации кольцевого железнодорожного сообщения вокруг города. Как сообщил Фарид Ханифов, его строительство начнется в 2022 году.



В этом же году РЖД и правительство Татарстана должны подписать соглашение о паритетном финансировании первого этапа 50 на 50. Он предусматривает строительство пути на участке ст. Юдино — ст. Дербышки и съезда в районе ст. Новое Аракчино, что позволит осуществить движение пригородных поездов по маршруту Международный аэропорт «Казань» — ст. Казань 1 — ст. Казань 2 и обратно. Стоимость кольцевой ж/д дороги оценивается в 3 млрд рублей.



Всего проектом предусмотрено строительство двух новых железнодорожных съездов в районе ст. Новое Аракчино и ст. Дербышки, строительство третьих путей и искусственных сооружений. Общая протяженность кольца составит 48 км и соединит 17 остановочных пунктов, в том числе два новых остановочных пункта: Абжалилова и Торфяная.



Кроме того, ведется разработка проектно–сметной документации в сфере выполнения работ по возведению транспортно-пересадочного узла Компрессорный в полосе отвода ОАО «РЖД». Республикой в лице заказчика ГКУ «Главтатдортранс» и проектировщика ООО «Волгапроектстрой» запроектирован подвод коммуникаций и благоустройства прилегающей территории ТПУ Компрессорный на муниципальной земле, разработанная проектно-сметная документация прошла экспертизу.

Одним из перспективных социально-значимых проектов является организация кольцевого железнодорожного сообщения вокруг города. Фото: Марат Гайфуллин

«Волга — Днепр» построит грузовой терминал для интернет-торговли

Министр упомянул и о подзабытом проекте ВСМ «Москва — Казань». Он сообщил, что в конце года по проектной документации участка ВСМ «Чебоксары — Казань» (11-й этап, 12-й этап) было получено положительное заключение Казанского филиала Главгосэкспертизы России. Сметная стоимость СМР составляет 256,7 млрд рублей, в том числе ПИР 11,1 млрд рублей.

Наибольшие потери от пандемии понесли авиационные перевозчики. Они получили субсидий на общую сумму 248 млн рублей. Больше всех получил Международный аэропорт «Казань» — 185 млн рублей. Между тем аэропорт ждут грандиозные преобразования. В конце января пройдет презентация мастер-плана по расширению воздушной гавани до 2050 года. Составной частью станет проект строительства международного грузового терминала, который разрабатывает группа «Волга — Днепр», сообщил министр.

В этом году объем грузовых перевозок резко вырос — было выполнено 276 рейсов. Интерес к проекту связан с ростом интернет-торговли в Татарстане.



МАК ждут грандиозные преобразования. Одно из них — строительство международного грузового терминала, проект которого разрабатывает группа «Волга-Днепр». Фото: Максим Платонов

Несмотря на пандемию, дорожно-транспортный комплекс Татарстана продолжил реализацию серии капиталоемких проектов. Как сообщил Фарид Ханифов, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году было завершено строительство первого этапа Большого Казанского кольца, второй — планируется ввести в этом году.

В будущем году продолжится строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 88,9 км и ориентировочной стоимостью 108 млрд рублей. Строится автодорога Шали (М-7) — Бавлы (М-5): протяженность — 299 км и стоимость — 185 млрд рублей. В общей сложности, было освоено свыше 30 млрд рублей.



1 / 41 Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов