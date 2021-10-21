Главное о коронавирусе на 21 октября: локдаун 2.0, заразная мутация дельта-штамма в России

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Татарстан уйдет в локдаун вместе со всей Россией

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 131 заболевший COVID-19. Всего на 21 октября в республике зафиксировали 29 104 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 24 398 человек, в том числе 81 — за последние сутки. Умерли 885 человек, в том числе 5 — за последние сутки.

На совещании с президентом России Владимиров Путиным вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что Татарстан входит в число регионов с наиболее критической ситуацией COVID-19. Подобная ситуация также фиксируется в Курской, Оренбургской областях, Коми, Мордовии.

Власти Татарстана с учетом мер, действующих в республике с 11 октября, решили не вводить нерабочие дни в республике с 23 октября. При этом президент РТ Рустам Минниханов поручил оперштабу и Управлению Роспотребнадзора по Татарстану вести анализ эпидемиологической ситуации. К 30 октября они должны предоставить предложения по дальнейшей организации работы.

Фото: tatarstan.ru

Если бы власти Татарстан решили ввести нерабочие дни с 23 октября, величина потерь работодателей только по прямой выплате зарплаты за новые 8 дней выходных составила бы 15 млрд рублей, заявил казанский блогер и экономист Альберт Бикбов. Эта сумма приведена без учета 30% взносов работодателей в ПФР и ФОМС и общих потерь от простоя.



В Татарстане подтвердились еще восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ. От COVID-19 скончались женщины 1933, 1951, 1956, 1961 и 1962 годов рождения, мужчины 1945, 1951 и 1960 годов рождения.



В Татарстане готовятся два резервных госпиталя для пациентов с COVID-19. Они оснащаются кислородом. Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что многие учреждения здравоохранения на сегодняшний день находятся на максимуме производительности. Сегодня в Татарстане развернуто 57 госпиталей для пациентов с COVID-19.



За последнюю неделю в Татарстане выросла доля заболевших старше 65 лет. Каждый четвертый заразившийся коронавирусом татарстанец — пожилой, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Для пожилых людей, напомнила она, действует режим самоизоляции.



Фото: tatarstan.ru

Абашев сообщил, как иностранцам, работающим в Татарстане, можно получить QR-коды после прививки от COVID-19. Он рассказал, что есть три варианта их получения. В первом случае можно зарегистрироваться на госуслугах. Во втором — можно получить код при посещении МФЦ. Также можно сделать это, посетив Пенсионный фонд и предъявив СНИЛС.



Старшая медсестра из Чистополя Вера Байдарова выиграла 100 тыс. рублей за прививку от коронавируса. Байдарова вакцинировалась первым компонентом вакцины 13 мая, через 21 день была сделана вторая прививка.

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов считает, что если ввести недельный локдаун, то рост заболеваемости сильно не уменьшится. Он отметил, что разобщение — это один из методов по снижению роста заболеваемости, но из-за локдауна болезнь никуда не исчезнет. Лопушов рассказал о том, что в первую очередь важно увеличивать количество вакцинированных. С помощью прививки человек становится менее восприимчив к вирусу.

Фото: instagram.com/kazanorgsintez

Также он прокомментировал задержки в 10 дней при выдаче результатов ПЦР-тестов. «Это ненормально. Не должно такого быть. Сейчас срок выдачи составляет 24—48 часов. Но с учетом напряженной обстановки отмечается задержка в выдаче результатов исследования. Мы над этим работаем», — сказал Лопушов.



Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов, запрещающей посещение общественных мест непривитым людям. Коллективный иск подали сторонники партий «Яблоко» и «Левого фронта». Заявители считают, что постановление кабмина «противоречит нормам Конституций РФ и РТ и закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно закону, граждане «имеют право на отказ от профилактических прививок».



Новый локдаун в России начнется с 30 октября

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 895 человек. Число зараженных выросло до 8 131 164 человек, а выздоровевших — до 7 091 607 человек.



Зафиксировано 1 036 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 227 389 человек.



За последние сутки проведено 624 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 768 431 человек.



Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата. Власти субъектов могут ввести особый режим раньше, с 23 октября, или увеличить период нерабочих дней, продлив их и после 7 ноября. Также Путин призвал увеличить темпы тестирования на коронавирус и не занижать картину заболеваемости.

Фото: kremlin.ru

Потери бизнеса в России от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд рублей в сутки. В связи с этим первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов предложил в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого и возобновить программу ФОТ 3.0. Подать заявку на грант субъекты МСП смогут дистанционно через Федеральную налоговую службу. Заявления планируется принимать по 15 декабря. Выплаты будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря.

Нерабочие дни с 23 октября не будут вводиться в Бурятии. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов. Он объяснил, что в регионе ситуация с распространением коронавируса «более-менее стабильная», поэтому вводить новые ограничения не требуется.

Часть аппарата Госдумы переведут на удаленку. Также после возвращения из регионов депутаты в обязательном порядке будут сдавать ПЦР-тесты для работы в комитетах, на Совете ГД и в зале пленарных заседаний.

В Госдуме предложили сделать бесплатными тесты на коронавирус. Депутаты Алексей Куринный и Сергей Казанков обратились к Голиковой с просьбой дать гражданам возможность сдать тест при первых признаках ОРВИ. Изменить ситуацию могло бы регулярное тестирование в коллективах. Это сократит расходы государства на лечение заболевших и стоимость самих тестов.

Фото: пресс-центр аэропорта Внуково

Минобороны РФ по поручению президента России построит в Московской области больничный комплекс с поликлиникой. Стационар возведут в Истре, он будет рассчитан на 160 койко-мест. В медучреждении будут терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация. Также там будут лечить пациентов от COVID-19.

Владельцы торговых центров Москвы заявили о готовности профинансировать «COVID-патрульных». Такие отряды планируется формировать из сотрудников Росгвардии или МВД, они будут контролировать ношение людьми масок, а также соблюдение социальной дистанции.



Минстрой России не планирует останавливать строительство объектов из-за «ковидных» ограничений. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. На вопрос, возможна ли ситуация, при которой в России остановят строительство из-за коронавируса, он ответил отрицательно.

Жительница Москвы умерла от коронавируса, намеренно заразив себя и свою семью. Об этом случае рассказал директор клиники «Семейная» Павел Бранд. Медик опубликовал в Сети переписку своего знакомого, у которого умерла 42-летняя одноклассница. Судя по ней, женщина в интернете вычитала, что для легкого течения болезни можно заразиться коронавирусом от того, кто переносит болезнь в легкой форме. Вместе с дочками она отправилась к заболевшей подруге, после чего заразилась вся семья.

Фото: Максим Платонов

В единичных случаях в России выявлена разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока.



На Петербургском международном форуме здоровья замдиректора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева по научной работе института Дарья Даниленко сообщила, что создаваемая вакцина от коронавируса в форме капель в нос получила название «Корфлювек». Почему ее назвали именно так, она не уточнила. Впервые название препарата прозвучало публично.



В Крыму ввели систему QR-кодов для заселения в отели и санатории, а также для посещения баров и кафе. Предоставлять QR-код или ПЦР-тест (срок его действия — не более семи дней) необходимо при входе в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации.



СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Европейское агентств лекарственных средств (EMA) может огласить решение по вакцине «Спутник V» в первом квартале 2022 года. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одобрения вакцины для экстренного применения. Предварительная оценка препарата входит в финальную стадию.

Фото: Максим Платонов

Доля детей среди пациентов с COVID-19 составляет 10–11%, сообщил заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Показатель колеблется в зависимости от сезона: меньше школьников заболевает, когда дети не посещают школу во время каникул.

Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России. Злоумышленники обещают занести в базу «Госуслуги» сведения о перенесенной прививке, цена за подобную «услугу» достигает 15 тысяч рублей.

В Латвии от коронавируса умер политик-антипрививочник

В мире коронавирусом на 10.20 по мск заразились 242 061 009 человек, умерли 4 922 676 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 218 964). На втором — Индия (34 127 450). На третьей строке — Бразилия (21 680 488).



Председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что уровень вакцинации развивающихся стран в 2 — 3% неприемлем. Он заявил, что у мирового сообщества есть все шансы полностью привиться к концу следующего года.

В США одобрили применение бустерных доз вакцин от коронавируса производства Moderna и Johnson & Johnson (J&J). В случае с препаратом от Moderna применять бустерную дозу можно «минимум через шесть месяцев» после полной вакцинации.

Фото wikipedia.org

В Латвии от коронавируса умер критиковавший обязательную вакцинацию политик Арнис Цимдарс. Ему было было 59 лет. Он от лица партии критиковал ужесточение в стране коронавирусных ограничений и выступал против обязательной вакцинации работающих граждан. Сегодня же в стране вступил в силу жесткий локдаун. До 15 ноября в стране будут работать только магазины с товарами первой необходимости и будут доступны только самые необходимые услуги.

В Индии хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса получили более миллиарда жителей. Об этом заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. «Поздравляем Индию!» — написал Мандавия в Twitter. Судя по картинке, в Индии от коронавируса привиты 1 000 000 153 человека.

Власти Швейцарии планируют предоставлять ковидные сертификаты туристам дающих для посещения ресторанов, театров, кинотеатров и бассейнов в условиях пандемии. На получение такого документа могут рассчитывать иностранные туристы, привитые китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm.

Фото facebook.com/NaftaliBennett

Из-за штамма AY.4.2 в Израиле скорректируют программу возобновления приема вакцинированных иностранных туристов. Такое распоряжение отдал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт. Предложения должны представить сегодня.

Власти Чехии обязали население носить маски в помещениях и на работе. Ресторанами клубам поручено проверять у посетителей сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестирования.

Минздрав Великобритании пока не видит оснований считать новый штамм коронавируса особо опасным. Министр здравоохранения Саджид Джавид привел цифры: за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в стране выросло на 16%, а количество госпитализированных — на 10%.

Ольга Шагиева