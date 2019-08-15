Минниханов: бюджет отрасли образования за пять лет превысил 100 млрд рублей

За пять лет консолидированный бюджет отрасли образования вырос на треть и превысил 100 млрд рублей. Об этом сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки. Главная тема нынешнего совещания — «Воспитание как фактор повышения качества образования».

За пять лет в Татарстане было построено 33 школы на 16 тыс. учащихся, 150 детских садов почти на 22 тыс. мест, а также капитально отремонтированы 711 образовательных организаций.

До конца года в республике планируется сдать еще пять школ и три пристроя к школам более чем на 6,5 тыс. учащихся, а также 28 детских садов на 6 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году потратят 155 млн рублей на обновление компьютерного оборудования в сельских школах.