Главное о коронавирусе на 4 марта: план по прививкам в Татарстане, в России создали «калькулятор» COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстан в ближайшее время придет вторая вакцина от COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая COVID-19. Всего на 4 марта в Татарстане зарегистрировано 18 184 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 14 842 человека, в том числе 59 за минувшие сутки. Умерли за весь период 347 человек.

В Татарстане от COVID-19 планируется привить 1,6—1,7 млн человек. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на встрече с представителями российских и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню. Согласно последним данным, в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 84 484 человека. Вторую дозу получили 20 385 человек.

Вакцинация от коронавируса необходима за 3—6 месяцев до планируемой беременности. Сама вакцина не может вызвать у женщины бесплодия, рассказала главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова.

Вторая вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — поступит в Татарстан в течение этой или в начале следующей недели. Об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Фото: Максим Платонов

Пандемия коронавируса многому научила: носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать помещения. Эти вещи стоило бы взять за стандарт, считает президент Татарстана Рустам Минниханов.



За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано четыре смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали три женщины 80, 73 и 66 лет, а также 70-летний мужчина.

В России появится «калькулятор», предсказывающий тяжесть течения COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 385 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 123 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 290 135 человек, а выздоровевших — до 3 869 857 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 475 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 87 823 человека.



За последние сутки в России проведено более 343 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 545,9 тыс. человек.



Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова выразила мнение, что если до мая 2021 года вакцину от коронавируса в России получат 25% граждан, то третьей волны заболевания можно будет избежать.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году состоится. Мероприятие намечено на 2—5 июня. Оно пройдет с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: glavarb.ru

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний собственной вакцины от COVID-19.

В России пока не зарегистрировали нигерийский вариант COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Препарат от коронавируса «Мир-19» в рамках второй фазы клинических исследований будут испытывать на 50 добровольцах в ближайшее время, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Коронавирусом в России переболел каждый восьмой полицейский, сообщил ходе расширенной коллегии МВД 3 марта глава ведомства Владимир Колокольцев.

Пасхальные богослужения в католических храмах России будут проходить с соблюдением мер по противодействию коронавируса, рассказал председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци. Такая мера принимается, чтобы верующие смогли посетить богослужения.

В России разработали «калькулятор», который позволяет в первые дни заболевания коронавирусом с точностью более 90% предсказать тяжесть болезни. Систему создали в ФМБА. Ожидается, что такой «калькулятор» появится в открытом доступе через неделю.

Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге установили памятник врачам, погибшим в пандемию COVID-19. Скульптура «Печальный ангел» — отлитая в бронзе работа легендарного петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса 14 мая 2020 года.

У людей со второй группой крови риск заражения коронавирусом выше

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 115 165 467 человек, 2 559 576 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 760 954). На второй строчке — Индия (11 156 923), на третьей — Бразилия (10 718 630), на четвертой — Россия (4 230 707, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 207 120).



Больше всего смертей зафиксировано в США (518 345). За ними следуют Бразилия (259 271), Мексика (188 044), Индия (157 435) и Великобритания (124 017).



Министерство здравоохранения Италии решило прививать переболевших COVID-19 одной дозой вакцин, рассчитанных на две инъекции. Делать пациентам прививку следует не ранее чем через три месяца после заболевания и не позднее чем через полгода. Данное решение принято из-за опасности повторного заражения новыми штаммами коронавируса, которые все активнее распространяются в стране.

Фото: Максим Платонов

Американские ученые пришли к выводу, что люди со второй группой крови могут быть больше подвержены заражению коронавирусом и более тяжелому протеканию заболевания.

Власти КНР по-прежнему не проявляют необходимой прозрачности в вопросах, связанных с пандемией. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Германии продлили карантин до 28 марта. При этом власти дают право федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях с оглядкой на статистику.

В США врачи зафиксировали первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. Следы вируса сохранялись в организмах пациентов, которые страдают лейкемией, больше шести месяцев. Ученые из Университета Южной Калифорнии подчеркнули, что люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед COVID-19.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о готовности начать поставки российской вакцины «Спутник V» после того, как ее одобрят регулирующие органы Европейского союза.

Фото: facebook.com/govgr

Правительство Греции объявило об ужесточении мер всеобщего карантина, действующего в стране четыре месяца с целью предотвращения распространения коронавируса. Новый режим будет действовать до 16 марта. С 6 часов 4 марта и до 6 часов 16 марта на всей территории страны передвижение к банкам, супермаркетам и другим магазинам для продажи товаров первой необходимости будет разрешено только в пределах района проживания или до 2 километров от места жительства.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на данный момент не рекомендуют вводить специальные удостоверения для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Однако в будущем организация предоставит свои рекомендации по содержанию таких документов.

Татьяна Леухина