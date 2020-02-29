События недели: коронавирус в Казани, новый гендиректор НКНХ и прощание с Кафилем Амировым

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

В ночь на 23 февраля в Казань прибыли восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса. Они были помещены на карантин в РКИБ. В тот же день скончался бывший прокурор Татарстана Кафиль Амиров, прощание с ним прошло в понедельник. В четверг произошли изменения в руководстве ПАО «Нижнекамскнефтехим» — Азата Бикмурзина на посту генерального директора сменил Айрат Сафин, получивший положительную рекомендацию от президента РТ Рустама Минниханова. Тем временем в Челнах могут появиться новые автобусы, в столице идут «домофонные войны», а МТС демпингует, отвоевывая рынок региона. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Коронавирус в Казани

В ночь на воскресенье в Казань доставили восьмерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса. Их поместили на карантин в РКИБ. Почти сразу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о троих зараженных среди эвакуированных россиян, позже эту информацию подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Татарстане постарались сгладить эту тему. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова подчеркнула отсутствие симптомов — «кашля, насморка, температуры» — у находящихся на карантине и призвала не «говорить о том, кто находится под подозрением на ухудшение состояние по той причине, что есть понятие «охраны личной жизни».

Корреспонденты «Реального времени» побывали в инфекционной больнице, где содержатся россияне с Diamond Princess. Несмотря на панические сообщения в соцсетях, признаков «бардака» и «кипиша» у здания не обнаружилось.



Пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса, поместили на карантин в РКИБ. Фото tatarstan.ru

Новый гендиректор НКНХ

В четверг Азат Бикмурзин покинул пост генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим». Акционеры приняли его отставку и назначили на этот пост Айрата Сафина.



На следующий день президент Татарстана Рустам Минниханов отрекомендовал нового руководителя НКНХ на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», а его предшественнику вручил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Реальное время» собрало основные факты биографии Айрата Сафина.



На пост генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен Айрат Сафин. Фото Романа Хасаева

Эпоха Кафиля Амирова

В воскресенье скончался бывший прокурор Татарстана Кафиль Амиров. Прощание с ним прошло на следующий день в Татарской государственной филармонии им. Тукая. Проводить ветерана прокуратуры пришли президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Алексей Песошин, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и многие другие.

Экс-руководитель УГИБДД Татарстана, начальник ГБУ БДД Рифкат Минниханов рассказал «Реальному времени», что Кафиль Амиров спас его от уголовного преследования из-за отказа регистрировать иномарки с перебитыми номерами. А бывший глава МВД республики Асгат Сафаров, ныне руководитель аппарата президента РТ, рассказал о помощи Амирова в борьбе с оргпреступностью.



В воскресенье скончался бывший прокурор Татарстана Кафиль Амиров. Фото Максима Платонова

Тест-драйв для Челнов

В Набережных Челнах появился новый автобус. Группа компаний «Раритэк» предоставила исполкому для «тест-драйва» собираемый в автограде низкопольный автобус Lotos. Он был определен на 26-й маршрут. Горадминистрация планирует за месяц «посчитать экономику процесса».

Как узнало «Реальное время», таким же образом планируется протестировать минские МАЗы и ульяновские SIMAZ'ы.



«Домофонная война»

В Казани две компании обвинили УК «Уютный дом» в незаконном вытеснении их с домофонного рынка. Управляющая компания демонтировала работавшие годами домофоны и перевела дома под обслуживание своего подрядчика.

В фирме «Метаком» происходящее назвали попыткой рейдерского захвата. В самой УК ссылаются на норму Жилищного кодекса, определяющую, что за дом может отвечать только одна компания.



В Казани две компании обвинили УК «Уютный дом» в незаконном вытеснении их с домофонного рынка. Фото Ильи Репина

Охрана «Офицерского дома»

Представители татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры не смогли доказать Кировскому райсуду Казани необходимость внесения деревянного дома по адресу: ул. 1 Мая, 16, в реестр объектов культурного наследия.

Общественники пытались оспорить решение Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, который счел возможным присвоить старейшему в районе деревянному зданию лишь статус «исторически ценного градоформирующего объекта».



«Ход, ломающий рынок»

МТС решил заполучить треть рынка фиксированной связи в Татарстане и резко снизил цену на комплексный пакет услуг. Установленная по акции цена в большинстве городов республики почти вдвое ниже тарифов остальных операторов.

Основные игроки телекоммуникационного рынка республики расценили промоакцию МТС как провокацию. Лидеры в сегменте фиксированной связи Татарстана «Таттелеком» и «ЭР-Телеком» называют такой ход «ломающим» рынок.



Премиальный вертолет

Казанский вертолетный завод передал заказчику первый Ми-38 повышенной комфортности. «Газпромбанк Лизинг» выкупил машину и сдал ее в финансовую аренду «Русским вертолетным системам». Сейчас в производстве КВЗ находятся еще шесть машин этой серии, на которые есть зарубежные заказчики.

«Реальное время» подсчитало, что один такой вертолет должен стоить около 1,8 млрд рублей.



Казанский вертолетный завод передал заказчику первый Ми-38 повышенной комфортности. Фото Максима Платонова

Маралов выпустят на волю

На уходящей неделе прошла итоговая коллегия Государственного комитета РТ по охране и воспроизводству биологических ресурсов. На ней рассказали, что площадь особо охраняемых природных территорий в республике выросла почти вдвое.

В этом году планируется выпустить на волю еще 30 выращенных в охотхозяйствах маралов. Также на коллеги доложили об остановленном снижении запасов стерляди.



«Девятый вал» банкротств

В Татарстане количество заявлений о банкротстве выросло за год на 62,5%. Председатель Арбитражного суда Татарстана Максим Боровков отметил на итоговом совещании ведомства, что это повлекло за собой резкий рост нагрузки на судей. Он также обратил внимание на то, что две трети заявлений о банкротстве поступает от частных лиц.

