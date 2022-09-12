Бюджет выживания: какие изменения внесены в главный финансовый документ Татарстана

Потери казны, ковидные госпитали и угроза рекордного урожая — эти и другие события недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе кабмин Татарстана обсуждал бюджет республики. Бюджет выживания, говоря откровенно: по части направлений придется серьезно ужаться, где-то перенаправить средства на решение более злободневных вопросов. Справедливости ради стоит подчеркнуть: ни одна социальная статья главного финансового документа РТ не была секвестирована. О том, как и почему меняются доходные и расходные строки, а также других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

Изменения федерального законодательства

Геополитические и внешнеэкономические обстоятельства не могли не отразиться на экономике регионов страны. И Татарстан исключением не стал. Как один из регионов-доноров, возможно, республика даже острее прочувствует происходящие на федеральном уровне изменения.

Из плюсов: социальные программы не потеряют в финансировании. Более того, здравоохранение и образование получат даже больше, чем рассчитывали. Но имеют место выпадающие доходы — те, на которые рассчитывали регионы страны, планируя доходы и расходы на предстоящий период. В частности, отменяются льготы на добычу полезных ископаемых и по экспортной пошлине. Поэтапно уйдут в прошлое компенсации потерь региональных бюджетов по акцизам на продукцию алкогольной продукции. Отменяется институт консолидированных групп налогоплательщиков, ранее позволявших поднять эффективнее выплачивать налоговые сборы. Меняется формула определения средней цены на автобензин. Все это сокращает доходную часть региональных бюджетов.

«Это еще не все, регионам добавили новые расходные полномочия, звучит красиво, а на деле дополнительная нагрузка. Это ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, и от 8 до 17 лет», — продолжает перечислять элементы, влияющие на дифференциал бюджетообразования в регионах ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Рустам Минниханов обратился к главам районов республики с призывом жить по средствам и повышать эффективность сбора налогов. Фото: tatarstan.ru

По самым скромным подсчетам, доля выпадающих доходов республиканского бюджета на 2023-й набегает на сумму в 71 миллиард рублей. И это при общей сумме бюджета в 342 миллиарда. В итоге бюджет будет дефицитный — минус 24 млрд рублей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к главам районов республики с призывом жить по средствам и повышать эффективность сбора налогов. Задолженность по ним, к слову, сегодня составляет 12 млрд рублей (рост на 3,5 млрд). Копить долги по налогам для предприятий — смертельно опасно: в определенный момент это может привести к банкротству.

В целом по итогам заседания правительства можно сделать вывод: следущий год легким быть не обещает.

Еще не цунами, но…

Не обещает безмятежности будущий год, да и конец текущего и в эпидемиологическом смысле. Очередная волна новой коронавирусной инфекции набирает силу, и медицина России, и Татарстана в том числе, вновь мобилизует все силы для борьбы с новыми штаммами COVID-19. Вновь разворачиваются госпитали. 900 коек в Буинске, Заинске, Челнах и Высокой Горе плюс Казань. Работа продолжается, и мест, готовых принять тех, кто оказался на границе жизни и смерти из-за коварного недуга, с каждым днем становится все больше. И они — не пустуют.

«Через две-три недели, я вас уверяю, волна станет более осязаемой, маски и прочие меры предосторожности снова станут главной «злобой» дня. Государству с одной стороны ой как не хочется делать в это тяжелое время непопулярные шаги и заставлять граждан беречься и предохраняться, с другой стороны нельзя пускать все на самотек, систему здравоохранения может смыть инфекционной волной», — отважился на пророчество ведущий программы «7 дней». А может это — не пророчество? Ведь как и врачи, наши коллеги все предыдущие волны и промежутки затишья между ними были там — на передовой, где воины в белых халатах вели бой за жизнь каждого, кто сам уже устал бороться с ковидом.

Хотя бы ослабить агрессию болезни — можно. Вакцинация вновь разворачивается по всей стране. Фото: Максим Платонов

Очередной репортаж Михаила Любимова тоже посвящен этой теме. Госпитали. Буинск, Казань… Сотни обращений в день в каждое медучреждение. Каждый четвертый в итоге остается на больничной койке. Это те, для кого риск — максимален. Кто переносит болезнь чуть легче, будет болеть дома. Койки потребуются тяжелым. Тем, кто думал, что раз перебол, то получил иммунитет навсегда. Тем, кто вновь верит лжепророкам, утверждающим, что COVID-19 — уже не тот и что он стал не опасней ОРВИ. Тем, кто до последнего думал, что его обманывают и никакого вируса нет. Их, беспомощных, слабых, способных дышать лишь с помощью аппарата ИВЛ, бесстрастно запечатлевает видеокамера. Вот только в голосе журналиста боль: предупреждали, кричали, взывали, объясняли же. Может хотя бы сейчас те, кто не слушал, не слышал, отказывался понимать, станут наглядным примером ошибочности наплевательского отношения к самим себе и к своему здоровью.



Если не исключить, то хотя бы ослабить агрессию болезни — можно. Вакцинация вновь разворачивается по всей стране. Тех, кто боится уколов, можно успокоить: получить препарат можно назально. Вдохнул первый компонент. Через 3 недели — второй. И в самый пиковый момент набирающей силу очередной волны пандемии вашему организму будет что предоставить недугу. Два вдоха вакцины разве не стоят того, чтобы потом дышать свободно. Самостоятельно. Без помощи аппарата для искусственной вентиляции легких?

Новые главы — новый этап

В двух муниципальных районах республики на прошлой неделе сменилась власть. В Рыбной Слободе полномочия сложил Ильдар Тазутдинов. Во главе района встал 43-летний Радик Ислямов. Опытный хозяйственник и бизнесмен. В Черемшанском районе пост по собственному желанию оставил аксакал муниципальной службы Фердинат Давлетшин, 23 года возглавлявший разные районы Татарстана. Ему на смену пришел Рамиль Айбатов, в течение последнего десятилетия руководивший местным АТП.

Ильдар Тазутдинов покинул пост главы в связи с назначением на другую должность. С сентября 2022-го, он заместитель генерального директора самой успешной ОЭЗ страны — «Алабуги». К слову, для самого теперь уже экс-главы района работа более чем знакома: в 2018-м, он отправился руководить муниципальным районом отсюда же.

Ильдар Тазутдинов покинул пост главы в связи с назначением на другую должность. Фото: vk.com/moya_rybnayasloboda

Пять лет в Рыбной Слободе отмечены важными вехами: сбор зерновых вырос в 1,5 раза, отремонтировано и построено 94 соцобъекта, решены проблемы с очистными сооружениями. В целом в республиканском рейтинге районов с 2018-го по 2022-й Рыбно-Слободский поднялся на 19 позиций — из аутсайдеров, с 44-го места, в твердые середняки — на 25-е.

Преемнику — Радику Ислямову, приходящему на руководство районом из соседнего Чистопольского района, теперь важно не уронить знамя: укрепить достигнутое и продолжить движение вверх.

Фердинат Давлетшин Черемшанским районом руководил с 2014-го. Перебрался сюда с аналогичной должности в Алькеевском районе. Сейчас уходит тоже на важный пост — в совет муниципальных образований всей республики. Дела передал Рамилю Айбатову, уже прекрасно знакомому с реалиями родного района. К слову, района, за последние годы ставшего одним из заметных участников нефтяной промышленности региона. 12% от всей нефтедобычи республики — это серьезно, при этом активно развивается и сельское хозяйство. Незадействованных угодий в районе почти не осталось — в оборот возвращены практически все ранее не обрабатывавшиеся поля. Сохранить вектор развития — одно из главных обещаний вновь избранного главы.

Когда слишком хорошо — тоже плохо

Республика подводит предварительные итоги уборочной страды. Окончательные цифры, понятно, еще — впереди, но вот то, что рубеж по обмолоту зерна в 5 млн тонн татарстанские аграрии уже перешагнули — подтвержденный факт.

Хлеб — будет. Но есть момент: перед сельхозпроизводителями сегодня стоит вопрос не менее важный, чем «как посеять», «как сохранить и вырастить» и «как собрать». И звучит он так: как продать богатый урожай так, чтобы не продешевить. Проблема в том, что цены на зерно сейчас стоят рекордно низкие.

Татарстанские более чем 5 млн тонн — серьезный вклад в общий успех. Фото: agro.tatarstan.ru

Да и в целом по России урожай не мал: до 145 млн тонн зерна. Татарстанские более чем 5 млн тонн — серьезный вклад в общий успех. В Центре оценки качества кипит работа: ежедневно берется и проводится анализ до 100 проб — на качество зерна. Выходит, что около 40% — пятого класса, четвертого и третьего — по 30%. Это — хорошее зерно. Часть его готовят для отправки в Турцию и Иран. Часть обычно расходится по регионам России. Вот только в этом году спрос пока не высок, как и цены. Излишки зерновых образовались во многих областях, краях и республиках. А хозяйствам нужно расплачиваться по кредитам. Впрочем, время пока терпит и выручает наличие собственных складов. Традиционно цены окончательно формируются ближе к Новому году, и спрос серьезно возрастает. И в России, и в целом по миру.

Сейчас частично решить проблему с реализацией урожая фермерам, а заодно и вопрос обеспечения населения крупных населенных пунктов Татарстана качественными продуктами высокого качества от местных производителей по выгодным обеим сторонам ценам, решают традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они стартовали на прошлой неделе.

Обо всем этом, а также о том, как в Казани открывали новый военный госпиталь, о том, чем «знаменит» поселок Краснооктябрьский и почему растет число ДТП и количество погибших на дорогах Татарстана, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 12 сентября ровно в 13:00, или на сайте телеканала.