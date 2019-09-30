Послание президента, «Цифровой прорыв», личность нового шефа «Татмедиа» — главное за неделю в обзоре «7 дней»

Человек как ключевая фигура в будущем республики. Об истории Татарстана и перспективах его развития до 2030 года, социальной сфере и недопустимости размытия татарской нации — обо всем этом говорил Рустам Минниханов в своем ежегодном послании Госсовету республики. В этом году послание было юбилейным — 10-м по счету. О чем еще говорил президент, какие цели и задачи ставил перед парламентом и республикой в целом, а также о других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Векторы развития

Нынешнее послание президента парламенту республики в меньшей степени касалось экономики, и в большей — качества и уровня жизни татарстанцев. Президент говорил об истории, грядущем вековом юбилее Татарской АССР, межнациональном и межконфессиональном согласии, необходимости сохранить самоидентификацию татарского народа и значении разных культур в развитии республики, о предстоящей переписи населения и людях, которые создают новую историю Татарстана уже сейчас. Ту саму историю, что к 2030 году должна сделать республику одним из самых комфортных для проживания мест в России, с развитой инфраструктурой, передовой экономикой и максимальным охватом всех сфер жизнедеятельности цифровыми технологиями.

Героями дня во время послания стали также татарстанские победители и призеры недавнего чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills — Айдар Минеев и Ислам Нигматуллин. А также Алексей Белов, ставший первым татарстанским самозанятым, заключившим контракт на биржевой площадке, Резеда Аглиуллова, которая открыла красоту татарстанской национальной символики для зарубежных ценителей изделий ручной работы, или Данияр Гумаров, которому всего 14 лет, но он уже бизнесмен с именем, предлагающий рынку сыр собственного производства. Отметил Рустам Минниханов и фермеров, которые многое делают для развития татарстанского села.

История Татарстана богата на события. Впереди ряд важных юбилеев: 100-летие Татарской АССР, что будет отмечаться с федеральным размахом, 75-летие Великой Победы, 30-летие принятия Декларации о Государственном суверенитете Татарстана.

Впереди ряд важных юбилеев: 100-летие Татарской АССР, что будет отмечаться с федеральным размахом, 75-летие Великой Победы. Фото Рината Назметдинова

— Серьезной задачей остается создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков народов и государственных языков Республики Татарстан. Важным проектом стала инициатива Минтимера Шариповича Шаймиева по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов, — подчеркнул Рустам Минниханов.

В экономике, отметил Рустам Минниханов, приоритеты остаются прежними: нефтехимия и машиностроение. Особенно президент выделил новые крупные проекты — этиленовый комплекс ГК ТАИФ и производства «ТАНЕКО». При этом важнейшей задачей лидер республики назвал и неукоснительное следование международным стандартам и нормам в области экологической безопасности:

— Все крупные проекты, реализуемые в республике, должны в обязательном порядке проходить экологическую экспертизу. Что касается проекта по строительству завода по термической переработке твердых бытовых отходов, то он дополнительно пройдет международную экологическую экспертизу, — подчеркнул он.

Повышение эффективности во всех сферах деятельности — ключевой тренд Татарстана: в сельском хозяйстве, малом и крупном производстве, промышленном секторе… А точками роста Рустам Минниханов назвал особые экономические зоны и технопарки — уже существующие, и те, что еще только должны быть созданы.

Один из героев WorldSkills Kazan 2019, и тех, кому рукоплескали гости церемонии послания президента Татарстана Госсовету РТ, — Айдар Минеев. Фото nationalteam.worldskills.ru

Прототипы Минеева

Один из героев WorldSkills Kazan 2019, и тех, кому рукоплескали гости церемонии послания президента Татарстана Госсовету РТ, — Айдар Минеев. Съемочная группа программы «7 дней» побывала в гостях у создателя уникальных прототипов и пообщалась с самим автором изобретений.

К слову, и сам Айдар, и его брат Альберт пока еще учатся в техническом колледже им. Поташова, а уже получили ряд весьма заманчивых предложений. Не только из Татарстана, но из от ведущих компаний России и мира. Но… ребята предпочитают остаться на малой родине — в Набережных Челнах.

— Начинается новый этап подготовки с «Ворлдскиллс», и количество ребят, которые заинтересовались участием, сильно выросло, — отмечает Эльмира Ахметова, директор технического колледжа им. В.Д. Поташова. В этом заслуга и Айдара, который после победы вернулся в учебное заведение и продолжает постигать науку и творить.

На одной площадке в течение 48 часов более 3 тысяч юных (до 18 лет) специалистов в области программирования, дизайна и управления решали задачи, затрагивающие практически все сферы жизни: образование, транспорт, медицину, госуправление. Фото Максима Платонова

«Цифровой прорыв» в Казани

В столице Татарстана подвели итоги Всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв». Флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», собрал в Казани победителей региональных отборочных этапов из 40 городов России. А это — свыше 650 команд. 200 из них были допущены к финальной защите перед экспертным жюри. Причем не просто защите, а к участию в самом масштабном хакатоне Европы.

На одной площадке в течение 48 часов более 3 тысяч юных (до 18 лет) специалистов в области программирования, дизайна и управления решали задачи, затрагивающие практически все сферы жизни: образование, транспорт, медицину, госуправление… Самые амбициозные и удачные решении не только принесли участникам денежные призы до полумиллиона рублей (на развитие проекта), но и приглашения на работу в компаниях-партнерах конкурса.

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать Казань местом постоянной прописки финала конкурса. А первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что сегодня, «когда мир стремительно меняется, конкурентоспособность страны и ее будущее определяется уже не наличием природных ресурсов и даже не технологиями». «Она на самом деле определяется людьми — определяется вами. Вы и есть будущее нашей страны», — подчеркнул он.

14 октября ровно в 10 утра вещание федеральных каналов окончательно будет переведено на цифровое эфирное телевидение. Фото Дмитрия Резнова

Прощай, аналог

Аналоговое телевидение уходит в прошлое. Татарстан и еще два десятка регионов страны попрощаются с ним 14 октября ровно в 10 утра, когда вещание федеральных каналов окончательно будет переведено на цифровое эфирное телевидение. И эта же дата станет финальной точкой в масштабном федеральном проекте по переходу на цифру.

Кол-центры работают в круглосуточном режиме, разъясняя обеспокоенным татарстанцам, что всех нас ждет с середины октября, что нужно сделать, чтобы не остаться без новостей и любимых сериалов, как не потерять возможность смотреть местные телеканалы — тот же ТНВ, что пока еще будет вещать в аналоговом режиме, но увидеть который можно будет, лишь если телевизор поддерживает формат ДВБТ-2, как не попасться на уловки мошенников. Ежесуточно поступает по 140 и более звонков. И чем ближе к дате, тем звонков будет больше, считают в кол-центре. Пока в республике на просмотр телеканалов в цифровом — более качественном вещании — перешли лишь менее одного процента жителей.

По всей республике оказать практическую помощь в подключении к цифровому вещанию, готовы более 2 тысяч «цифровых волонтеров». Чаще всего их услуги нужны пожилым татарстанцам, многим из которых, к слову, полагаются компенсации за покупку приставки и антенны. Главное — подать документы в отдел социальной защиты не позднее 1 декабря, а лучше — сразу после покупки оборудования.

Во главе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» встал Айдар Салимгараев. Фото tatarstan.ru

Новый руководитель РА «Татмедиа»

Во главе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» встал Айдар Салимгараев. Человек, как говорится, — в теме: прошедший в журналистике все ступени профессии — от корреспондента до министра. В 2007 году и сам принимал участие в создании медиахолдинга «Татмедиа», до этого возглавлял нижнекамскую ТРК, а теперь встал во главе фактически всей медиаотрасли в республике.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала на родине Салимгараева — в Муслюмовском районе, повстречалась с одноклассниками нынешнего руководителя агентства, подняла архивные кадры периода работы нового шефа «Татмедиа» в НТР. Укрепил коллектив и усилил материально-техническую базу, смог подвигнуть коллег и подчиненных на достойные уважения свершения — так вспоминают Салимгараева в Нижнекамске. Завоеванная НТР награда «ТЭФИ-регион» говорит сама за себя.

В новом статусе с первоочередными задачами тоже определился: коллектив агентства серьезной корректировки не потребует, а вот акцент на укрепление связи между СМИ, людьми и властью, следует усилить, считает Айдар Салимгараев.

Почем будет проезд?

Казанские перевозчики требуют повышения стоимости билетов. Когда оно произойдет и насколько вырастет стоимость каждой поездки в общественном транспорте — пока не говорится. Транспортники ждут ответа от городских властей, те пока хранят молчание. По крайней мере, журналистам программы «7 дней» ответа добиться не получилось.

Вместе с коллегами из «Реального времени» они проанализировали стоимость разовых билетов и проездных в общественном транспорте крупных российских городов. Дороже, чем в Казани, поездка обходится только в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. А вот проездные билеты самые дорогие именно в столице Татарстана.

Казанские перевозчики требуют повышения стоимости билетов. Когда оно произойдет, и насколько вырастет стоимость каждой поездки в общественном транспорте — пока не говорится. Фото kzn.ru

Так, в Нижнем Новгороде, разовая поездка стоит на рубль дороже, чем в Казани, при оплате транспортной картой — на два рубля — дешевле. Но есть нюанс: там существует тариф: 26 рублей за час, дающий возможность в течение одного часа пересесть без доплаты с одного вида транспорта на другой. 80% пассажиров в Нижнем выбирают именно его.

Дешевле в Нижнем Новгороде и проездные. Так, на все маршруты автобуса проездной билет стоит на 900 рублей дешевле, чем в Казани. Остальные — на отдельные маршруты или виды транспорта — в среднем на 200 рублей в месяц дешевле, чем в Казани. Есть там льготные категории и специальные условия для школьников и студентов.

Перевозчики Казани, в принципе, готовы цену не повышать. Но при условии полной компенсации перевозки льготных категорий граждан: то есть 27 рублей за поездку, а не 18, как сейчас. Цена вопроса в целом — миллиард рублей.

Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, какой город мог стать столицей Татарстана, но не стал, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 30 сентября в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.