XV Российский венчурный форум в Казани соберет около 3 тысяч участников

С 7 по 8 апреля на территории KazanExpo пройдет юбилейный XV Российский венчурный форум. Ожидается, что его участниками станут около 3 тысяч человек и порядка 200 международных и российских инвесторов. Об этом сегодня на брифинге рассказал глава некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Айнур Айдельдинов.



В рамках форума, который пройдет как в онлайн-, так и в офлайн-форматах, участников ждет конгресс, где обсудят актуальные вопросы инвестирования и развития стартапов, мастер-классы, выставка и другие мероприятия.

Заявки в конкурсную часть форума подали почти 350 компаний, судейской коллегией уже отобраны 50 сильнейших. Презентация этих стартапов пройдет перед потенциальными инвесторами на форуме. Победителей конкурса ждут гранты в размере 3 и 5 млн рублей.

Спикерами выступят известные российские и международные представители крупного бизнеса. Также ожидается, что участие в работе форума примет президент РТ Рустам Минниханов.

Напомним, изначально XV Российский венчурный форум должен был пройти в Казани 16—17 апреля 2020 года, но его перенесли на более поздний срок.