Что делал Минниханов в кресле судьи, и почему глава кассации критиковал казанские аресты
10 фактов о правосудии в Татарстане в 2020 году
Пандемия не смогла сломить судебную систему, хотя вал «ковидных» протоколов обеспечил судьям Татарстана федеральный рекорд по таким делам. А еще в 2020-м суды республики завернули 390 «сырых» уголовных дел и оправдали 49 человек. Но попали в зону критики председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, который накануне на совещании в Казани потребовал — не переписывать ходатайство следователей, а мотивировать арестные решения. Тем временем президент Татарстана из кресла судьи провел тестовые испытания оборудования нового Советского райсуда Казани. Подробности — в материале «Реального времени».
1. В Казани построят еще один суд?
Итоговое совещание судей Татарстана впервые прошло в новом здании Советского райсуда Казани, который по факту новоселье еще не справил. Приглашенные на неофициальное открытие председатели других районных и городских судов признавались — раньше видели такое только в системе арбитража, да за границей.
Самарский гость Александр Ефанов поделился — таким замечательным дворцом правосудия может гордиться любая страна. «Редко, где в мире такие условия для граждан созданы», — отметил председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Президент Татарстана назвал новый храм Фемиды очень достойным, качественным и высокотехнологичным объектом. Отдельно отметил удобное географическое расположение — пока еще на муниципальном участке по улице Патриса Лумумбы.
В ходе экскурсии по новому зданию Рустам Минниханов лично протестировал работу электронной начинки суда — систему видеоконференцсвязи, которой здесь оборудованы 15 из 30 залов. Чтобы убедиться в установлении контакта с судом в Самаре, президенту пришлось сесть на место судьи.
К слову, в прошлом году в Татарстане справили новоселье еще два суда — в августе открыли построенный с нуля Буинский, в феврале после масштабной реконструкции в бывшем филиале КФУ заработал суд Зеленодольска.
В планах на ближайшие три года — еще четыре здания. На включение в федеральную целевую программу до 2024 года претендует Кировский райсуд Казани, Лаишевский и Рыбнослободский суды, также в заявке значится вторая очередь Набережночелнинского храма Фемиды, сообщил участникам совещания глава Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.
2. Самая непопулярная мера пресечения
Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов заявил на заседании, что пандемия не смогла сломить судебную систему. Как и силовиков. Количество их ходатайств о заключении под стражу в ковидный год выросло почти на 11%. Чуть больше было ходатайств о продлении крайней меры пресечения, причем, судами удовлетворялись 98 из 100 таких материалов. В общем, понятно, почему в СИЗО Татарстана кончились нары, и пришлось высылать осужденных до апелляции в соседние регионы.
По данным УФСИН по РТ, в 2020-м под арестом оказались 4 451 человек — на 16 меньше, чем в 2019-м. Количество домашних арестантов за год увеличилось с 614 до 675. Почти в три раза популярнее стал запрет определенных действий (121 подследственный в 2020-м против 45 в 2019-м). Аутсайдером стала мера пресечения в виде денежного залога. В 2019-м суды ее просто не избирали, в 2020-м под залог в 1 млн рублей отпустили фигурантку экономического дела о мошенничестве.
При этом за год на 5% снизилось число попыток осужденных выйти на волю условно-досрочно и количество жалоб на действия следователей, оперативников, прокуроров в рамках уголовного дела.
Гилазов подчеркнул — качество рассмотрения уголовных дел во многом зависит от органов предварительного следствия. В 2020-м в прокуратуру «для устранения процессуальных недостатков» вернули 390 дел — на 44% больше, чем в доковидный год. А в адрес следователей и дознавателей по фактам нарушения закона было вынесено 167 частных определений суда (на 15% меньше, чем за предыдущий год). Примеров на заседании не прозвучало.
3. «Нарекания по работе судей» от Ефанова
Тему посадок на совещании затронул и глава кассационной инстанции, где рассматривают жалобы на вступившие в силу приговоры и решения из девяти регионов страны. По словам Александра Ефанова, суды Татарстана, Башкортостана и Самарской области — «основные работодатели» для Шестого КСОЮ. «Примерно каждая пятая жалоба приходит из судов республики Татарстан», сообщил он.
В целом качество правосудия соответствует высокому уровню, но «есть определенные нарекания по работе судей, по отправлению уголовного судопроизводства», продолжил выступающий. И привел две цифры — в среднем в кассации отменяют-изменяют 10,8% решений нижестоящих судов, а по жалобам на решения судов Татарстана по уголовным делам — "20 с лишним процентов».
В чем причина — Ефанов скрывать не стал, попросил собравшихся председателей более строго и ответственно подходить к исполнению требования постановления пленума Верховного суда РФ при проверке оснований для избрания самой жесткой меры пресечения — заключения под стражу. «Будьте добры, выполняйте требования закона и постановление пленума — мотивируйте! — объяснил он. — Чтобы это не было просто переписыванием постановления следователя. Должен быть мотив, почему суд избрал эту меру пресечения. Должны быть убедительные доводы».
Напомним, в числе освобожденных кассацией из СИЗО — обвиняемый в хищениях на полмиллиарда рублей Александр Гомзин, гендиректор и главный конструктор ОКБ им. Симонова.
4. Из 13 тысяч осужденных каждый третий — условник
За год в Татарстане осудили 13 тысяч человек. Почти четверть — за кражи, каждого десятого — за нарушение правил дорожного движения. В 2,5 раза больше стало осужденных за бандитизм, вдвое — за содействие терроризму и публичные призывы к нему. Также отмечен рост приговоров за преступления в сфере экономики (на 42%), незаконный оборот наркотиков и психотропов (25%).
Зато в четыре раза сократилось количество осужденных взяткодателей и лишь на 15% — взяткополучателей. В целом за год судами рассмотрено 133 уголовных дела о коррупции — снижение почти в полтора раза.
По данным председателя ВС РТ, каждый третий осужденный в республике в 2020-м году получил условный срок. Чуть меньше — 29% — отправились за решетку. Еще 16% фигурантов приговорили к обязательным работам.
На пожизненное заключение в 2020-м отправили лишь одного — озверевшего ревнивца из Менделеевска Айнура Харисова, что ночью спьяну пытался вырезать всю свою семью — жена нападавшего, их двухлетний сын и 19-летний пасынок были убиты. Их 12-летний братишка выжил после четырех ножевых ранений в грудь и дал показания. Дело рассматривал зампред по уголовным делам Верховного суда РТ Максим Беляев.
Еще 26% уголовных дел в суде не дошли до приговора — были прекращены за сроком давности, примирением сторон либо с назначением судебного штрафа.
5. За год оправдали 49 человек, пятерых по вердикту присяжных
Присяжные за год осудили пятерых и столько же человек оправдали. Причем, в Верховном суде РТ оправдательных вердиктов не было, только на уровне районных и городских судов.
В целом, за год оправдаться перед законом удалось 49 обвиняемым — на 29% больше, чем в 2019-м. Правда, среди общего числа подсудимых их доля не достигает и 1 процента.
Результаты процессов с присяжными в районных и городских судах вызывают озабоченность главного судьи республики. «С момента введения этого института на уровне районных судов было вынесено 10 обвинительных вердиктов и 6 оправдательных, многие из которых впоследствии отменялись в вышестоящих судебных инстанциях», сообщил он на совещании. И предположил — проблема в неподготовленности населения к участию в качестве народных заседателей, недостаточной подготовке самих дел со стороны силовиков и отсутствии их оперативного сопровождения.
6. Штрафные рекорды пандемии
«Такого в истории современного правосудия еще не было», — оценил 10-кратный рост количества административных дел Ильгиз Гилазов. С оговоркой — за этим рекордом стоят жесткие меры профилактики инфекции.
За год в Татарстане рассмотрен 147 тысяч материалов на ковид-диссидентов. 112 тысяч человек наказали штрафами, 25 тысяч получили предупреждения, в отношении 121 должностного лица вынесено требование об административном приостановлении деятельности. Ну а 2,3 тысячи составленных полицией материалов суды прекратили, в том числе за отсутствием доказательств правонарушения.
Общий размер ковидных штрафов в республике составил 214 млн рублей. Как уверяют источники «Реального времени», по числу антиковидных материалов суды республики заняли лидирующее место в России, переплюнули даже многомиллионную столицу.
«Штрафные санкции позволили исключить пренебрежительное отношение граждан к соблюдению законодательства, что, способствовало снижению риска заражения», — считает председатель Верховного суда РТ.
7. Рустам Минниханов о гуманном подходе судей
Реакцию судебной системы на вызовы времени оценил и глава республики. Напомнил, личный прием граждан в судах был приостановлен, но обеспечили бесперебойный прием документов по почте и в электронном виде. А еще рассматривали материалы, не требующие отлагательства, в том числе по защите трудовых прав граждан. В этой категории — иски о восстановлении на работе, о гарантиях и компенсациях сокращенным.
«Падение платежеспособности населения вызвало рост количества дел по взысканию с граждан кредитной задолженности, — сообщил Рустам Минниханов. — При таких обстоятельствах стоит отметить гуманный и социально ориентированный подход судов к рассмотрению этих дел».
По словам президента, судьи снижали размер неустойки до минимального уровня, а в случае погашения заемщиком текущей задолженности нередко отказывали в требованиях кредитора в части распоряжения заложенным имуществом должника — единственном месте его проживания.
8. Вакансий судьи в судах быть не должно?
8 претендентов на должности судей и председателей судов в Татарстане в 2020-м не прошли так называемый президентский фильтр — их кандидатуры отклонила кадровая комиссия при главе государства. В частности, не прошли кандидаты на посты председателей Набережночелнинского и Тукаевского судов. Причины отказов разнятся — конфликт интересов, предоставление недостоверных сведений, качество работы, приватизация ведомственного жилья, а также чистая от армейской службы биография.
По мнению начальника Управления Судебного департамента в РТ проблемы нехватки судейского корпуса не должно быть в принципе. Ведь в штате судов — больше 2000 федеральных государственных служащих — помощников и секретарей судей, абсолютное большинство — дипломированные юристы. Зявдат Салихов считает: «Высокая текучка кадров среди аппарата обусловлена не только низкой заработной платой, но и отсутствием реальных перспектив карьерного роста».
— При должном отношении председателя суда к кадровому составу аппарата, к вопросам их профессионального развития, должны быть исключены случаи, когда в суде есть вакансия судьи, — обратился он к председателям судов.
9. О цифровом неравенстве и пробелах на сайтах судов
В зону критики руководителя УСД в РТ попали и сайты Фемиды. Точнее подход судей к официальной публикации обезличенных решений в Сети. В 2020-м на сайтах судов республики разместили 232,5 тысяч судебных актов. Однако количество размещенных по ошибке, с нарушением срока или вовсе неопубликованных также впечатляет: каждый восьмой акт по гражданским делам, каждый шестой — по уголовным, каждый пятый — по административным.
Между тем, в условиях ограниченного доступа в суд именно сайт становится основным средством информирования участников процесса.
В свою очередь Ильгиз Гилазов заметил: «В погоне за цифровизацией и активным использованием информационных технологий нельзя забывать о так называемой проблеме цифрового неравенства». Доступ к Сети есть не у всех.
В то же время за год в республике отмечен двукратный рост заявлений в суд, поданных в электронном виде. Таких подано более 70 тысяч.
А еще 95% административных материалов полиции рассмотрены судами в режиме видеоконференцсвязи — без доставки 61 тысячи обвиняемых в правонарушениях в здания судов.
Пионерами в части электронного взаимодействия с приставами стали сотрудники Советского райсуда Казани — в 2020-м они направили в УФССП по РТ первые исполнительные листы в цифровом формате. И теперь могут следить за их статусом в общей базе.
10. Вэб-конференции в законе
В 2021-м в Татарстане продолжится эксперимент по проведению судебных процессов в формате веб-конференций. Этот эксперимент начался по предложению главы Татарстана Рустама Минниханова и поручению председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.
На базе УСД в РТ при прямой поддержке Минцифры уже развернут сервис, который позволяет гражданам дистанционно участвовать в судебных заседаниях с помощью личного компьютера путем авторизации через портал государственных услуг республики. Также предполагается подключить многофункциональные центра для удаленного участия лиц, у которых нет собственных технических возможностей для выхода в онлайн. Правда, развитие этого формата тормозит отсутствие нормативной базы, которое должно оговаривать — каким образом не выходя из дома-офиса участник судебной веб-конференции должен подтвердить свою личность. Предполагается сделать упор на биометрические параметры, но порядок такого сканирования пока не опреден.
В УСД полагают, что проблему удастся решить в течение года. В пилотном формате за год Верховный суд Татарстана обеспечил организацию 19-ти судебных заседаний в новом формате. И ковид не помешал.
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