Трасса М-12: услышат ли друг-друга противники и сторонники скоростного автобана?

COVID-19 у семьи Трамп, пандемия нарастает, мифы и быль 5G, кто они — учителя-миллионеры: итоги недели с программой «7 дней» на ТНВ

Фото: Илья Репин

Одна из главных мировых новостей прошлой недели — COVID-19 обнаружен у Дональда и Мелании Трамп. Индексы деловой активности поползли вниз, графики заболеваний новой коронавирусной инфекцией — вверх. Какие еще события привлекли на минувшей неделе внимание журналистов программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ, — в нашем обзоре.

Трасса раздора М-12 — удастся ли навести мосты?

Вновь в зоне внимания наших коллег из программы «7 дней» ситуация, разворачивающаяся вокруг планов по строительству нового транспортного коридора М-12. Необходимость строительства высокоскоростного автобана, способного существенно, практически в два раза, сократить время в пути от Казани до Москвы особых сомнений ни у кого не вызывает, отмечают на ТНВ. Мнения разделяются, когда речь заходит о трассировке дороги, то есть о том, где и как она проляжет.

Первоначально предполагалось, что мост, связывающий два берега Волги, раскинется у деревни Кзыл-Байрак. Вот только проектировщики утверждают, что тот план был несостоятелен еще на этапе обсуждения. Причин — множество: трассировка затронула бы особо-охраняемые природные территории, значительно выросла бы стоимость ее реализации из-за сложного рельефа берега а, кроме того, в опасной близости от нового объекта оказался бы нефтепровод. И, к слову, там тоже прямо на пути трассы находится село Никольское.

Сегодня мост планируется построить близ села Гребени, миновать ДНТ Светлый (трасса пройдет совсем рядом, но не затронет никаких строений, кроме нескольких стареньких домиков базы «Актер»), дорога рассечет надвое Орловское сельское поселение (пройдет по лесному массиву между деревней Орел и КП «Орел гарден»), минует Тарлашы, пересечет Оренбургскую трассу, пройдет севернее Каип, мимо Тургая и Кзыл-Иль.

Съемочная группа программы «7 дней» постаралась встретиться с представителями обеих сторон — как противников, так и сторонников предлагаемого проекта по строительству трассы. Подробности и мнения противоборствующих лагерей изложили в сюжете.

Готовиться к возможному негативному развитию событий республика уже начала. Фото Максима Платонова

COVID-19: Татарстан открывает дополнительные инфекционные отделения

В масштабах мира наблюдается печальная картина: вновь растут темпы заболевания новой коронавирусной инфекцией на планете. Рост числа инфицированных наблюдается практически повсеместно. Общее количество заболевших приближается к отметке в 34 млн. Погибли свыше миллиона человек. Для сравнения: это как если бы полностью, от мала до велика, вымер весь город, равный Казани. И опять-таки информация для размышления: в России всего 16 городов-миллионников.

Растет заболеваемость и в нашей стране. Если еще в середине сентября суточный прирост едва превышал 6 тыс. новых случаев, то сегодня он уже в полтора раза выше. В день список инфицированных пополняет по 9—10 тыс. новых имен.

Татарстан относится к категории благополучных в эпидемиологическом смысле регионов. Пока благополучных. Но готовиться к возможному негативному развитию событий республика уже начала. На днях в РКБ вновь были открыты дополнительные инфекционные отделения «для пациентов с ковидными инфекциями и сопутствующими патологиями». На сегодняшний день — это 200 коек. Насколько они будут востребованы и хватит ли их, на самом деле зависит от населения — нас с вами. Александр Визель, заслуженный врач РТ, главный пульмонолог Минздрава РТ недоумевает — почему люди расслабились и перестали соблюдать элементарные меры обеспечения собственной же безопасности: носить маски и пользоваться антисептиками. Этим пренебрегают не только обыватели, но и водители и кондукторы общественного транспорта, работники торговли и объектов общественного питания… Между тем 80—85 процентов из вновь заболевших признают: причина того, что они сами заразились — в несоблюдении масочного режима. Что послужило толчком к тому, что маска покинула лицо — забывчивость, дискомфорт, вера в собственную исключительность и неспособность подхватить COVID-19, на самом деле, не так уж и важно. Важно то, к чему такое разгильдяйство привело: к больничной койке, на которой оказываются и сам безалаберный человек, и, что особенно ужасно, его близкие и родные, друзья. Коллеги по работе, с которыми уже будучи инфицированным, но еще не поняв этого, он успел пообщаться.

В Москве вновь введен режим самоизоляции для людей старшего поколения. Работодателям рекомендовано перевести часть персонала на дистанционную форму занятости. Дети уйдут на каникулы раньше срока. Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководителей администраций всех уровней навести порядок на своих территориях. Иначе не исключено, что схожие с Первопрестольной меры придется вводить и здесь.

На днях в Тукаевском районе группа жителей села Старое Абдулово вступила в бой с приезжими рабочими и отбила-таки у них клочок земли, на котором планировалось установить вышку сотовой связи. Скриншот видео

Глобальная чипизация, 5G-рабство и прочая чушь

На днях известный деятель культуры Никита Михалков, в своей программе «Бесогон» на канале «Россия-24», всерьез рассуждал на тему опасности всеобщей чипизации населения. По интернету и из уст в уста бродят слухи, что COVID-19 создан специально и для того, чтобы под видом вакцинации вживить в каждого человека микрочипы. Управлять же мыслями и поступками масс будут с помощью вышек сотовой связи 5G.

На днях в Тукаевском районе группа набравшихся подобной ереси сельчан — жителей села Старое Абдулово, вступила в бой с приезжими рабочими и отбила-таки у них клочок земли, на котором планировалось установить вышку сотовой связи. Как не вспомнить тут средневековье, когда талантливых людей, пытавшихся внедрить новации, например, рассказать, что земля круглая и вертится, просто от греха подальше сжигали на костре.

Любопытно то, что вышка связи четвертого поколения в деревне, а точнее на ее окраине, стоит. Уже года два как. Только ее мощности хватает не на всю округу. Впрочем, те, у кого сигнал хороший и есть доступ в интернет, просветили обделенных всемирной паутиной односельчан о коварных замыслах установки новой вышки прямо посреди населенного пункта.

До реального побоища с приехавшими на строительство вышки рабочими дело не дошло, но местные могут праздновать победу: коварный враг, вместе с планами дать людям более качественную связь и доступ к интернету, изгнан. И не важно, что строить планировалось обычную конструкцию для усиления сигнала и что вышек 5G в республике всего две — одна в Челнах, а другая в Иннополисе — и те пока не работают. В тестовом режиме запуск запланирован через несколько недель. Главное же поверить самим и убедить других, что все новое, неизвестное, непонятное — это зло. А со злом — нужно бороться.

Уже в этом году 13 педагогов решили круто изменить свою жизнь и отправиться в деревню. Фото tatngpi.ru

Первые учителя-миллионеры появились в татарстанских селах

Это начала реализовываться программа «Земский учитель». Цель программы — привлечь кадры в систему образования на селе и закрепить их на новом месте работы. Как? Уже доказавшим свою состоятельность способом: поощрить материально и помочь в обустройстве. Точно также, как это было с аналогичной программой в сфере здравоохранения.

Итак, есть проблема — серьезная нехватка учителей-предметников на селе. Особенно тяжело обстоят дела с преподавателями математики и физики. Впрочем, тех, кто обладает необходимым образованием и готов преподавать русский и иностранный языки, тоже не хватает. Выход — предложить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Уже в этом году 13 педагогов решили круто изменить свою жизнь и отправиться в деревню. Что интересно: сейчас, по прошествии некоторого времени, многие (если не все), склонны считать, что сельская школа — это не место ссылки, а возможность реализовать свои профессиональные возможности. С участниками программы встретилась съемочная группа программы «7 дней».

Узнать подробнее об этих событиях, а также о том, как продвигается реализация программы «Наш двор» и кто они — дети-герои, которых чествовал во время послания Госсовету республики президент Татарстана, можно 5 октября, ровно в 13:00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.