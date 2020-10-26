Главное о коронавирусе на 26 октября: заражение губернаторов, новые ограничения в Испании

Двойная нагрузка на скорую



За последние сутки в Татарстане подтвердились 45 новых случаев коронавируса, все контактные. Трое пациентов госпитализированы, остальные лечатся дома.



Таким образом, на утро 25 октября в республике выявили уже 8 190 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 6 941 человек, в том числе 15 за минувшие сутки. Умерли 107 пациентов.



Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе утреннего совещания поручил внимательно выстроить работу по оказанию медицинской помощи в сложившихся условиях. Он отметил тяжелую ситуацию с инфекцией в республике и необходимость в обеспечении необходимого количества койко-мест, а также контроля за наличием лекарств и средств индивидуальной защиты у медработников республики.

Начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев объяснил, почему результаты статистик горздрава и Минздрава РТ по летальным случаям от коронавируса разнятся. По его словам, Минздрав привел цифру по Северо-восточному округу, а Челны — его центр: «Основная часть госпиталей находится у нас, поэтому такая цифра».

Фото минздрава РТ

В минувшие сутки в Набережных Челнах горожане вызывали скорую помощь 908 раз. Это приблизительно в 2,5 раза больше, чем в обычные дни.

«Коронавирусный» костюм



За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 574 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 531 224 человек, а выздоровевших — до 1 146 096 человек.



Зафиксировано 219 смертей за последние сутки. За весь период в России от коронавируса умерли 26 269 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 57,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 476 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 354,2 тыс. человек.

У губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, главы Иркутской области Игоря Кобзева и главы Ижевска Олега Бекмеметьева подтвердилось заражение коронавирусом. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сейчас они перешли на удаленный режим работы.

В «Авито» сообщили, что спрос на костюмы среди жителей России в 2020 году увеличился по сравнению с прошлым годом, а в ассортименте появились креативные решения — в этом году особенно популярен костюм коронавируса.

Фото: РЕН-ТВ

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что предварительные результаты исследования того, как вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» влияет на репродуктивное здоровье, показывают ее безопасность.

Врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев назвал способ восстановления обоняния после инфекции коронавируса: нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Это делается для того, чтобы вернуть обоняние после коронавируса, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу.

На прошедшем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о возможной полной изоляции пожилого населения республики.

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу года. По его словам, один из факторов, необходимый для этого — стабилизация геополитических факторов и ситуации с коронавирусом.

Фото Максима Платонова

Одной из причин дефицита на вторичном рынке автомобилей в России является то, что многие владельцы отложили продажу своего авто в первую волну пандемии коронавируса, таким образом увеличив эксплуатацию своего автомобиля.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг, который на прошлой неделе заразился коронавирусом, сообщил, что выздоровел.

Расследование нарушения COVID-протокола Роналду



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 43 009 938 человек, 1 153 861 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 636 165). На второй строчке — Индия (7 909 959), на третьей — Бразилия (5 394 128). Россия на четвертом месте (1 503 652), на пятом — Франция(1 130 143).



Больше всего смертей зафиксировано в США (225 230). За ними следуют Бразилия (157 134), Индия (119 014), Мексика (88 924) и Великобритания (44 986).



Власти Испании одобрили новые ограничения из-за коронавируса. В стране ввели комендантский час и запретили собираться группам более шести человек. Пока комендантский час будет действовать 15 дней, однако парламент рассмотрит вопрос о его продлении на шесть месяцев.

Фото AP

Российские аппараты ИВЛ, поставленные в США, утилизировали из-за отсутствия необходимой сертификации. Аппараты не стали применять из-за технических проблем, в частности разницы в электрическом напряжении. На это решение также повлияли сообщения из России, в которых указывалось, что оборудование якобы может быть причиной возгораний.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ограничила свои контакты после того, как выяснилось, что у главы МИД Словении Анже Логара, с которым она встречалась, выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, что заразился коронавирусом.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что проводится расследование по факту нарушения медицинского протокола со стороны форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. 35-летний нападающий не имел права покидать Турин перед паузой на матчи сборных, поскольку «Ювентус» вынужден был уйти на карантин.

Маргарита Головатенко