Крупному девелоперу Татарстана приглянулся «Атабаевский гусь»

Глава «Ак Барс Девелопмента» Марат Шагитов приобрел гусиную ферму под Лаишево

Известная татарстанская птицефабрика, выпускающая продукцию под брендом «Атабаевский гусь», сменила владельца. Как выяснило «Реальное время», неожиданный интерес к гусеводству проявил генеральный директор строительной компании «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов, совместно с сыном Аделем Шагитовым выкупивший агрофирму. Прежние владельцы Гайфуллины, много лет управлявшие хозяйством, в июле полностью вышли из капитала фирмы. Лидер АБД взялся возродить некогда успешное предприятие и уже затеял масштабную реконструкцию, о чем радостно сообщил у себя в «Инстаграме» глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Как глава АБД присмотрел гусиную ферму

Как стало известно «Реальному времени», крупный татарстанский застройщик, гендиректор компании «Ак Барс Девелопмент» и экс-депутат Госсовета РТ Марат Шагитов выкупил птицефабрику «Атабаевскую» в Лаишевском районе. Сейчас главе АБД принадлежат 80% агрофирмы, еще 20% — у его сына Аделя Шагитова. В прежние годы предприятием владел атабаевский фермер Ренат Гайфуллин, а затем его сыновья.

Новые собственники приобретали хозяйство постепенно. В феврале 2020 года Адель Шагитов выкупил 20% «Атабаевской», в марте, перед самым локаутом, к его отцу Марату Шагитову перешел контрольный пакет акций в 60%. Полностью гусиной фермой он завладел 23 июля, когда выкупил оставшиеся 20% у сыновей Рената Гайфуллина — Амира и Равиля.

Факт покупки агроактивов «Реальному времени» подтвердил близкий к семье Шагитовых источник. Сами новые владельцы гусиной фермы, по его словам, еще не готовы комментировать приобретение и делиться планами по возрождению хозяйства — семья недавно понесла большую утрату и находится в трауре.



Сейчас главе АБД принадлежат 80% агрофирмы, еще 20% — у его сына Аделя Шагитова. Фото kgasu.ru

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрофирма «Атабаевская» на рынке с 2001 года, в ней числится 25 работников. Прошлый год (еще под управлением Гайфуллиных) фирма завершила с убытком в 2,28 млн при обороте 24,7 млн рублей. Чистые активы были оценены в 93,6 млн рублей. С мая 2019 года ферму возглавляет Ильшат Мусин.

Ранее у компании был свой сайт http://agrofirma-atabaevskaya.ru/, но в данный момент домен, судя по всему, ей не принадлежит и «припаркован» в REG.RU. Ренат Гайфуллин был в 2013 году зарегистрирован как глава крестьянского (фермерского) хозяйства, но сейчас в записи ФНС стоит отметка «отсутствует в связи со смертью».



Как популяризировали «атабаевских гусей»

Бренд «Атабаевский гусь» «получил» широкую известность в начале 2000-х с легкой руки Рената Гайфуллина. В селе Атабаево Лаишевского района Гайфуллин построил небольшую ферму на базе совхоза «Атабаевское». До него совхоз преобразовывали в ООО «Птицеводческое хозяйство «Атабаевское», но к концу 90-х оно пришло в упадок. В 2000 году директором предприятия назначили Рената Гайфуллина: на тот период хозяйство насчитывало 25 коров и около 40 уток.

— Пустотой зияли помещения, была кое-какая техника, оставшаяся от прежних лет, но большая часть ее напоминала груду металлолома, — рассказывал Гайфуллин, как поднимал хозяйство.

В 2002 году ферма обанкротилась из-за долгов, ее руководитель вместе с коллективом взял имущественный комплекс в аренду, создав новое предприятие — ООО «Гайфуллин и К», в конечном счете после «определенных процедур» выкупив активы «Атабаевской». В новом хозяйстве, не забрасывая разведение уток, решили сделать ставку на гусей. Через 10 лет здесь работало полсотни человек, все — жители села Атабаево. На 70% был обновлен парк техники, земельные площади увеличили с 450 га до 1200 га. Численность маточного стада гусей составляла 8 тысяч (на откорм оставалось еще 11 тысяч), в хозяйстве было и 200 коров, причем дойного стада — 60 голов.

Предприятие упоминалось Минсельхозом РТ как одно из ключевых птицеводческих предприятий РТ. Фото laishevskyi.ru

За что «Атабаевская» впала в опалу у Россельхознадзора и Минсельхоза

Лучшим годом фермы можно считать 2015-й, когда ее название мелькало в новостях рядом с гигантом, расположенным в том же районе, — ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Ивана Егорова. Предприятие упоминалось Минсельхозом РТ как одно из ключевых птицеводческих предприятий РТ через запятую, например, с «Челны-Бройлером» Ильшата Фардиева. С ее продукцией знакомили во время визитов президента РТ Рустама Минниханова, она демонстрировалась в агропарке «Казань» наряду с другими товарами небольших агрофирм.

В том же году здесь, как и в некоторых других лаишевских агрофирмах, был отремонтирован коровник в рамках «укрепления производственной базы АПК» района. Но осенью 2015 года «Атабаевскую» раскритиковали за то, что «не занималась повышением плодородия земель», нанеся «землям сельхозназначения вред»: работники фермы на площади 40 га внесли в почву в качестве биологического удобрения куриный помет с нарушениями, затем данную территорию засеяли озимой пшеницей, которая взошла лишь частично. «Перепревший куриный помет относится к веществам с высоким классом опасности для окружающей среды», — предупредил в своем заявлении об административном нарушении Россельхознадзор и оштрафовал инженера фермы.

Осенью прошлого года агрофирму раскритиковал уже глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, который, рассказав о ходе постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение, особое внимание обратил именно на хозяйство в Атабаевском поселении Лаишевского района: «Техника даже не подготовлена к хранению: не очищена от грязи, в бункерах сеялок имеются остатки семян — как кладезь для бактерий и усиленной коррозии, нет порядка ни на территории машинно-тракторного парка, ни в ремонтных мастерских». Это притом, что хозяйства в Татарстане тратят на эти цели до 3,5 млрд рублей в год, а машинно-тракторный парк на 60% состоит из сельхозмашин с истекшими сроками амортизации.

В рамках подведения итогов прошлого года в Атабаевском сельпо с участием руководителя Лаишевского района Ильдуса Зарипова была отмечена одна из нерешенных проблем села: «падение поголовья скота, который держит местное население». Фото laishevskyi.ru

Гусиная ферма на реконструкции

Тем не менее сейчас агрофирма «Атабаевская» является не просто ключевым, а единственным предприятием, которое функционирует на территории поселения, где проживает 481 человек. К слову, в рамках подведения итогов прошлого года в Атабаевском сельпо с участием руководителя Лаишевского района Ильдуса Зарипова была отмечена одна из нерешенных проблем села: «падение поголовья скота, который держит местное население». Тот же Зарипов в конце мая этого года, когда фирма находилась уже в финале процесса перехода в руки новых владельцев, выложил в «Инстаграме» музыкальное видео с сюжетом о своем визите на агрофирму «Атабаевская», где он осмотрел работы по реконструкции помещений для разведения гусей с целью увеличения их поголовья.

В финансовом смысле дела у фермы шли неважно с 2016 года (не исключено, что после смерти основателя и руководителя «Атабаевской» его сыновья не справились со сложностями агробизнеса), когда оборот достиг планки почти в 70 млн рублей, то есть к прошлому году выручка упала почти в 3 раза. «Атабаевская», в лучшие годы показывавшая прибыль в 8—9 млн рублей, ушла в минус еще в 2018 году (на 601 тыс. рублей), зафиксировав убыток в 2,28 млн рублей в 2019-м. При этом к концу 2019 года на ферме висела самая большая задолженность за 10 лет — на 4,7 млн рублей, за год она выросла в 2,6 раза. По-видимому, средства были нужны на ту самую реконструкцию для разведения гусей.

Еще прежний владелец фермы жаловался на проблемы, возникающие из-за регулярной засухи в Татарстане. В засушливые годы у фермы «Атабаевская» молодняк гусей люди перестали закупать в свои подсобные хозяйства, гусей в итоге приходилось продавать чуть ли не по себестоимости, но все равно значительная часть оставалась на содержании, корм приходилось докупать — как результат, компания несла серьезные убытки.

В финансовом смысле дела у фермы шли неважно с 2016 года. Фото productcenter.ru

Из строителя — в фермеры

Ранее глава АБД Марат Шагитов возглавлял несколько «акбарсовских» «дочек», в числе прочего ООО «Ак Барс Инжиниринг», АО «Ак Барс Лизинг», АО «Ак Барс Основа», был членом совета директоров «Холдинговой компании «Ак Барс» и «Ак Барс Банка».

Агробизнес Шагитовых не имеет никакого отношения к деятельности «Ак Барс Девелопмента», вошедшего в структуры ГЖФ РТ еще при Талгате Абдуллине. Сегодня АБД остается одним из крупнейших игроков строительного рынка РТ, строит соципотечное и коммерческое жилье, имея огромный пул земельных участков (в конце 2017 года у АБД было 360 га земли — примерно «на 1,6 млн кв. м под потенциальную застройку», по данным Абдуллина). Ранее компания была известна своей закредитованностью. Данных за 2019 год пока нет, но в 2018 году — в год перехода активов под крыло ГЖФ — оборот АБД рухнул в 15 раз — с 1 млрд рублей до 74,7 млн, при долгах на 1,8 млрд рублей. Чистая прибыль, в лучший свой год, 2014-й, составлявшая 84 млн рублей, в 2017—2018 годах «скребла» на отметках 5—7 млн рублей.

Подробно о финансовых проблемах АБД, возникших у «Ак Барс Банка», предыдущего совладельца, из-за кризиса на строительном рынке, в интервью «Реальному времени» говорил сам Талгат Абдуллин еще в конце 2017 года. «Ак Барс Девелопмент» — компания, которая формировалась для того, чтобы выполнять определенные коммерческие заказы, реализовать жилищное строительство. Но общая ситуация была такова, что произошел кризис в строительстве, и АБД в него попал. И банку… было сложно с такой компанией — не совсем профильный актив, система управления разительно отличается от управления финансами. Поэтому было принято решение, что ГЖФ возьмет и вместе с ними доработает вопросы организации, застройки, развития территории, инвестиционное планирование, технологический контроль, использование потоков денежных средств», — так объяснял поглощение АБД структурами Госжилфонда РТ Абдуллин.

Госжилфонд при президенте РТ стал полным собственником компании «Ак Барс Девелопмент», когда в конце 2018 года его доля в АБД возросла с 30,1% до 100%. Ранее пакет акций в 69,9% был у Минземимущества РТ. Стоимость перешедшей доли оценивалась в 1,8 млрд рублей. Платить фонду не пришлось, утверждали источники «Реального времени», сделку закрыли «в счет долгов» АБД — фонд выплатил задолженность компании по кредитам на 20 млрд рублей.