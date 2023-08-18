Раис Татарстана посетил Научно-исследовательский институт атомных реакторов и центр онкологии в Димитровграде

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в Димитровград. Вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских он осмотрел Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), сообщает его пресс-служба.

Татарстанский лидер побывал на площадке строительства Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах. Предполагается, что новый реактор заменит действующую в настоящее время установку БОР-60 и расширит имеющиеся экспериментальные возможности. Сооружение МБИР начато в 2015 году. Пуск запланирован на 2027 год.

В строительстве реактора участвуют и студенческие отряды из Татарстана. На объекте трудятся 14 студентов из различных вузов республики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Вы участвуете в реализации проекта мирового масштаба. Это уникальный объект, нигде в мире такого нет, — обратился к молодым людям Рустам Минниханов.

Также он посетил Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА. Учреждение функционирует с 2018 года и является одним из самых крупных учреждений в структуре Федерального медико-биологического агентства и единственным комплексом «замкнутого цикла». На базе центра представлены все существующие методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, используемые в ядерной медицине.

Встреча раиса Татарстана и губернатора Ульяновской области состоялась также в первой половине июля. На ней Рустам Минниханов обратил внимание, что у обоих регионов «хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности, близких отраслей промышленности».

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Айрат Назипов