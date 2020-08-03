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Крупному девелоперу Татарстана приглянулся «Атабаевский гусь»

00:00, 03.08.2020

Глава «Ак Барс Девелопмента» Марат Шагитов приобрел гусиную ферму под Лаишево

Крупному девелоперу Татарстана приглянулся «Атабаевский гусь»
Фото: productcenter.ru

Известная татарстанская птицефабрика, выпускающая продукцию под брендом «Атабаевский гусь», сменила владельца. Как выяснило «Реальное время», неожиданный интерес к гусеводству проявил генеральный директор строительной компании «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов, совместно с сыном Аделем Шагитовым выкупивший агрофирму. Прежние владельцы Гайфуллины, много лет управлявшие хозяйством, в июле полностью вышли из капитала фирмы. Лидер АБД взялся возродить некогда успешное предприятие и уже затеял масштабную реконструкцию, о чем радостно сообщил у себя в «Инстаграме» глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Как глава АБД присмотрел гусиную ферму

Как стало известно «Реальному времени», крупный татарстанский застройщик, гендиректор компании «Ак Барс Девелопмент» и экс-депутат Госсовета РТ Марат Шагитов выкупил птицефабрику «Атабаевскую» в Лаишевском районе. Сейчас главе АБД принадлежат 80% агрофирмы, еще 20% — у его сына Аделя Шагитова. В прежние годы предприятием владел атабаевский фермер Ренат Гайфуллин, а затем его сыновья.

Новые собственники приобретали хозяйство постепенно. В феврале 2020 года Адель Шагитов выкупил 20% «Атабаевской», в марте, перед самым локаутом, к его отцу Марату Шагитову перешел контрольный пакет акций в 60%. Полностью гусиной фермой он завладел 23 июля, когда выкупил оставшиеся 20% у сыновей Рената Гайфуллина — Амира и Равиля.

Факт покупки агроактивов «Реальному времени» подтвердил близкий к семье Шагитовых источник. Сами новые владельцы гусиной фермы, по его словам, еще не готовы комментировать приобретение и делиться планами по возрождению хозяйства — семья недавно понесла большую утрату и находится в трауре.

Сейчас главе АБД принадлежат 80% агрофирмы, еще 20% — у его сына Аделя Шагитова. Фото kgasu.ru

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрофирма «Атабаевская» на рынке с 2001 года, в ней числится 25 работников. Прошлый год (еще под управлением Гайфуллиных) фирма завершила с убытком в 2,28 млн при обороте 24,7 млн рублей. Чистые активы были оценены в 93,6 млн рублей. С мая 2019 года ферму возглавляет Ильшат Мусин.

Ранее у компании был свой сайт http://agrofirma-atabaevskaya.ru/, но в данный момент домен, судя по всему, ей не принадлежит и «припаркован» в REG.RU. Ренат Гайфуллин был в 2013 году зарегистрирован как глава крестьянского (фермерского) хозяйства, но сейчас в записи ФНС стоит отметка «отсутствует в связи со смертью».

Как популяризировали «атабаевских гусей»

Бренд «Атабаевский гусь» «получил» широкую известность в начале 2000-х с легкой руки Рената Гайфуллина. В селе Атабаево Лаишевского района Гайфуллин построил небольшую ферму на базе совхоза «Атабаевское». До него совхоз преобразовывали в ООО «Птицеводческое хозяйство «Атабаевское», но к концу 90-х оно пришло в упадок. В 2000 году директором предприятия назначили Рената Гайфуллина: на тот период хозяйство насчитывало 25 коров и около 40 уток.

— Пустотой зияли помещения, была кое-какая техника, оставшаяся от прежних лет, но большая часть ее напоминала груду металлолома, — рассказывал Гайфуллин, как поднимал хозяйство.

В 2002 году ферма обанкротилась из-за долгов, ее руководитель вместе с коллективом взял имущественный комплекс в аренду, создав новое предприятие — ООО «Гайфуллин и К», в конечном счете после «определенных процедур» выкупив активы «Атабаевской». В новом хозяйстве, не забрасывая разведение уток, решили сделать ставку на гусей. Через 10 лет здесь работало полсотни человек, все — жители села Атабаево. На 70% был обновлен парк техники, земельные площади увеличили с 450 га до 1200 га. Численность маточного стада гусей составляла 8 тысяч (на откорм оставалось еще 11 тысяч), в хозяйстве было и 200 коров, причем дойного стада — 60 голов.

Предприятие упоминалось Минсельхозом РТ как одно из ключевых птицеводческих предприятий РТ. Фото laishevskyi.ru

За что «Атабаевская» впала в опалу у Россельхознадзора и Минсельхоза

Лучшим годом фермы можно считать 2015-й, когда ее название мелькало в новостях рядом с гигантом, расположенным в том же районе, — ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Ивана Егорова. Предприятие упоминалось Минсельхозом РТ как одно из ключевых птицеводческих предприятий РТ через запятую, например, с «Челны-Бройлером» Ильшата Фардиева. С ее продукцией знакомили во время визитов президента РТ Рустама Минниханова, она демонстрировалась в агропарке «Казань» наряду с другими товарами небольших агрофирм.

В том же году здесь, как и в некоторых других лаишевских агрофирмах, был отремонтирован коровник в рамках «укрепления производственной базы АПК» района. Но осенью 2015 года «Атабаевскую» раскритиковали за то, что «не занималась повышением плодородия земель», нанеся «землям сельхозназначения вред»: работники фермы на площади 40 га внесли в почву в качестве биологического удобрения куриный помет с нарушениями, затем данную территорию засеяли озимой пшеницей, которая взошла лишь частично. «Перепревший куриный помет относится к веществам с высоким классом опасности для окружающей среды», — предупредил в своем заявлении об административном нарушении Россельхознадзор и оштрафовал инженера фермы.

Осенью прошлого года агрофирму раскритиковал уже глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, который, рассказав о ходе постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение, особое внимание обратил именно на хозяйство в Атабаевском поселении Лаишевского района: «Техника даже не подготовлена к хранению: не очищена от грязи, в бункерах сеялок имеются остатки семян — как кладезь для бактерий и усиленной коррозии, нет порядка ни на территории машинно-тракторного парка, ни в ремонтных мастерских». Это притом, что хозяйства в Татарстане тратят на эти цели до 3,5 млрд рублей в год, а машинно-тракторный парк на 60% состоит из сельхозмашин с истекшими сроками амортизации.

В рамках подведения итогов прошлого года в Атабаевском сельпо с участием руководителя Лаишевского района Ильдуса Зарипова была отмечена одна из нерешенных проблем села: «падение поголовья скота, который держит местное население». Фото laishevskyi.ru

Гусиная ферма на реконструкции

Тем не менее сейчас агрофирма «Атабаевская» является не просто ключевым, а единственным предприятием, которое функционирует на территории поселения, где проживает 481 человек. К слову, в рамках подведения итогов прошлого года в Атабаевском сельпо с участием руководителя Лаишевского района Ильдуса Зарипова была отмечена одна из нерешенных проблем села: «падение поголовья скота, который держит местное население». Тот же Зарипов в конце мая этого года, когда фирма находилась уже в финале процесса перехода в руки новых владельцев, выложил в «Инстаграме» музыкальное видео с сюжетом о своем визите на агрофирму «Атабаевская», где он осмотрел работы по реконструкции помещений для разведения гусей с целью увеличения их поголовья.

В финансовом смысле дела у фермы шли неважно с 2016 года (не исключено, что после смерти основателя и руководителя «Атабаевской» его сыновья не справились со сложностями агробизнеса), когда оборот достиг планки почти в 70 млн рублей, то есть к прошлому году выручка упала почти в 3 раза. «Атабаевская», в лучшие годы показывавшая прибыль в 8—9 млн рублей, ушла в минус еще в 2018 году (на 601 тыс. рублей), зафиксировав убыток в 2,28 млн рублей в 2019-м. При этом к концу 2019 года на ферме висела самая большая задолженность за 10 лет — на 4,7 млн рублей, за год она выросла в 2,6 раза. По-видимому, средства были нужны на ту самую реконструкцию для разведения гусей.

Еще прежний владелец фермы жаловался на проблемы, возникающие из-за регулярной засухи в Татарстане. В засушливые годы у фермы «Атабаевская» молодняк гусей люди перестали закупать в свои подсобные хозяйства, гусей в итоге приходилось продавать чуть ли не по себестоимости, но все равно значительная часть оставалась на содержании, корм приходилось докупать — как результат, компания несла серьезные убытки.

В финансовом смысле дела у фермы шли неважно с 2016 года. Фото productcenter.ru

Из строителя — в фермеры

Ранее глава АБД Марат Шагитов возглавлял несколько «акбарсовских» «дочек», в числе прочего ООО «Ак Барс Инжиниринг», АО «Ак Барс Лизинг», АО «Ак Барс Основа», был членом совета директоров «Холдинговой компании «Ак Барс» и «Ак Барс Банка».

Агробизнес Шагитовых не имеет никакого отношения к деятельности «Ак Барс Девелопмента», вошедшего в структуры ГЖФ РТ еще при Талгате Абдуллине. Сегодня АБД остается одним из крупнейших игроков строительного рынка РТ, строит соципотечное и коммерческое жилье, имея огромный пул земельных участков (в конце 2017 года у АБД было 360 га земли — примерно «на 1,6 млн кв. м под потенциальную застройку», по данным Абдуллина). Ранее компания была известна своей закредитованностью. Данных за 2019 год пока нет, но в 2018 году — в год перехода активов под крыло ГЖФ — оборот АБД рухнул в 15 раз — с 1 млрд рублей до 74,7 млн, при долгах на 1,8 млрд рублей. Чистая прибыль, в лучший свой год, 2014-й, составлявшая 84 млн рублей, в 2017—2018 годах «скребла» на отметках 5—7 млн рублей.

Подробно о финансовых проблемах АБД, возникших у «Ак Барс Банка», предыдущего совладельца, из-за кризиса на строительном рынке, в интервью «Реальному времени» говорил сам Талгат Абдуллин еще в конце 2017 года. «Ак Барс Девелопмент» — компания, которая формировалась для того, чтобы выполнять определенные коммерческие заказы, реализовать жилищное строительство. Но общая ситуация была такова, что произошел кризис в строительстве, и АБД в него попал. И банку… было сложно с такой компанией — не совсем профильный актив, система управления разительно отличается от управления финансами. Поэтому было принято решение, что ГЖФ возьмет и вместе с ними доработает вопросы организации, застройки, развития территории, инвестиционное планирование, технологический контроль, использование потоков денежных средств», — так объяснял поглощение АБД структурами Госжилфонда РТ Абдуллин.

Госжилфонд при президенте РТ стал полным собственником компании «Ак Барс Девелопмент», когда в конце 2018 года его доля в АБД возросла с 30,1% до 100%. Ранее пакет акций в 69,9% был у Минземимущества РТ. Стоимость перешедшей доли оценивалась в 1,8 млрд рублей. Платить фонду не пришлось, утверждали источники «Реального времени», сделку закрыли «в счет долгов» АБД — фонд выплатил задолженность компании по кредитам на 20 млрд рублей.

Сергей Афанасьев
ПромышленностьАгропромНедвижимостьБизнес
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