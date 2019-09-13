Глава РАСО о Рустаме Минниханове: «Очевидно, что президент может пойти на второй срок»

Фото: Инна Серова

— Очевидно, что президент может пойти на второй срок, — заявил сегодня на прошедшем в Казани четвертом заседании экспертного клуба «Волга» президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, рассуждая о сценариях развития президентских выборов — 2020 в Татарстане.

Напомним, Рустам Минниханов был назначен на пост президента республики Дмитрием Медведевым в 2010 году. В 2015 году Минниханов впервые был избран президентом Татарстана в ходе всенародного голосования. Таким образом, обозначенное сегодня Наумовым предложение вполне реально к воплощению, поскольку формальное препятствие для продления полномочий, прописанное в Конституции Республики Татарстан («одно и то же лицо не может избираться на должность президента Республики Татарстан более двух сроков подряд»), отсутствует.

