Новости общества

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов поддержал проект по благоустройству «Наш двор» в Татарстане

13:02, 20.08.2019
Минниханов поддержал проект по благоустройству «Наш двор» в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу по разработке отдельного проекта по благоустройству придомовых территорий «Наш двор».

Сейчас по поручению президента формируется паспорт каждого двора. Представители «Единой России» провели 500 встреч с жителями, чтобы выяснить их предпочтения и нужды, — пятисотая встреча состоялась сегодня.

На первом этапе проекта организуют массовое анкетирование, которое пройдет 8 сентября параллельно с выборами в Госсовет Татарстана. По результатам анкетирования в рамках программы сформируют актуальные стандарты двора и трехлетнюю программу «Наш Двор» в целом.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров