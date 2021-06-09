Ковидная стройка в Казани подцепила «инфекцию»

Подрядчик строительства «ковидной» больницы требует от субподрядчика неотработанный аванс

Как стало известно «Реальному времени», компания «Ак Таш» Газинура Ахметова, которая была подрядчиком срочного строительства в Казани новой инфекционной больницы стоимостью 1,8 млрд рублей в прошлом году, требует «скромные» 3 млн рублей от субподрядчика ООО «Интех». Генподрядчик уверяет, что «субчик» преподнес ему «сюрприз»: взявшись выполнить пусконаладку систем вентиляции, сорвал работы, а возвращать аванс не хочет. Контраргументы представлены не были: представители ответчика на судебные заседания не являлись, и татарстанский арбитраж требование «Ак Таша» удовлетворил. Директор «Интеха» с юристом обозначили свою точку зрения только в апелляционной инстанции, когда представлять доказательства и привлекать новых участников было уже поздно. Но окружной суд все же дал микропредприятию шанс «отыграться».

Обогатился на 3 млн рублей?

Загадочную историю с субподрядчиком, «сбежавшим» прошлым летом со строительства инфекционной больницы в Казани с 3 млн рублей, распутывает татарстанский арбитраж. По крайней мере, именно так можно трактовать выводы суда по этому делу.

Начало разбирательству положил иск компании «Ак Таш» Газинура Ахметова к ООО «Инженерные технологии» (сокращенно «Интех») о взыскании упомянутой суммы (без учета пени и процентов). Согласно материалам дела, этот крупный застройщик привлек субподрядчика на строительство республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова.

По договору, который стороны заключили 7 июля, «Интех» обязался выполнить пусконаладочные работы системы вентиляции и слаботочки. Сроки выполнения работ в документе были зафиксированы жесткие: требовалось уложиться за неделю — с 8 по 15 июля. Впрочем, как утверждают знакомые с ситуацией источники, по факту времени было предоставлено чуть больше: 1,5 месяца. Именно столько оставалось до открытия нового «ковидного» госпиталя в Казани. «Ак Таш» финансово «подпитал» младшего партнера: в два приема в июле перечислил ему в общей сложности 3 млн рублей. Но тот как будто отплатил черной неблагодарностью. «Ответчик свои обязательства по договору не исполнил, работы к приемке не предъявил. Акты о приемке выполненных работ в адрес истца ответчиком не направлялись», говорится в материалах арбитража.

По договору, который стороны заключили 7 июля, «Интех» обязался выполнить пусконаладочные работы системы вентиляции и слаботочки. Фото: tatarstan.ru

В результате 10 августа прошлого года компания Газинура Ахметова уведомила «субчика» об одностороннем расторжении договора, а затем пошла в суд. По мнению застройщика, «Интех» неосновательно обогатился на 3 млн рублей, так как и работу в срок не выполнил, и аванс не вернул. Договором также была предусмотрена неустойка: 0,1% от цены за каждый день просрочки. Насчитали 43,9 тыс. рублей пени. Генподрядчик был вправе взыскать еще и проценты на сумму долга. И сделал это: расчет показал те же 43,9 тыс.



Контраргументы субподрядной организации услышать не довелось. В материалах Арбитражного суда РТ говорится, что ответчик был «извещен о времени и месте проведения судебного заседания, явку представителя не обеспечил». 22 декабря прошлого года татарстанский арбитраж иск удовлетворил.

Строили круглосуточно. Управились за 100 дней

Строить второй корпус республиканской инфекционной больницы в Казани начали в конце апреля 2020 года рядом с действующей на проспекте Победы. Для этого был выделен участок в 2,2 га. Проектантом выступил институт «Татинвестгражданпроект», подрядчиком строительства стала компания «Ак Таш», принадлежащая Газинуру Ахметову.



Подрядчиком строительства стала компания «Ак Таш», принадлежащая Газинуру Ахметову. Фото: Максим Платонов

Предварительную стоимость объекта тогда оценивали в 1,6 млрд рублей: 1,2 млрд рублей планировали потратить на строительство, еще 400 млн рублей — на оснащение медцентра. Деньги были выделены из бюджета республики. Позже сообщалось, что по факту на эти цели из регионального бюджета было направлено 1,8 млрд рублей.

Общая площадь второй очереди составила 15 тыс. «квадратов». Больница была рассчитана на 232 койки (в том числе 12 реанимационных). Предполагалось, что в случае резкого роста заболеваемости, число мест можно будет увеличить более, чем в два раза. Как сообщали президенту Татарстана Рустаму Минниханову во время посещения им стройплощадки, чтобы управиться в срок, с двухсменной работы строители перешли на круглосуточную. В результате современная, соответствующая всем стандартам, а главное — очень нужная в разгар пандемии коронавируса больница была возведена за 100 дней.

Сначала СМИ отмечали, что федерального софинансирования не планируется. Но в ноябре прошлого года стало известно, что правительство России все же выделило 1,09 млрд рублей из резервного фонда для компенсации расходов по возведению корпуса «инфекционки» в Татарстане. Ранее, в марте прошлого года, российские власти также предоставили 33,4 млрд рублей на организацию дополнительных инфекционных коек и оснащение больниц в регионах для борьбы с COVID-19. Наша республика тогда получила 1,6 млрд рублей.

Общая площадь второй очереди составила 15 тыс. «квадратов». Больница была рассчитана на 232 койки (в том числе 12 реанимационных). Фото: tatarstan.ru

Выводы не соответствуют обстоятельствам дела

Владелец, он же гендиректор «Интеха» Тимур Загирьянов вместе с юристом появились только на рассмотрении дела в апелляции. Они ссылались на то, что обстоятельства дела были выяснены неполностью, выводы суда им не соответствуют. Как следствие, решение Арбитражного суда РТ просили отменить. Представитель компании-субподрядчика представила дополнительные доказательства, кроме того, ходатайствовала о назначении экспертизы, опросе свидетеля, о привлечении инфекционной больницы, а также ООО ИК «Магистраль» и самого Загирьянова к участию в деле в качестве третьих лиц. Об этом же просил и он лично. Как оказалось, у субподрядной организации своя правда: работы были выполнены, но генподрядчик акты им не подписал.

О том, что в первой инстанции идет разбирательство, «Инженерные технологи» были в неведении: корреспонденция из суда не приходила. Но апелляционная инстанция посчитала, что извещение татарстанского арбитража все-таки было надлежащим — по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Конверт тогда вернулся обратно с отметкой Почты России «истек срок хранения». В то же время на сайте было указано, что письмо не было доставлено «по иным обстоятельствам». На это обратила внимание представитель «Интеха». Суд апелляционной инстанции посчитал, что на сайте Почты России просто-напросто размещены недостоверные сведения. В итоге служители Фемиды в Самаре в марте этого года выразили солидарность со своими татарстанскими коллегами.

О том, что в первой инстанции идет разбирательство, «Инженерные технологи» были в неведении: корреспонденция из суда не приходила. Фото: Максим Платонов

Куда ушли заказные письма с уведомлениями?

Загирьянов лично участвовал в судебном заседании и в Арбитражном суде Поволжского округа 27 мая. Он снова подтвердил, что по их адресу, указанному в едином госреестре юрлиц, ни от истца, ни из суда первой инстанции письма с уведомлениями не приходили, поэтому «Интех» не смог участвовать в разбирательстве. А второй его фактический адрес субподрядчик не указал. На вопрос судьи, не пытался ли он урегулировать этот спор миром, директор «Инженерных технологий» ответил, что его оппоненты «на контакт не идут».

У главного строителя «инфекционки» свой взгляд на ситуацию. Юрист «Ак Таша» Эльвира Нигматуллина сообщила в суде, что уведомление о расторжении договора в виде заказного письма они отправляли по юридическому адресу «Интеха» как и копию иска. Адрес для корреспонденции взяли из договора с субподрядчиком.



— У ответчика было достаточно времени, он был уведомлен о процессе, — заметила она, напомнив, что информация о процессе была размещена и в картотеке Арбитражного суда РТ.



Кажущийся не вполне логичным перевод денег за день до расторжения договора, представитель строительной компании попыталась объяснить, но ясности это не добавило. По ее словам, была договоренность, что субподрядчик «выполнит еще какие-то работы».

Окружной суд отметил, что апелляционная инстанция «немотивированно» не приняла доказательства ответчика. Также она не дала оценки обстоятельствам, которые не позволили микропредприятию представить доказательства в суд первой инстанции. При этом апелляционный суд без всяких оснований пришел к выводу, что информация на сайте Почты Россия недостоверна. В результате АС ПО жалобу «Интеха» удовлетворил. Дело направлено на новое рассмотрение, но только не в татарстанский арбитраж, а в апелляционный суд.

Узнать точку зрения СК «Ак Таш» на развитие ситуации «Реальному времени» не удалось: на момент публикации материала комментарий на запрос не поступил. Мы готовы опубликовать его по получении. Тимур Загирьянов также сообщил, что давать какую-либо информацию по этому делу с его стороны преждевременно.



Специалисты «Инженерных технологий» выполняли работы в магазине «Декатлон» около ТЦ «Южный», ЖК Savin House. Фото: kazned.ru

На рынке ООО «Инженерные технологии» уже почти 5 лет, с октября 2016 года. Относится к микропредприятиям. Специализируется на пусконаладочных работах систем вентиляции, параллельно их проектирует. В 2020 году компания сработала с выручкой в более чем 15 млн рублей, при этом прибыль составила всего 265 тыс.

Знаковые объекты в Казани, на которых трудились специалисты «Инженерных технологий», это спортивный магазин «Декатлон» около ТЦ «Южный», ЖК Savin House на пр. Амирхана в Казани. Однако, по некоторым данным, чаще его сотрудники работают в Москве. На Загирьянове в Казани числится еще и строительное ООО «ММТГрупп», которым руководит, судя по личным данным, его родной брат. Впрочем, у этой компании, согласно СПАРК-Интерфакс, ФНС приостановила операции по счетам.