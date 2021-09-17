Татарстан включается в мировую «зеленую» повестку

На пленарной сессии 24-й глобальной конференции TCI мировые эксперты говорили о трудностях «зеленого» перехода для регионов

«Первая задача бизнеса и общества — это не перерабатывать пластик, который попал в океан, а не давать этому пластику попасть в океан», — сформулировал сверхзадачу перед крупным бизнесом председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов в процессе «зеленого» перехода к циркулярной экономике. На пленарной сессии 24-й глобальной конференции TCI первые лица Татарстана и представители крупнейших компаний рассуждали о путях сохранения устойчивого развития городов под давлением окружной миграции, а главы «Татнефти» и «СИБУРа» впервые представили перспективные безотходные технологии по декарбонизации бизнеса. Наиль Маганов рассказал, как нефтяники пытаются закачивать углекислый газ в опустевшие подземные пласты, а Дмитрий Конов — о контрактах с 32 региональными операторами мусора, которые обеспечивают его вторсырьем.

Без электричества в мире живут 700 млн человек. Это хорошо?

Главная дискуссия на пленарной сессии Всемирной глобальной конференции TCI была посвящена актуальной в свете предстоящего углеродного регулирования теме перехода к «зеленой» экономике, но только сквозь призму регионального развития. «Устойчивое развитие. Повестка регионов» — так звучала повестка. И хотя формально TCI занимается расширением глобальных кооперационных связей в бизнесе, но отправной точкой нынешнего форума стало обсуждение вызовов, которые назрели перед российскими мегаполисами.

Это придавало определенную новизну и живость дискуссии, в которой участвовали представители власти регионов, финансовых институтов и бизнеса. В ней приняли участие президент TCI Network Мерет Даниэль Нильсен, президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде, президент Татарстана Рустам Минниханов, член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян, министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Именно их мнения и определили палитру будущих решений в преобразовании городов.

В приветственной речи президент TCI Network Мерет Даниэль Нильсен отметила, что кластерные связи помогают развивать экономику, а энергетические компании создают комфортные условия для жизни общества.

— Счастлива здесь видеть много кластерных инициатив, и они знают, как меняется цепочка ценностей. Мы видим, как пандемия нанесла удар и на местные рынки. «Зеленый» переход — это основной вызов, мы должны изменить свой мир, и регионы и кластеры играют основную роль. Малый и средний бизнес идут туда, куда идут большие компании, — отметила она.

Однако 700 млн человек в мире живут без электричества, и не все могут пользоваться транспортом.

Мерет Даниэль Нильсен отметила, что кластерные связи помогают развивать экономику, а энергетические компании создают комфортные условия для жизни общества

Экзамен для Минниханова

Перед началом дискуссии модератор форума, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина огласила восемь тематических категорий, посвященных «зеленой экономике». Их названия высветили на экране, чтобы каждый из приглашенных спикеров мог выбрать для себя подходящую номинацию. По сути, это был своеобразный «экзаменационный» билет спикера. Вытянув его, европейские эксперты начинали задавать по нему вопросы.

На правах принимающей стороны первым стал «тянуть билет» Рустам Минниханов. Он выбрал тему «устойчивого развития территорий». Его «экзаменатор», эксперт ООН Андрей Кузнецов спросил, насколько провозглашенные 17 целей устойчивого развития ООН востребованы республикой и как складывается международное сотрудничество?

— Татарстан внимательно следит за инициативами ООН, связанными с целями устойчивого развития. Особое внимание республика уделяет развитию циркулярной экономики и снижению «углеродного следа, — ответил глава Татарстана. — Мы индустриальная республика и для нас очень важны элементы циркулярной экономики. Как на нас повлияет углеродный след? Я являюсь председателем совета директоров «Татнефти», у нас нет ни одного заседания, когда мы эту тему не обсуждаем. «Татнефть» присоединилась к соглашению ООН в 2019 году. И очень много компаний в Татарстане работают в этом направлении.

Рустам Минниханов: «Все мы хотим жить на территории, где вода, воздух, природа должны быть чистыми. Это не мода, это наша плановая системная работа»

Переходя к основной теме городов, он слегка усмехнулся прогнозу о том, что к 2050 году 70% населения Земли будут проживать в городах.

— У нас еще сейчас 75% населения живет в городах, — заявил он, добавив, что окружная миграция породила немало вопросов в переустройстве городского пространства.

— Все мы хотим жить на территории, где вода, воздух, природа должны быть чистыми. Это не мода, это наша плановая системная работа. Мы в этом плане будем активно сотрудничать с ООН и другими международными организациями, — заверил Рустам Минниханов, напомнив, что в 2020 году был представлен специальный отчет о том, как цели устойчивого развития ООН достигаются в республике.

Член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян вытянул билет по цифровизации. Отвечая на вопросы международных экспертов, он подробно рассказал, какие цифровые сервисы помогают трудовым ресурсам быстрее проходить регистрацию в новых государствах, а товары ускоряют свое перемещение до пути назначения.

Чтобы захоронить одну тонну CO надо будет потом еще 600 тысяч

После того, как слово передали гендиректору «Татнефти» Наилю Маганову, дискуссия перешла в сферу интересов бизнеса. Он предсказуемо выбрал знакомую для себя категорию «бизнес про бизнес». И вставил ремарку: наша категория — «ответственный бизнес». Представитель Всемирного банка по видеосвязи спросил, что делает «Татнефть» для перехода на циркулярную экономику и для снижения выбросов.

Наиль Маганов сообщил, что сейчас отрабатывается технология по захоронению углекислого газа. «Татнефть» закачивает его в подземные пласты

— Вопрос такой большой, сколько времени мне отвечать — попытался отшутиться Наиль Маганов и перешел к ответу, — Трудно представить жизнь без электричества, без автомобилей. Но с другой стороны мы понимаем, что если где-то выкопал землю, выбросил мусор — это тупиковый путь. Это замечательно, что создается новая экономическая модель, в которой есть место равноправию и ответственному отношению. Для нас это не пустые звуки.

Он сообщил, что сейчас отрабатывается технология по захоронению углекислого газа. «Татнефть» закачивает его в подземные пласты.

— Есть много проблем и технология сама по себе очень энергоемкая. Чтобы захоронить одну тонну CO2, надо будет потом еще 600 тысяч и так до бесконечности, — рассуждал Маганов.

Откуда у «Татнефти» образуется углекислый газ?

— Это концентрированный СО2 — выбросы с наших ТЭЦ и нефтеперерабатывающих заводов консолидируются в один поток и дальше — на захоронение, глубоко-глубоко под землю, — пояснил позднее журналистам Наиль Маганов на полях форума.

По его словам, сейчас апробируется технология по закачке 9 млн кубометров газа.

Ноль отходов: СИБУР за безотходные технологии

Глава «Сибура» Дмитрий Конов пропагандировал переход к безотходным технологиям:

— Я лично уверен, что первая задача бизнеса и общества — это не перерабатывать пластик, который попал в океан, а не давать этому пластику попадать в океан. Наша задача искать технологии, которые позволяют собирать и перерабатывать вторичное сырье. В подтверждение он привел пример того, как компания заключила контракты с 32 региональными операторами мусора, которые обеспечивают его вторсырьем.

Глава «Сибура» Дмитрий Конов пропагандировал переход к безотходным технологиям

После того, как все тематические категории были разобраны, в зал был вынесен черный ящик. Его предложили открыть Рустаму Минниханову, но он не вставал с кресла, а просто попробовал угадать — чак-чак или перемяч. Талия Минуллина подсказала, произнеся на английском «three».

Оказался, татарский треугольник, символизирующий концепцию кластерного развития, которая базировалась на трех С — это циркулярная экономика (С1), города (С2) и сотрудничество с бизнесом (С3). Девушки в национальных костюмах на подносах начали разносить треугольники по залу.



Позднее разговор о замещении традиционного топлива продолжился на полях форума. Отвечая на вопрос о перспективах водорода, Дмитрий Конов заявил, что не верит в то, что водород может стать источником «потенциальной большой замены моторного топлива».

— Я думаю, что если количество автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет сокращаться, то скорее всего они будут сокращаться в пользу электрических автомобилей, чем на водороде. Водород — крайне взрывоопасен, его тяжело транспортировать. Чтобы оснастить им миллионы автомобилей, придется создавать миллионы источников потенциального взрыва на дорогах. С электрическим автомобилем этого не произойдет, — считает он.