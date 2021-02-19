Что делал Минниханов в кресле судьи, и почему глава кассации критиковал казанские аресты

10 фактов о правосудии в Татарстане в 2020 году

Пандемия не смогла сломить судебную систему, хотя вал «ковидных» протоколов обеспечил судьям Татарстана федеральный рекорд по таким делам. А еще в 2020-м суды республики завернули 390 «сырых» уголовных дел и оправдали 49 человек. Но попали в зону критики председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, который накануне на совещании в Казани потребовал — не переписывать ходатайство следователей, а мотивировать арестные решения. Тем временем президент Татарстана из кресла судьи провел тестовые испытания оборудования нового Советского райсуда Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

1. В Казани построят еще один суд?



Итоговое совещание судей Татарстана впервые прошло в новом здании Советского райсуда Казани, который по факту новоселье еще не справил. Приглашенные на неофициальное открытие председатели других районных и городских судов признавались — раньше видели такое только в системе арбитража, да за границей.

Самарский гость Александр Ефанов поделился — таким замечательным дворцом правосудия может гордиться любая страна. «Редко, где в мире такие условия для граждан созданы», — отметил председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Президент Татарстана назвал новый храм Фемиды очень достойным, качественным и высокотехнологичным объектом. Отдельно отметил удобное географическое расположение — пока еще на муниципальном участке по улице Патриса Лумумбы.

В ходе экскурсии по новому зданию Рустам Минниханов лично протестировал работу электронной начинки суда — систему видеоконференцсвязи, которой здесь оборудованы 15 из 30 залов. Чтобы убедиться в установлении контакта с судом в Самаре, президенту пришлось сесть на место судьи.

Итоговое совещание судей Татарстана впервые прошло в новом здании Советского райсуда Казани, который по факту новоселье еще не справил

К слову, в прошлом году в Татарстане справили новоселье еще два суда — в августе открыли построенный с нуля Буинский, в феврале после масштабной реконструкции в бывшем филиале КФУ заработал суд Зеленодольска.

В планах на ближайшие три года — еще четыре здания. На включение в федеральную целевую программу до 2024 года претендует Кировский райсуд Казани, Лаишевский и Рыбнослободский суды, также в заявке значится вторая очередь Набережночелнинского храма Фемиды, сообщил участникам совещания глава Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

2. Самая непопулярная мера пресечения

Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов заявил на заседании, что пандемия не смогла сломить судебную систему. Как и силовиков. Количество их ходатайств о заключении под стражу в ковидный год выросло почти на 11%. Чуть больше было ходатайств о продлении крайней меры пресечения, причем, судами удовлетворялись 98 из 100 таких материалов. В общем, понятно, почему в СИЗО Татарстана кончились нары, и пришлось высылать осужденных до апелляции в соседние регионы.

По данным УФСИН по РТ, в 2020-м под арестом оказались 4 451 человек — на 16 меньше, чем в 2019-м. Количество домашних арестантов за год увеличилось с 614 до 675. Почти в три раза популярнее стал запрет определенных действий (121 подследственный в 2020-м против 45 в 2019-м). Аутсайдером стала мера пресечения в виде денежного залога. В 2019-м суды ее просто не избирали, в 2020-м под залог в 1 млн рублей отпустили фигурантку экономического дела о мошенничестве.

Ильгиз Гилазов заявил на заседании, что пандемия не смогла сломить судебную систему. Как и силовиков

При этом за год на 5% снизилось число попыток осужденных выйти на волю условно-досрочно и количество жалоб на действия следователей, оперативников, прокуроров в рамках уголовного дела.

Гилазов подчеркнул — качество рассмотрения уголовных дел во многом зависит от органов предварительного следствия. В 2020-м в прокуратуру «для устранения процессуальных недостатков» вернули 390 дел — на 44% больше, чем в доковидный год. А в адрес следователей и дознавателей по фактам нарушения закона было вынесено 167 частных определений суда (на 15% меньше, чем за предыдущий год). Примеров на заседании не прозвучало.

3. «Нарекания по работе судей» от Ефанова

Тему посадок на совещании затронул и глава кассационной инстанции, где рассматривают жалобы на вступившие в силу приговоры и решения из девяти регионов страны. По словам Александра Ефанова, суды Татарстана, Башкортостана и Самарской области — «основные работодатели» для Шестого КСОЮ. «Примерно каждая пятая жалоба приходит из судов республики Татарстан», сообщил он.

В целом качество правосудия соответствует высокому уровню, но «есть определенные нарекания по работе судей, по отправлению уголовного судопроизводства», продолжил выступающий. И привел две цифры — в среднем в кассации отменяют-изменяют 10,8% решений нижестоящих судов, а по жалобам на решения судов Татарстана по уголовным делам — "20 с лишним процентов».

В чем причина — Ефанов скрывать не стал, попросил собравшихся председателей более строго и ответственно подходить к исполнению требования постановления пленума Верховного суда РФ при проверке оснований для избрания самой жесткой меры пресечения — заключения под стражу. «Будьте добры, выполняйте требования закона и постановление пленума — мотивируйте! — объяснил он. — Чтобы это не было просто переписыванием постановления следователя. Должен быть мотив, почему суд избрал эту меру пресечения. Должны быть убедительные доводы».

Напомним, в числе освобожденных кассацией из СИЗО — обвиняемый в хищениях на полмиллиарда рублей Александр Гомзин, гендиректор и главный конструктор ОКБ им. Симонова.

По словам Александра Ефанова, суды Татарстана, Башкортостана и Самарской области — «основные работодатели» для Шестого КСОЮ

4. Из 13 тысяч осужденных каждый третий — условник

За год в Татарстане осудили 13 тысяч человек. Почти четверть — за кражи, каждого десятого — за нарушение правил дорожного движения. В 2,5 раза больше стало осужденных за бандитизм, вдвое — за содействие терроризму и публичные призывы к нему. Также отмечен рост приговоров за преступления в сфере экономики (на 42%), незаконный оборот наркотиков и психотропов (25%).

Зато в четыре раза сократилось количество осужденных взяткодателей и лишь на 15% — взяткополучателей. В целом за год судами рассмотрено 133 уголовных дела о коррупции — снижение почти в полтора раза.

По данным председателя ВС РТ, каждый третий осужденный в республике в 2020-м году получил условный срок. Чуть меньше — 29% — отправились за решетку. Еще 16% фигурантов приговорили к обязательным работам.

На пожизненное заключение в 2020-м отправили лишь одного — озверевшего ревнивца из Менделеевска Айнура Харисова, что ночью спьяну пытался вырезать всю свою семью — жена нападавшего, их двухлетний сын и 19-летний пасынок были убиты. Их 12-летний братишка выжил после четырех ножевых ранений в грудь и дал показания. Дело рассматривал зампред по уголовным делам Верховного суда РТ Максим Беляев.

Еще 26% уголовных дел в суде не дошли до приговора — были прекращены за сроком давности, примирением сторон либо с назначением судебного штрафа.

По данным председателя ВС РТ, каждый третий осужденный в республике в 2020-м году получил условный срок. Чуть меньше — 29% — отправились за решетку

5. За год оправдали 49 человек, пятерых по вердикту присяжных

Присяжные за год осудили пятерых и столько же человек оправдали. Причем, в Верховном суде РТ оправдательных вердиктов не было, только на уровне районных и городских судов.

В целом, за год оправдаться перед законом удалось 49 обвиняемым — на 29% больше, чем в 2019-м. Правда, среди общего числа подсудимых их доля не достигает и 1 процента.

Результаты процессов с присяжными в районных и городских судах вызывают озабоченность главного судьи республики. «С момента введения этого института на уровне районных судов было вынесено 10 обвинительных вердиктов и 6 оправдательных, многие из которых впоследствии отменялись в вышестоящих судебных инстанциях», сообщил он на совещании. И предположил — проблема в неподготовленности населения к участию в качестве народных заседателей, недостаточной подготовке самих дел со стороны силовиков и отсутствии их оперативного сопровождения.

6. Штрафные рекорды пандемии

«Такого в истории современного правосудия еще не было», — оценил 10-кратный рост количества административных дел Ильгиз Гилазов. С оговоркой — за этим рекордом стоят жесткие меры профилактики инфекции.



За год в Татарстане рассмотрен 147 тысяч материалов на ковид-диссидентов. 112 тысяч человек наказали штрафами, 25 тысяч получили предупреждения, в отношении 121 должностного лица вынесено требование об административном приостановлении деятельности. Ну а 2,3 тысячи составленных полицией материалов суды прекратили, в том числе за отсутствием доказательств правонарушения.

Общий размер ковидных штрафов в республике составил 214 млн рублей. Как уверяют источники «Реального времени», по числу антиковидных материалов суды республики заняли лидирующее место в России, переплюнули даже многомиллионную столицу.

«Штрафные санкции позволили исключить пренебрежительное отношение граждан к соблюдению законодательства, что, способствовало снижению риска заражения», — считает председатель Верховного суда РТ.

Реакцию судебной системы на вызовы времени оценил и глава республики

7. Рустам Минниханов о гуманном подходе судей

Реакцию судебной системы на вызовы времени оценил и глава республики. Напомнил, личный прием граждан в судах был приостановлен, но обеспечили бесперебойный прием документов по почте и в электронном виде. А еще рассматривали материалы, не требующие отлагательства, в том числе по защите трудовых прав граждан. В этой категории — иски о восстановлении на работе, о гарантиях и компенсациях сокращенным.

«Падение платежеспособности населения вызвало рост количества дел по взысканию с граждан кредитной задолженности, — сообщил Рустам Минниханов. — При таких обстоятельствах стоит отметить гуманный и социально ориентированный подход судов к рассмотрению этих дел».

По словам президента, судьи снижали размер неустойки до минимального уровня, а в случае погашения заемщиком текущей задолженности нередко отказывали в требованиях кредитора в части распоряжения заложенным имуществом должника — единственном месте его проживания.

Зявдат Салихов считает: «Высокая текучка кадров среди аппарата обусловлена не только низкой заработной платой, но и отсутствием реальных перспектив карьерного роста»

8. Вакансий судьи в судах быть не должно?

8 претендентов на должности судей и председателей судов в Татарстане в 2020-м не прошли так называемый президентский фильтр — их кандидатуры отклонила кадровая комиссия при главе государства. В частности, не прошли кандидаты на посты председателей Набережночелнинского и Тукаевского судов. Причины отказов разнятся — конфликт интересов, предоставление недостоверных сведений, качество работы, приватизация ведомственного жилья, а также чистая от армейской службы биография.

По мнению начальника Управления Судебного департамента в РТ проблемы нехватки судейского корпуса не должно быть в принципе. Ведь в штате судов — больше 2000 федеральных государственных служащих — помощников и секретарей судей, абсолютное большинство — дипломированные юристы. Зявдат Салихов считает: «Высокая текучка кадров среди аппарата обусловлена не только низкой заработной платой, но и отсутствием реальных перспектив карьерного роста».

— При должном отношении председателя суда к кадровому составу аппарата, к вопросам их профессионального развития, должны быть исключены случаи, когда в суде есть вакансия судьи, — обратился он к председателям судов.

9. О цифровом неравенстве и пробелах на сайтах судов

В зону критики руководителя УСД в РТ попали и сайты Фемиды. Точнее подход судей к официальной публикации обезличенных решений в Сети. В 2020-м на сайтах судов республики разместили 232,5 тысяч судебных актов. Однако количество размещенных по ошибке, с нарушением срока или вовсе неопубликованных также впечатляет: каждый восьмой акт по гражданским делам, каждый шестой — по уголовным, каждый пятый — по административным.

Между тем, в условиях ограниченного доступа в суд именно сайт становится основным средством информирования участников процесса.

В свою очередь Ильгиз Гилазов заметил: «В погоне за цифровизацией и активным использованием информационных технологий нельзя забывать о так называемой проблеме цифрового неравенства». Доступ к Сети есть не у всех.

В условиях ограниченного доступа в суд именно сайт становится основным средством информирования участников процесса

В то же время за год в республике отмечен двукратный рост заявлений в суд, поданных в электронном виде. Таких подано более 70 тысяч.

А еще 95% административных материалов полиции рассмотрены судами в режиме видеоконференцсвязи — без доставки 61 тысячи обвиняемых в правонарушениях в здания судов.

Пионерами в части электронного взаимодействия с приставами стали сотрудники Советского райсуда Казани — в 2020-м они направили в УФССП по РТ первые исполнительные листы в цифровом формате. И теперь могут следить за их статусом в общей базе.

10. Вэб-конференции в законе

В 2021-м в Татарстане продолжится эксперимент по проведению судебных процессов в формате веб-конференций. Этот эксперимент начался по предложению главы Татарстана Рустама Минниханова и поручению председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

На базе УСД в РТ при прямой поддержке Минцифры уже развернут сервис, который позволяет гражданам дистанционно участвовать в судебных заседаниях с помощью личного компьютера путем авторизации через портал государственных услуг республики. Также предполагается подключить многофункциональные центра для удаленного участия лиц, у которых нет собственных технических возможностей для выхода в онлайн. Правда, развитие этого формата тормозит отсутствие нормативной базы, которое должно оговаривать — каким образом не выходя из дома-офиса участник судебной веб-конференции должен подтвердить свою личность. Предполагается сделать упор на биометрические параметры, но порядок такого сканирования пока не опреден.

В УСД полагают, что проблему удастся решить в течение года. В пилотном формате за год Верховный суд Татарстана обеспечил организацию 19-ти судебных заседаний в новом формате. И ковид не помешал.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов