Главное о коронавирусе на 5 сентября: безмасочный День нефтяника в Альметьевске, прививки подросткам Британии

День нефтяника в Татарстане прошел без масок, как и День республики



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая COVID-19. Всего на 5 сентября в республике зарегистрировано 25 714 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 22 465 человек, в том числе 11 за минувшие сутки. Умерли за весь период 692 человека.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что средний темп прироста заболеваемости коронавирусом в республике немного снизился. По его словам, медицина справляется, а вопросы наличия коек и лекарств находятся под контролем.

Минниханов особенно отметил, какую большую работу по контролю над ситуацией c COVID-19 проводят республиканские Роспотребнадзор и МВД. Проверено 289 объектов, в 40 (14%) из них нашли нарушения. Больше всего нарушений зафиксировано в точках общественного питания, на объектах торговли и здравоохранения.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 6 005 человек. Всего в республике вакцинировались 1 013 396 жителей. 865 879 татарстанцев уже получили вторую прививку.



На праздновании Дня нефтяника в Альметьевске при большом скоплении народа выступала группа Би-2. Судя по многочисленным кадрам из Instagram, масками жители нефтяной столицы Татарстана не озаботились.

COVID-19 станет слабее

За последние сутки в России выявили 18 645 новых случаев коронавируса, выздоровели 15 256 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 012 599 человек, а выздоровевших — до 6 270 731 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 793 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 187 200 человек.



За последние сутки в России проведено более 434 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 169 118 человек.

Количество случаев выявления заразившихся коронавирусом в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в МО множество людей уже сделали прививки от коронавируса.

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что старшеклассники переносят COVID-19 так же, как и взрослые.

Фото kremlin.ru

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал причины отсутствия коллективного иммунитета к коронавирусу в мире. По словам специалиста, речь идет не о снижении эффективности вакцин, а о том, что появился новый штамм COVID-19, против которого они работают уже не так эффективно. Если бы не появился мутировавший вирус, то массовое применение вакцин и прочих препаратов, уже привело бы к формированию коллективного иммунитета в большинстве стран мира, где проходила усиленная вакцинация. Из-за нового варианта вируса вакцины оказались в своеобразной «эволюционной лотерее», которая определяет, насколько эффективны они будут против мутировавшего SARS-CoV-2.

В Перми умер экс-депутат законодательного собрания Пермского края, летом 2021 года ему исполнилось 55 лет. Причиной смерти называют последствия перенесенного коронавируса.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считают, что со временем COVID-19 ослабеет и станет менее смертельным. По их словам, задача любого вируса, в том числе и COVID-19, распространиться как можно шире, а не убить своего носителя. Специалисты уверены, что со временем новая коронавирусная инфекция станет менее вредоносной.

Фото: Максим Платонов

Протесты во Франции



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 220 299 525 человек, 4 561 360 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (39 906 803). На второй строчке — Индия (32 988 673), на третьей — Бразилия (20 877 864), на четвертой — Франция (6 910 865), на пятой — Россия (6 894 113, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (648 118). За ними следуют Бразилия (583 362), Индия (440 533), Мексика (262 868), Перу (198 447) и Россия (183 117).

Бахрейн одобрил использование российской вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 в качестве бустера. Вакцина «Спутник Лайт» официально одобрена в качестве одного из двух возможных бустеров.

Распространение коронавируса, вызванного штаммом «дельта», достигло в США максимальных значений и пойдет на спад, уверены американские биологи. Развитие COVID-19 в США за последние две недели замедлилось, а количество новых положительных тестов за этот период выросло только на 15 процентов. В других странах, таких как Англия и Индия, заболеваемость штаммом «дельта» начала быстро снижаться примерно через два месяца. При этом, как утверждают эксперты, всплеск развития индийского штамма в США начался около двух месяцев назад, а значит, скоро должен стихнуть.

Фото: pixabay.com

Яд бразильской гадюки оказался эффективен в подавлении коронавируса в организме на 75 процентов, заявили ученые из Университета Сан-Паулу. Эксперимент провели на обезьяне. Исследователи использовали несколько видов змей и выявили, что яд гадюки больше всего полезен в лечении против SARS-CoV-2. Эксперты связывают этот феномен со способностью одной из составляющих яда блокировать развитие белков, которые необходимы коронавирусу для размножения внутри организма. Молекула, которая «убивает» вирус, представляет собой пептид или цепочку аминокислот, соединяющихся с ферментом коронавируса под названием PLPro, не повреждая другие клетки.

Власти Великобритании готовы приступить к вакцинации подростков 12—15 лет от коронавируса уже на следующей неделе. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти может рекомендовать прививки для подростков уже в ближайшие дни. Профильный экспертный совет воздержался от такой рекомендации в очередном промежуточном докладе, опубликованном в пятницу. В этом документе Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве страны, вновь подчеркнул, что польза от прививки для здоровья детей будет невелика. Было указано, что при массовой вакцинации для этой возрастной группы она лишь незначительно перевешивает риски, связанные с редкими побочными эффектами прививок.

Общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали в субботу во Франции 141 тысячу манифестантов, из которых почти 18,5 тысячи вышли на улицы Парижа. Неделю назад в демонстрациях приняли участие почти 160 тысяч человек, а 21 августа правоохранительное ведомство насчитало 177 тысяч протестующих. Наибольшее число манифестантов было зафиксировано во Франции 14 августа — 237 тысяч. В Париже 4 сентября состоялось сразу пять акций.

Маргарита Головатенко