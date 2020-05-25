Антирекорд самоизоляции в Казани, акции в поддержку врачей и Ураза-байрам в условиях пандемии

Обзор главных событий минувшей недели от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»

Фото: Илья Репин

Число заболевших COVID-19 продолжает пусть медленнее, чем неделю или две назад, но расти. Россия — на третьем месте в мире по числу инфицированных, уступая лишь США и Бразилии. Между тем люди расценили послабление ограничительных мер как личную победу над коронавирусом — массово отправились на прогулки и по магазинам, зачастую пренебрегая средствами индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. В Казани на минувшей неделе зафиксирован самый низкий за все время эпидемии индекс самоизоляции: 0,9 балла. Иными словами, гуляли все, абсолютно игнорируя опасность заразиться. О том, действительно ли уходит пандемия и какова реальная ситуация с коронавирусом, о врачах, продолжающих сражаться со смертельно опасным недугом, и других важных событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Почти два месяца не уходили с работы

Сон — урывками, с начала апреля не возвращались домой. Связь с родными — только по телефону и через мессенджеры. Почти два месяца три сотни сотрудников временного инфекционного госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией, где вновь побывала съемочная группа программы «7 дней», круглосуточно находятся на своих рабочих местах, используют для краткого отдыха собственные кабинеты, а в лучшем случае — номера отеля, отведенного для медперсонала.

Во время нахождения в «красной зоне» каждый из них — в глухом, противочумном костюме, лица защищены масками и специальными очками. Когда пандемия наконец закончится, пациенты, которых эти люди в буквальном смысле вытащили с того света, даже не узнают своих спасителей. Хирурги, онкологи, реаниматологи и даже гинекологи... Кроме «ковида» они готовы вылечить любой другой недуг, обнаруженный у пациента. Буквально на днях они проводили ампутацию.

В целом по стране объявлено послабление режима самоизоляции. Открываются парикмахерские, магазины, пекарни. Внешне страна если уже не справилась, то на пути к тому, чтобы победить коронавирус. А в госпитале поток больных только растет. И каждый — отдельное сражение для врачей. Тех самых, которые еще совсем недавно были вынуждены доказывать необходимость и современной высококлассной, оснащенной по последнему слову техники медицины, и профессионалов, способных на ней работать. Тех, которых наконец-то начали воспринимать так, как это должно быть: героями нашего времени, готовыми в любой момент оказаться на передовой сражения за жизни и здоровье людей, не считаясь ни со временем, ни с собственной усталостью.

В госпитале поток больных только растет. И каждый — отдельное сражение для врачей. Фото tatarstan.ru

Спасибо врачам!

В период пандемии по всей стране проходят пусть онлайн, но масштабные акции в поддержку врачей и медицинских работников. Программа «7 дней» воспользовалась возможностями телеэфира, чтобы присоединить многомиллионный хор голосов своих телезрителей к таким простым, но необходимым словам: «Спасибо врачам!». И не только врачам, но и всему медицинскому персоналу: и старшему, и младшему, фельдшерам скорой помощи, и водителям экипажей, спешащих на помощь тем, кому очень нужна помощь, и санитаркам, и медсестрам, и персоналу, поддерживающему работоспособность сложнейшего медицинского оборудования, и тем, кто поддерживает чистоту в больничных палатах, и тем, кто, тоже рискуя здоровьем, обеспечивает работающий на износ медперсонал полноценным питанием.

Ураза-байрам-2020

Республике удалось не допустить резкого всплеска заболеваемости. Одна из татарстанских IT-компаний, опираясь на общемировую и российскую статистику, прорабатывала прогнозы развития эпидемии COVID-19 в Татарстане. Эти прогнозы не раз озвучивались в эфире программы «7 дней». Один из моментов был указан точно: пик заболеваемости, как и предполагалось, пришелся на эти дни. А вот число заболевших оказалось ниже даже самого оптимистичного прогноза, согласно которому на конец мая предполагалось, что число заболевших составит порядка 7 тыс. человек. Пессимистичный прогноз полагал более 24 тыс. инфицированных. То, что число заболевших втрое ниже самых оптимистичных расчетов, — достижение, ставшее возможным и благодаря принятым в республике мерам, и тому, что в самое сложное время люди все же соблюдали рекомендации режима самоизоляции, и самоотверженности врачей.

Наверное, одна из самых частых и искренних молитв, звучащих в дни пандемии на разных языках, — молитва о здоровье: собственном, здоровье родных и близких, друзей и знакомых и, конечно, врачей. И в праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамазан, — Ураза-байрам, впервые за многие годы, как и в день принятия Волжской Булгарией ислама, встречаемый кулуарно: дома, в семейном кругу — без коллективных молитв, ифтаров и огромных праздничных столов, молитвы о самом важном звучат так же искренне.

А еще это замечательный повод вспомнить о собственной истории, величии культуры и достижении народа, сумевшего сохранить и до наших дней донести память об истории предков. В отсутствие возможности вернуться на священную землю Великого Болгара в день Болгар жыены телеканал «Новый век» решил напомнить о том, как проходили и день принятия Волжской Булгарией ислама, и Ураза-байрам в «доковидные» годы. А еще рассказать о добрых делах исламского благотворительного фонда «Ярдэм», который еще 1 апреля запустил социальную акцию «Дорога жизни», благодаря которой все люди, любой веры и национальности, могут получить бесплатное горячее питание, медикаменты и средства индивидуальной защиты. Уже более 2000 человек смогли воспользоваться этой возможностью. И благодаря поддержке неравнодушных людей добрые поступки не прекратятся и впредь.

Владимир Путин оценил успешное развитие республики в целом, отметив, что успехи Татарстана достигнуты именно под руководством нынешнего президента республики. Фото: kremlin.ru

Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова на пост президента РТ

Эффективность мер, принимаемых для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Татарстане, отметил во время недавней беседы с Рустамом Миннихановым в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин. Он также оценил успешное развитие республики в целом, отметив, что успехи Татарстана достигнуты именно под руководством нынешнего президента республики, и подчеркнул, что поддерживает намерение Рустама Минниханова о выдвижении на пост президента Республики Татарстан на новый срок.

Между тем эксперты уверены, что в отношении Татарстана начата информационная атака. Критика обрушилась и на республику, и на ее лидера и со стороны некоторых СМИ, в частности журналиста Олега Кашина, и отдельно взятых политиков, например Владимира Жириновского.

МСБ: пришла беда — отворяй ворота

Именно так характеризуют нынешнюю ситуацию в экономике представители малого и среднего бизнеса республики. Коронавирус привел к тому, что бары, рестораны, кафе ушли на вынужденный простой. Пытаясь сохранить коллективы, работодатели сферы питания к настоящему моменту дошли, как говорится, до ручки. Чтобы хоть как-то привлечь внимание к своим проблемам, казанские рестораторы в буквальном смысле разделись, показывая, что сложившаяся ситуация их оставляет без средств к существованию — голыми.

В схожей ситуации малый и средний бизнес, связанный с непродовольственным рынком. Многим из предпринимателей пока так и не удается открыться. Юлия Смайылова — руководитель инициативной группы «Бизнес в опасности», заявляет, что если к проблемам МСБ не повернутся лицом, она будет вынуждена облиться бензином. Впрочем, недавно стало известно, что все же помощь, обещанная государством, до многих представителей МСБ все-таки дошла.

В схожей ситуации малый и средний бизнес, связанный с непродовольственным рынком. Фото Ильи Репина

Правда, как это часто бывает, не без проблем. Тот же зарплатный беспроцентный кредит часто буксует на бюрократических проволочках. Где-то всплывают ограничения, снимать которые чиновникам приходится в буквальном смысле в ручном режиме. Но если здесь худо-бедно, но лед тронулся, то часть предпринимательского сообщества и вовсе оказалась за бортом возможности получить хоть какую-то помощь. Ярослав Гользаузер организовал в Набережных Челнах «Школу рока» и студию раннего развития для детей. В списках пострадавших отраслей этого направления нет в принципе. Но шанс на помощь есть. Сейчас в Москве идет согласование перечня НКО, которым может быть оказана поддержка. Этот список в республике с нетерпением ждет и Гарантийный фонд РТ, и сами НКО.

Еще одна больная для простаивающего или пытающегося хоть как-то снова «завестись» после «коронавирусной» паузы бизнеса — арендная плата. Сейчас она неподъемным грузом легла на плечи предпринимателей. Владельцев недвижимости тоже можно понять: оплата за наем площадей — их хлеб. Выход один — договариваться. И помогать друг другу, как это делают участники Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ.

Обо всем этом, а также о том, как пандемию коронавируса переживает отрасль СМИ, о роли в борьбе с пандемией и в целом в 100-летней истории Татарской АССР такого предприятия, как «Татхимфармпрепараты», можно узнать 25 мая, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.