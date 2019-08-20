Детский омбудсмен помогла ребенку из Татарстана получить дорогостоящее лекарство

Девочка из Татарстана, страдающая редким заболеванием, после вмешательства детского омбудсмена Анны Кузнецовой смогла получить дорогостоящее лекарство на льготной основе.

Консилиум врачей рекомендовал ребенку препарат, который не зарегистрирован на территории России. Для льготного обеспечения этим лекарством, официальный представитель девочки сначала обратился в Министерство здравоохранения РТ, а после того — в суд. Однако судебное решение не помогло предоставить ребенку нужное лекарство.

Для того, чтобы решение суда было выполнено и нарушенные права ребенка были восстановлены, омбудсмен обратилась в республиканскую прокуратуру и к Рустаму Минниханову. В результате этого из регионального бюджета были выделены деньги. Сейчас у девочки есть необходимое лекарство и она проходит соответствующее лечение, передает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее в Татарстане обсуждался размер единовременного сертификата на лекарства для нуждающихся семей. Подробнее — в материале «Реального времени».

