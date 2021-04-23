Рустам Минниханов: «Когда строим жилые комплексы, а потом люди мучаются, это обман людей!»

Экономика Татарстана в I квартале 2021 года начала расти — но структурные проблемы с маятниковой миграцией, недостатком промплощадок и кадровой диспропорцией по территориям РТ никуда не делись

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана стало известно, что ВРП республики в 2020 году упал на 3%, однако после многомиллиардных вливаний в поддержку бизнеса и экономику правительство ждет роста валового регионального продукта в 2021 году сразу на 4%. Оптимизм внушает и рост почти всех отраслей в первом квартале этого года, о чем рассказал главный докладчик, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Основными же темами стали «перекосы» в реализации проектов Казанской и Камской агломерации — в частности, ежедневная маятниковая миграция жителей пригородных поселков РТ. Для решения структурных проблем власти создадут Институт пространственного развития. Пока же президент Татарстана Рустам Минниханов, не скрывая недовольства безответственными действиями бизнеса, который в массовом порядке переводит земли из категории сельхозназначения в нужную и строит поселки без инфраструктуры и работы, назвал это «обманом людей». Как теперь в правительстве РТ будут решать проблемы маятниковой миграции под Казанью и недостаток кадров в Камской агломерации и почему из-за нежелания татарстанцев вакцинироваться ждать отмены ограничений в скором времени не стоит — в материале «Реального времени».

ВРП Татарстана составил 97% к уровню 2019 году — но мог стать и меньше

Сегодня в рамках двадцать первого заседания Государственного совета РТ шестого созыва с отчетом о деятельности органов исполнительной власти РТ за 2020 год и планах на 2021 год (а также итогах первого квартала) выступил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он рассказал, что прошлый год стал серьезным вызовом как для России, так и для республики — локдаун, нарушение торговых связей, волатильность курса валют и нефти, ограничения по добыче нефти ОПЕК... Для сохранения стабильности экономики власти Татарстана старались максимально полно реализовывать федеральные и республиканские меры поддержки населения, создавать условия для сохранения рабочих мест. В итоге, считает Песошин, предприятия смогли адаптироваться к самоограничениям, часть сотрудников была переведена на удаленный режим.

— Были выданы более 2,5 млрд рублей субсидий — их получили свыше 40 тыс. предпринимателей. Свыше 7,5 тыс. льготных кредитов — на 17 млрд рублей. Продлены сроки уплаты налогов для 46 тысяч ИП. Системообразующие предприятия получили более 7 млрд рублей льготных кредитов. Было выдано 10,5 тыс. льготных ипотечных кредитов на 27 млрд рублей. Для предпринимателей из отраслей, не вошедших в федеральный перечень пострадавших, был реализован комплекс республиканских мер на 3,3 млрд рублей, — перечислил Песошин.

Была налажена также система оперативного мониторинга и реагирования на ухудшение ситуации в отраслях и системообразующих организациях, выстроена индивидуальная работа с каждыми, с ИП и самозанятыми. Созданы условия для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости в торговых сетях. Благодаря этим мерам и «прочному экономическому фундаменту, созданному в прошлые годы», удалось существенно снизить влияние пандемии на системообразующие отрасли РТ, сдержать спад производства. По итогам 2020 года валовой региональный продукт составил 2,4 трлн рублей (97% к уровню 2019 года), объем промышленного производства составил 2,7 трлн рублей (96% к уровню 2019 года). Обрабатывающая промышленность даже показала рост — в 2%, АПК — в 4%. Привлечено в экономику РТ было более 605 млрд рублей инвестиций.

Однако объем строительных работ упал на 4%. А отрасли, ориентированные на потребительский спрос, получили наибольший спад. Оборот розницы составил 93,9% (к уровню 2019 года), или 926,3 млрд рублей, оборот общепита — 73,6%, или 36,2 млрд рублей. Объем средств на социальную поддержку безработных в РТ был увеличен в 5 раз, до 4,3 млрд рублей. На организацию временных рабочих мест было направлено 112 млн рублей.

— Рынок труда в итоге стабилизировался. Пиковым был сентябрь, когда число безработных достигло 79 тыс. человек. К началу 2021 года их количество снизилось до 38,6 тысячи. А сейчас динамика продолжает улучшаться, на 23 апреля у нас 24,3 тыс. безработных, — рассказал Песошин.

Из-за коронавируса и ограничений Татарстан недосчитался в 2020 году более 40 млрд рублей доходов

По итогам 2020 года объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет РТ, составил 255,8 млрд рублей. Несмотря на сложности, с учетом сокращения доходов на 43 млрд рублей бюджет все же был сбалансирован, отметил Песошин, что помогло не только выполнить все обязательства по финансированию социальных расходов, но и продолжить реализацию региональных составляющих нацпроектов и республиканских программ.

В целом же объем доходов Татарстана в бюджеты всех уровней составил 879 млрд рублей — из которых, как обычно, большая часть, 71%, была отправлена в федеральный бюджет. В целях компенсации снижения собственных доходов в бюджет РТ поступили дополнительные федеральные трансферы, но лишь на 22,4 млрд рублей, а также федеральный бюджетный кредит на 2,1 млрд рублей. Зато Татарстану удалось в прошлом году продлить срок возврата уже ранее привлеченных кредитов из федерального бюджета — это должно снизить нагрузку на бюджет Татарстана.



По итогам же первого квартала 2021 года в консолидированный бюджет РТ поступили доходы в объеме 65,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем в полукарантинный первый квартал прошлого года. При этом на 64% выросли поступления налога на прибыль. Рост в обрабатывающей промышленности с начала 2021 года (к уровню первого квартала 2020 года) составил 102,2%, в энергетике — 113,8%, объем строительных работ — 111,8%. В эксплуатацию введено уже 892 тыс. кв. м жилья, или 111%. Восстанавливается и оборот розничной торговли, рассказал Песошин депутатам, он уже достиг 99,7%.

В 2021 году ожидают роста ВРП почти на 4%

— В 2020 году было успешно реализовано 50 региональных составляющих нацпроектов, на это направлено 30,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 22,3 млрд рублей. Это позволило провести капитальное строительство и ремонт 348 объектов. В 2021 году на реализацию нацпроектов в РТ заложено 30,8 млрд рублей. Капитальным строительством и ремонтом будет охвачено порядка 300 объектов, — уверенно заявил премьер-министр РТ сегодня депутатам Госсовета РТ

Помимо национальных проектов, как известно, Татарстан реализует и республиканские программы — в 2020 году было реализовано 50 таких программ: было построено и отремонтировано 3,7 тыс. объектов — на что было потрачено более 54 млрд рублей. С учетом завершения части программ в 2021 году будет реализовано лишь 44 программы на 47,7 млрд рублей. Среди них и новая программа по капремонту 198 школьных пищеблоков на 1 млрд рублей. Всего в рамках нацпроектов и республиканских программ было построено в прошлом году 10 школ, 28 детсадов, 104 спортивных объекта, семь ФАПов, благоустроено 65 общественных пространств, отремонтировано 26 больничных стационеров.

В 2021 правительство республики планирует рост ВРП на 3,9%. Для этого начнут реализовывать новый инвестиционный цикл, традиционно улучшать деловой климат, сектор МСП, улучшать человеческий капитал через нацпроекты и республиканские программы. Тем не менее Татарстану придется столкнуться в ближайшие 10 лет с демографическими вызовами, новыми требованиями к рынку труда, немалой потребностью в миграции и адаптации мигрантов. Для развития цифровых технологий, которые должны стать «драйвером» новой экономики, только в 2021 году в цифровой вид переведут в РТ 111 госуслуг, а к 2024 году — оставшиеся.

Как Институт пространственного развития поможет жителям пригородных поселков Казани

В рамках доклада Песошина была поднята и больная тема строительства жилых массивов без необходимой инфраструктуры, в том числе недостает промплощадок вокруг новых поселков, в результате чего их жители вынуждены ежедневно ездить на работу в Казань — и стоять в пробках по утрам и вечерам. Хотя сухие цифры, признает Песошин, неплохие: в Татарстане вводят ежегодно более 2,6 млн кв. м жилья, обеспеченность жильем на одного жителя выше общероссийской и составляет 27,8 кв. м.

Проблему дольщиков РТ постарается закрыть в этом году, введя последние проблемные 13 объектов для 2,5 тыс. дольщиков. Ключевым направлением Стратегии-2030, отметил премьер, было развитие трех агломераций в Татарстане: это Казанская, Камская и Альметьевская. Эта задача требует сегодня комплексного развития всех территорий, чтобы снизить транспортные издержки, сократить дисбаланс развития территорий Запада и Востока РТ и снизить маятниковую миграцию (те самые утренние и вечерние поездки в Казань на работу).

Для этого сегодня власти РТ формируют модели управления агломерациями. И было принято решение о создании Института пространственного развития. Мимо этой проблемы не смог пройти и президент РТ Рустам Минниханов, раскритиковавший поведение безответственных застройщиков, скупающих земельные участки в пригородных районах Казани, переводящих их из категории сельхозназначения и строящих на них жилые массивы без какой-либо инфраструктуры. Алексей Песошин заявил, что для решения проблемы будет создан Фонд пространственных данных — одним из механизмов станет съемка полей РТ с космоса. Одной из мер правительства РТ, по его словам, может стать взимание платы за перевод земель из одной категории в другую.

«Но когда мы строим жилые комплексы, а потом люди мучаются — это обман людей!»

Наконец, власти уже готовы поменять налогообложение, которое в итоге станет для владельцев участков «не льготным, а прогрессивным»:

— Из-за недоработок у нас получаются такие коллапсы, как нехватка школ [в новых жилых поселках и массивах], транспортных магистралей. Здесь желания бизнеса большие — но они решают только свои бизнес-вопросы! А все вопросы, связанные с обслуживанием людей, школами, здравоохранением, транспортом, безопасностью, — эти вопросы остаются за государством, — неприятно удивился Рустам Минниханов. — Достаточно большое количество земель переведено [в другую категорию для строительства жилья] в интересах бизнеса! Мы не против бизнеса. Но когда мы строим жилые комплексы, а потом люди мучаются — это обман людей!

По мнению главы Татарстана, нужно создать «четкую программу»: прежде чем осваивать землю, разрабатывать комплексную застройку территорий и правильно планировать «свои производственные мощности». Сегодня, по словам Минниханова, правительство РТ занимается созданием соответствующей инфраструктуры и промышленных индустриальных площадок вокруг Казани: «чтобы перемещений из поселков в Казани утром и вечером обратно не было».

— У нас на самом деле есть некоторые перекосы, мы это понимаем. И нам Институт пространственного развития нужен, — заявил президент РТ.



Депутат Госсовета РТ Марат Галеев сказал, что хотя у него и нет сомнений в правильности целей и задач правительства РТ, но заметил, что «агломеративный подход все-таки недостаточно четко реализовывался», в результате чего возникает целый ряд проблем в логистике, занятости, социальной сфере. Депутат Эдуард Шарафиев также передал жалобы и обращения от населения пригородных поселков Казани: нет школ, детсадов, инфраструктуры, часами стоят в пробках. В локальные вопросы пришлось вмешиваться президенту РТ. Эти задачи, заверил Песошин, и будут решаться в создаваемом ныне Институте пространственного развития.

— Просто для примера: вот построена первая очередь домов в Пестрецах. И нам только на расширение дороги там более 2 млрд рублей нужно! — посетовал Алексей Песошин. — Жилье построено было просто так, без учета маятниковой миграции, [необходимости] детсадов, школ. Коммунальные структуры не выдерживают. Разрешать строить нам надо только там, где есть возможность [строительства такой инфраструктуры].

На федеральные дорожные проекты РТ потратит десятки миллиардов, но получить планирует больше

Что касается инфраструктуры в целом, то Песошин обратил внимание на активное дорожное строительство, на которое в прошлом году было направлено почти 40 млрд рублей (включая 6,7 млрд рублей от федералов). Это позволило построить 62 км дорог федерального значения, четыре путепровода, 13 мостов — дополнительно было построено 372 км региональных дорог и шесть мостов. Провели 30 подъездных дорог к фермерским хозяйствам и к 11 детским лагерям. В нормативное состояние привели 670 км сельских дорог.

В 2021 году планируется потратить 36 млрд рублей на дорожную инфраструктуру (включая 9,6 млрд рублей федеральных средств). После реализации масштабных проектов М-7 «Волга» позволит решить проблему перегруженности Камской зоны, где сосредоточены предприятия нефтехимии и автопрома, а М-12, в частности ее 142 км в Татарстане, которые затронут пять районов, позволит не только двукратно сократить время пути от Москвы до Казани, но и миновать большегрузам загруженные транспортные узлы Казани. Последний проект, по расчетам властей РТ, привлечет в республику 166 млрд рублей.

Татарстан улучшил условия бизнеса по патентному законодательству

На заседании Госсовета РТ, впрочем, не только ругали бизнес, но и говорили о том, как будут ему помогать в постковидной экономической действительности. Так, в прошлом году на инвестпрограммы в госсекторы и инфраструктурные проекты в рамках ГЧП (включая ОЭЗ «Алабуга») от федералов привлекли в Татарстане 39 млрд рублей. Власти Татарстана приветствовали новые меры федерального правительства по стимулированию частного капитала, в частности механизм заключения соглашений о защите капиталовложений на модернизацию инфраструктуры (гарантируется неизменность налоговых, градостроительных и других условий).

Приветствовал Татарстан и новые путинские инициативы, озвученные президентом РФ в его недавнем послании: в частности, в правительстве РТ видят потенциал поддержки инвестпроектов в новом механизме развития инфраструктуры в регионах (в том числе и дороги Москва — Казань), а также в списании долгов регионам по бюджетным кредитам. Сам Татарстан продолжает строить объекты индустриальных парков за свой счет — с последующим возмещением затрат от федералов. Песошин особо отметил, что в 2020 году в ТОСЭРы РТ было привлечено 40 новых резидентов, которые вложат 8,7 млрд рублей и создадут 4,1 тыс. рабочих мест. Резиденты ТОСЭР уже успели вложить 17 млрд рублей и создать 9,6 тыс. рабочих мест. А за 15 лет в рамках льготной поддержки инвестпроектов было привлечено в экономику РТ уже почти 750 млрд рублей.

Новые поправки в закон о патентной деятельности ввели уже на сегодняшнем заседании: так, для розничной торговли и общественного питания предусматривается «корректировка размера потенциально возможного к получению годового дохода в зависимости от территории действия патентов по группам муниципальных образований, что позволяет еще более снизить налоговую нагрузку для предпринимателей из небольших населенных пунктов». В утвержденных поправках для розничной торговли и общественного питания изменяются и физические показатели для определения размера потенциально возможного к получению годового дохода: вместо площади всего объекта потенциальный доход будет исчисляться с «полезной площади», то есть площади торгового зала или зала обслуживания.

Кроме того, перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, дополняется восемью новыми видами предпринимательской деятельности. В их числе производство мебели, деревянной тары, физкультурно-оздоровительная деятельность, ремонт и техническое обслуживание судов и лодок и некоторые другие. Напомним, после начала действия нового налогового режима к бизнес-омбудсмену стали поступать обращения от индивидуальных предпринимателей, которые указывали, что в их конкретном случае переход на патент приводит к значительному росту налоговой нагрузки. Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев уже приветствовал нововведения, отметив, что поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года, то есть с момента начала действия закона.

— Принятие поправок является хорошей новостью для тысяч индивидуальных предпринимателей, особенно тех, кто занимается розничной торговлей и услугами общественного питания, — заявил бизнес-омбудсмен.

К 2021 году власти РТ намерены увеличить число занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства с 652 тысяч до почти 700 тысяч человек. Для этого будут стимулировать рост самозанятых и поддержку предпринимателей, а помимо новых поправок в патентный закон, займутся принятием налоговых льгот для резидентов индустриальных парков.

«Вы знаете, какая очередь на вакцинацию в Европе?! А мы уговариваем своих людей вакцинироваться!»

Наконец, неизбежно встал вопрос о сроках снятия ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Всего, по данным Песошина, в Татарстане зафиксировано пока было 13,2 тысячи заболеваний ковидом. По уровню заболеваемости РТ находится на 85-м месте в стране и занимает 14-е место в Приволжском округе. Тем не менее на сегодняшнем заседании Госсовета РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что окончательное снятие ограничительных мер пока не планируется. Основной причиной стала неприятная статистика по заболевшим и носителям антител, но главным образом — медленные темпы вакцинации. Как отметил премьер-министр РТ Алексей Песошин, необходимо привить 60% всех татарстанцев для создания коллективного иммунитета, а это 1,8 млн человек. Сегодня же привито пока лишь 220 тыс. человек, хотя в республику поступило почти 300 тыс. доз вакцины. В последние дни Татарстан вышел на темпы вакцинации по 5,5—5,7 тыс. человек в день, но этого мало.

— Каждую неделю умирают несколько человек! Ковид никуда не ушел! — эмоционально заявил Минниханов. — Многие европейские страны вообще закрывают границы сегодня. Если будем расслабляться — а есть такое желание у некоторых — мы не сможем удержать ситуацию под контролем. Будет ли «третья волна» — зависит от нас. Вакцин достаточно, а вакцинация идет не в том объеме, в каком мы хотим. Надо на 10 тыс. вакцинированных в день выходить!

Усложняет ситуацию, по его словам, и то, что у не всех переболевших сохраняются антитела. Если в начале года у 51% исследованных переболевших обнаруживались антитела, то по недавним данным, антитела выработались лишь у 38% переболевших татарстанцев. По словам президента, путь один: соблюдать все санитарные требования и вакцинироваться.

— Здравоохранение не справится, если мы этого не сделаем. У нас все лекарства есть, но это не поможет. Вакцинироваться надо! Мы такую установку ведем по районам. Конечно, дело добровольное…. Но когда человек заболел или трудовой коллектив? Это же угроза не для себя только, но и для остальных. Вы знаете, какая очередь на вакцинацию в Европе?! А мы уговариваем своих людей вакцинироваться! — возмутился Рустам Минниханов, отметив, для вакцинации в Татарстане созданы все условия: есть люди, точки на предприятиях и т.д.

Куда ушел глава Казанского зоопарка — пока большой секрет

На заседании в Госсовете РТ сегодня стало известно и о том, что директор Казанского зоопарка Фанис Нурмухаметов решил досрочно перестать быть депутатом Государственного совета Татарстана. Причиной лишения депутатских полномочий, за которое проголосовали депутаты, стало заявление самого Фаниса Нурмухаметова о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи «с переходом на муниципальную службу». Его новое место работы не раскрывают.

Напомним, что депутатом он был избран в 2019 году по 15-му избирательному округу в Азино от партии «Единая Россия». Интересно, что Нурмухаметов и сегодня фактически работает на муниципальной службе, возглавляя «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казанский зооботсад».

Полностью после реконструкции — включая «Реку Замбези» — зоопарк Казани должен открыться к концу 2021 года, когда будет сформирован весь комплекс животных в Казанском зооботсаде. В 2020 году набрать необходимых животных было тяжело (например, слонов) из-за закрытости границ вследствие пандемии коронавируса. Всего на реконструкцию и обеспечение деятельности зоопарка в 2020 году было выделено 76 млн рублей. Проект реконструкции старой части зоопарка должен быть еще согласован в Минстрое.

Прошлым летом Нурмухаметову пришлось опровергать распространенную в мессенджерах информацию от якобы сотрудников учреждения о том, что «работники не получают деньги, что на территории зоопарка проводятся вечеринки с алкоголем и что руководство «наживается на разведении баранов и коз». Сегодня Нурмухаметов, согласно информации официального сайта зооботсада, продолжает занимать кресло руководителя.