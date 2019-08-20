Минниханов поддержал проект по благоустройству «Наш двор» в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу по разработке отдельного проекта по благоустройству придомовых территорий «Наш двор».

Сейчас по поручению президента формируется паспорт каждого двора. Представители «Единой России» провели 500 встреч с жителями, чтобы выяснить их предпочтения и нужды, — пятисотая встреча состоялась сегодня.

На первом этапе проекта организуют массовое анкетирование, которое пройдет 8 сентября параллельно с выборами в Госсовет Татарстана. По результатам анкетирования в рамках программы сформируют актуальные стандарты двора и трехлетнюю программу «Наш Двор» в целом.