Видео недели: Путин и «эти женщины», «лубянский стрелок» и выговор Минниханова районным чиновникам

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путин и «эти женщины»

Президент России Владимир Путин провел в четверг ежегодную большую пресс-конференцию. Глава государства ответил на множество вопросов, среди которых был и вопрос о его дочерях. Он так и не подтвердил напрямую предполагаемое родство с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой, но подробно рассказал о том, чем занимаются обе женщины.

Стрельба на Лубянке

В четверг вечером вооруженный автоматом Калашникова террорист (как выяснилось позже, это был Евгений Манюров, проживавший в Московской области) напал на главное здание ФСБ в Москве. «Лубянский стрелок» открыл стрельбу у входа, убив одного сотрудника службы, еще пять человек получили ранения. После этого долгое время центр Москвы был перекрыт, полиция и спецназ блокировали нападавшего и ликвидировали его.

Минниханов раскритиковал глав районов

Президент РТ Рустам Минниханов жестко отчитал руководителей районов Татарстана. Главе Менделеевского исполкома Алмазу Хамматову он посоветовал подыскать другую работу. За высокую смертность на дорогах получил нагоняй и руководитель Черемшанского района.

«Мисс Татарстан — 2020»

В Казани завершился отборочный тур республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2020». На него заявились 49 участниц, из которых до финала должны дойти 30 лучших.

Следующим этапом будет бьюти-раунд, он состоится 13 января и определит двух победительниц: «Мисс талант» и «Мисс бикини».

Давидыч и Швед

«Пацанские» блогеры Эрик Давидыч и Игорь Швед перешли на новый уровень своего затяжного конфликта. Швед с друзьями «выцепил» Давидыча, когда тот приехал в Санкт-Петербург. В итоге более молодой блогер плюнул в самого известного автообзорщика России, дабы спровоцировать его. Однако Давидыч ответил неожиданно для своего образа — он написал заявление в полицию.

Ремикс от Бердымухамедова

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов записал ремикс на песню «Каракум», представленную им в 2018 году. Новую аранжировку анонсировало национальное телевидение, сам релиз выйдет позднее. Ролик показывает, как велась запись и насколько современное у президента звукозаписывающее оборудование.

Столкновение круизных лайнеров

У побережья Мексики столкнулись два круизных лайнера. Суда под названиями «Слава Карнавала» и «Легенда Карнавала» встретились у острова Косумель в Карибском море — один из кораблей напоролся кормой на нос другого. В итоге нос прошел сквозь одну из нижних палуб, как нож сквозь масло. К счастью, в момент аварии она была пуста.

«Наколдовала»

На неделе по соцсетям распространился видеролик из серии «моментальная карма». На видео муж упрекает жену в том, что она «наколдовала» ему поломку посреди Кутузовского проспекта. В тот момент, когда он произносит эти слова, в стоящий автомобиль врезается такси.

«Гелик» с вертолета

Двое москвичей на спор сбросили Mercedes G-класса с вертолета в Карелии. Gelandewagen 1995 года выпуска обошелся им в 1 млн рублей, еще 250 тысяч ушло на оплату полета.

Машина пролетела 300 м и превратилась в груду металла. Сбрасывали ее прямо на территории аэропорта Петрозаводска.

«Наша елочка… падай»

В Вологде упала главная елка города, установленная на площади Революции. Предположительно, из-за сильного ветра, но позже выяснилось, что и подрядчик допустил нарушения при монтаже конструкции.