«Победа будет за нами»: Рустам Минниханов завершил оглашение послания Госсовету Татарстана

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Раис Татарстана Рустам Минниханов завершил оглашение ежегодного послания Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона. Оно продлилось больше часа.



— Когда мы вместе, никакие трудности нам не страшны. Победа будет за нами, — сказал Рустам Минниханов в завершение выступления.

После завершения оглашения послания председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин объявил 46-е заседание парламента закрытым. Участие в нем приняли первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, депутаты Госдумы, главы региональных министерств и ведомств и так далее.

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Татьяна Демина