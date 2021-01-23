Рустам Минниханов: «Никаких ресурсов не хватит, чтобы все перемещались на личном транспорте»
Президент Татарстана поручил решить проблему общественного транспорта в трех муниципалитетах
«К сожалению, отсутствие системной работы привело к напряженной ситуации в Нижнекамске, Челнах, Альметьевске», — посетовал президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, оценивая коллапс движения общественного транспорта сразу в трех крупных городах. Весенний паралич оказался единственным, но самым «жирным» минусом в деятельности Минтранса в пандемийный год. Улучшению ситуации на дорогах Казани будет способствовать реализация крупных инфраструктурных проектов, пообещал президент. Среди них — начало строительства железнодорожного кольца вокруг столицы стоимостью 3 млрд рублей, объездной трассы вокруг Набережных Челнов и Нижнекамска, скоростного автобана М-12. Дорожным подрядчикам попеняли на качество: 20 процентов жалоб населения приходится как раз на ремонт дорог.
Ленар Сафин приехал на отчет вместе с президентом РТ
Итоговая коллегия Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ оказалась первой отчетной для нового министра Фарида Ханифова, который получил неожиданное для всех назначение в октябре, перейдя с поста главы Минстроя РТ. По сути, ему пришлось срочно вникать в детали крупных инфраструктурных проектов.
Его предшественник Ленар Сафин после 10 лет управления дорожно-транспортным хозяйством республики был назначен сенатором в Совет Федерации от Татарстана. Кадровая рокировка, похоже, прошла безболезненно. Сенатор от Татарстана также прилетел в Казань для участия в ведомственной коллегии вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым. С первых минут его горячо приветствовали горячими аплодисментами, но позднее он все-таки получил внушение от президента.
Коллегия проходила неподалеку от главного офиса Минтранса — в обновленном здании ДК «Сайдаш», чей масштабный капремонт проходил как раз при Ханифове на посту главы Минстроя.
Транспортный локдаун в муниципалитетах
Срыв движения общественного транспорта в ряде городов Татарстана оказался одной из главных тем обсуждения. В этом году впервые властям пришлось в ручном режиме налаживать движение в Альметьевске. С окончанием режима самоизоляции в мае муниципальные перевозчики в Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске не смогли вывести технику на регулярные маршруты, а жители вынуждены были сами добираться на личном транспорте.
Министр в своем отчете сосредоточился на проблеме обновления пассажирского транспорта. Напомнил, что в прошлом году Минтранс России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начал оказывать содействие регионам о пополнении автопарка:
— В текущем году в рамках указанного национального проекта Казанской агломерацией приобретено 73 автобуса большого класса (для МУП «ПАТП-2» и МУП «ПАТП-4»). На сегодняшний день поставка подвижного состава произведена в полном объеме, — сообщил он.
В настоящее время прорабатывается вопрос приобретения 160 автобусов большого класса, 28 единиц троллейбусов и 18 единиц низкопольных односекционных трамваев. Правда, в этом году упор хотят сделать на закупках автобусов малого и среднего класса, что достаточно для небольших городов.
— Предлагаем от республики Татарстан обратиться в правительство России с предложением об оказании федеральной поддержки по обновлению подвижного состава в малых городах. Речь идет о 1 100 единицах автобусов, — доложил он.
При этом дал поручение муниципалитетам и ЦЭСИ провести комплексный анализ маршрутной сети общественного транспорта и внести в правительство предложения по повышению эффективности транспортной системы.
Альметьевск «погорел» на троллейбусах
— Мы не смогли поддержать наших перевозчиков, потому что сами оказались в непростом финансовом положении, — продолжил наболевшую тему глава Альметьевска Тимур Нагуманов, выйдя к трибуне.
По его данным, после снятия ограничений в мае прошлого года перевозчики получили убыток в 80 млн рублей и не смогли выйти в рейс. Выйти из кризиса удалось благодаря поддержке республики, которая помогла приобрести несколько автономных троллейбусов, рассказал Нагуманов: «Это помогло нам избежать транспортного коллапса».
Глава Альметьевска объяснил, что к срыву движения привело то, что значительная часть населения нефтеграда давно перемещается на личных автомобилях: «Альметьевск вплотную подошел к пределу автомобилизации, город вскоре захлебнется в пробках». По его словам, остается все меньше жителей, которые пользуются общественным транспортом. «Во время изоляции и без того малый пассажирский поток и вовсе упал на 38 процентов, — сообщил он. — После снятия ограничений перевозчики уже не смогли возобновить движение».
Что дальше? По его словам, на регулярных маршрутах в нефтяной столице Татарстана работают преимущественно троллейбусы, но не весь город охвачен контактной сетью для движения «рогатых». «Нам нужно переходить на автономные троллейбусы», — заявил Нагуманов. По его словам, 40 процентов подвижного состава изношено до предела, и нужно приобрести как минимум 10 единиц новой техники. Кроме того, власти намерены оптимизировать маршрутную сетку, чего не делали 5 лет. По его мнению, действующая схема движения отстает от развития города, не связана с новыми микрорайонами.
Общественный транспорт должен ходить как часы
— К сожалению, отсутствие системной работы привело к напряженной ситуации в Нижнекамске, Челнах, Альметьевске, — подвел черту президент Татарстана Рустам Минниханов. — Понятно, там везде разные подходы. Не хочу сказать, что виноваты только руководители муниципалитета. Так как эта сфера касается Министерства транспорта, здесь системно должно быть: Ленар Ринатович, вы как бывший министр, Фарид Мударисович, вы как новый министр, вы совместно с нашими коллегами не должны допускать такие вещи.
Косвенно, причиной срыва явилось «желание быстро вопрос решить», но это ничего не дает, попенял Минниханов. По его мнению, сохранить потребность жителей в общественном транспорте можно при одном условии — сделать его «качественным и удобным».
— Почему мы теряем пассажиров? Почему люди пересаживаются в личные машины и готовы стоять в пробках по 30—40 минут? Никогда и никаких ресурсов не хватит, чтобы все перемещались на личном транспорте. Общественный транспорт должен быть самым удобным и самым комфортным. Плюс экологичным. Это направление нам необходимо организовать, и подвижной состав должен обновляться — подчеркнул президент.
Железнодорожное кольцо вокруг Казани: первый этап за 3 млрд
Между тем Казань также продолжает бороться с пробками на дорогах. Одним из перспективных социально-значимых проектов является проект организации кольцевого железнодорожного сообщения вокруг города. Как сообщил Фарид Ханифов, его строительство начнется в 2022 году.
В этом же году РЖД и правительство Татарстана должны подписать соглашение о паритетном финансировании первого этапа 50 на 50. Он предусматривает строительство пути на участке ст. Юдино — ст. Дербышки и съезда в районе ст. Новое Аракчино, что позволит осуществить движение пригородных поездов по маршруту Международный аэропорт «Казань» — ст. Казань 1 — ст. Казань 2 и обратно. Стоимость кольцевой ж/д дороги оценивается в 3 млрд рублей.
Всего проектом предусмотрено строительство двух новых железнодорожных съездов в районе ст. Новое Аракчино и ст. Дербышки, строительство третьих путей и искусственных сооружений. Общая протяженность кольца составит 48 км и соединит 17 остановочных пунктов, в том числе два новых остановочных пункта: Абжалилова и Торфяная.
Кроме того, ведется разработка проектно–сметной документации в сфере выполнения работ по возведению транспортно-пересадочного узла Компрессорный в полосе отвода ОАО «РЖД». Республикой в лице заказчика ГКУ «Главтатдортранс» и проектировщика ООО «Волгапроектстрой» запроектирован подвод коммуникаций и благоустройства прилегающей территории ТПУ Компрессорный на муниципальной земле, разработанная проектно-сметная документация прошла экспертизу.
«Волга — Днепр» построит грузовой терминал для интернет-торговли
Министр упомянул и о подзабытом проекте ВСМ «Москва — Казань». Он сообщил, что в конце года по проектной документации участка ВСМ «Чебоксары — Казань» (11-й этап, 12-й этап) было получено положительное заключение Казанского филиала Главгосэкспертизы России. Сметная стоимость СМР составляет 256,7 млрд рублей, в том числе ПИР 11,1 млрд рублей.
Наибольшие потери от пандемии понесли авиационные перевозчики. Они получили субсидий на общую сумму 248 млн рублей. Больше всех получил Международный аэропорт «Казань» — 185 млн рублей. Между тем аэропорт ждут грандиозные преобразования. В конце января пройдет презентация мастер-плана по расширению воздушной гавани до 2050 года. Составной частью станет проект строительства международного грузового терминала, который разрабатывает группа «Волга — Днепр», сообщил министр.
В этом году объем грузовых перевозок резко вырос — было выполнено 276 рейсов. Интерес к проекту связан с ростом интернет-торговли в Татарстане.
Несмотря на пандемию, дорожно-транспортный комплекс Татарстана продолжил реализацию серии капиталоемких проектов. Как сообщил Фарид Ханифов, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году было завершено строительство первого этапа Большого Казанского кольца, второй — планируется ввести в этом году.
В будущем году продолжится строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 88,9 км и ориентировочной стоимостью 108 млрд рублей. Строится автодорога Шали (М-7) — Бавлы (М-5): протяженность — 299 км и стоимость — 185 млрд рублей. В общей сложности, было освоено свыше 30 млрд рублей.
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