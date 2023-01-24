Соципотечники из Альметьевска замерзают в домах от непотопляемого подрядчика Госжилфонда

Соципотечники, ГЖФ и власти Альметьевска пытаются добиться от строителя исправления недочетов, в том числе через СМИ

Замерзают жильцы нового, торжественно сданного прошлой весной в Альметьевске соципотечного дома №5 на улице Автомобилистов, построенного Госжилфондом специально для сотрудников «Татнефти». Температура в красивом с виду, но плохо отапливаемом «человейнике», по уверениям его обитателей, в январские морозы опустилась до +12. В причинах, по которым жизнь в новом доме оказалась немногим комфортнее, чем на улице, застройщики и районные власти «согревают» новоселов невнятными обещаниями и малоэффективными рекомендациями, а счета за тепло жильцы получат такие, как будто в квартирах были нормативные плюс 20—22, разбиралось «Реальное время».



Акты есть — тепла нет



— В квартирах дома номер 5 по улице Автомобилистов очень холодно, температура воздуха 12 градусов, обращения в УК «Жилищный фонд», жилинспекцию и Департамент развития ни к чему не приводят, — пожаловалась жительница дома Аида Н. — Неоднократно приходила комиссия, но результата ноль! Как нам существовать в этом ипотечном доме, который был сдан в 2022 году, непригодном для проживания? В квартире все обледенело, ветер гуляет, как на улице, изо всех щелей дует. Помогите молодым семьям с маленькими детьми!

Правдивость сообщения «Реальному времени» подтвердили и в альметьевском представительстве управляющей компании ООО «УК «Жилищный фонд».

— Температура теплоносителя на входе в дом соответствует норме, — рассказал руководитель представительства Радик Валиев. — Радиаторы отопления горячие. Причина проблемы — продувание откосов окон и температурных швов в доме. Это строительные недоделки, и тут все вопросы — к застройщику. Там ситуация такая, как если бы в качественно построенном доме зимой все окна держали открытыми — тепло поступает, но его выдувает.

— А вы не пытались все это документально, актами оформить и предъявить претензии застройщику? — уточнило наше издание.

— У нас все акты есть — и от тепловых сетей, они на замеры приезжали. А со вторника этой недели каждую квартиру обходит комиссия, в которую входят представители управляющей компании, застройщика, «Татнефти», ГИСУ и Департамента развития города. И везде — одни и те же замечания: нет проблем с отоплением, везде дело в продувании.

Фото: vk.com/almetyevsk_city

Комиссия плату за отопление не пересчитает

Радик Валиев также рассказал, что с 23 января комиссия начнет обходить другой дом ГЖФ на улице Автомобилистов — под номером 11:

— Там те же проблемы, и в других домах — номер 9 и номер 15 они есть, только эти два дома — «свечки», в них нет термошвов, в отличие от восьмиподъездных домов номер 5 и 11. Соответственно, и проблем нет.

При этом жильцам домов, где температура в квартирах держится на уровне половины нормы, никто не собирается делать перерасчет за некачественно оказанную жилищно-коммунальную услугу — счета им выставят в соответствии с количеством гигакалорий, которые поступили в дом с теплоносителем и ушли на обогрев улицы:

— Это теплопотери, которые обусловлены строительными дефектами. Теплосети выставляют счета в полном объеме за потребленное тепло, а жильцам… Ну я не знаю, может, им в судебном порядке попытаться взыскать эти деньги с застройщика? Ведь по вине застройщика в домах холодно, — отметил представитель УК.

Фото: vk.com/almetyevsk_city

«Инвестор на стороне жителей»

«Реальное время» обратилось за комментариями в Госжилфонд — мы попросили ответить, что делается для устранения недоделок в домах на улице Автомобилистов и какой срок назначен для их устранения.

— В строительстве домов Госжилфонд выступает как инвестор — финансирует строительство: заказывает проект, нанимает подрядную организацию, которая будет непосредственно строить, определяется техзаказчик, который будет контролировать ход строительства, — пояснили в ГЖФ. — Подрядная организация в течение пяти лет несёт гарантийные обязательства по устранению строительных замечаний на несущие конструкции дома. На все остальное в новостройке распространяется гарантия завода-изготовителя.

Фонд всегда выступает на стороне жителя — если появляются замечания к выполненной работе, тут пострадавшей стороной является и ГЖФ, и жители.



В ГЖФ выразили надежду, что публикация «Реального времени» «тоже поможет людям быстрее решить свои проблемы».

Что же касается исполкома Альметьевского района, то там предпочли устраниться от проблемы, подчеркнув, что «собственником домов на улице Автомобилистов является ГЖФ, договоры социальной ипотеки у жителей заключены с ГЖФ, договорные и гарантийные обязательства подрядчик несет перед ГЖФ и управляющая компания тоже подчиняется ГЖФ». Туда и следует обращаться жителям, сделали вывод местные чиновники.

В ГЖФ выразили надежду, что публикация «Реального времени» «тоже поможет людям быстрее решить свои проблемы». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Вопрос не к исполкому

— Сотрудники департамента развития района тоже в комиссии, — отметили в пресс-службе Альметьевского района. — Исполком района имеет отношение [к этой ситуации] только в том [смысле], что жители этого дома — жители Альметьевска. По инциденту с домами по ул. Автомобилистов начала работать комиссия, в составе представителей исполкома города, представителей УК, ГЖФ, ГИСУ и Департамента развития. 11 января в 14.00 была встреча с жителями по адресу: ул. Автомобилистов, 5, помещение №1.

Видео с этой встречи было опубликовано в местных пабликах в Интернете — на ней один из членов комиссии, вероятно, представитель подрядчика, убеждал замерзших обитателей новых домов, что прежде чем начать их утеплять, надо дождаться тепла. И доводы были вескими: герметик, сказал он, на морозе проникнет в швы не более чем на 5 сантиметров:

— Мы же не хотим их просто замазать — мы хотим, чтобы все было нормально.

А еще этот член комиссии заявил, что причиной того, что новый капитальный многоэтажный дом продувается насквозь, как ветхий шалаш, стала… ошибка проектировщиков.

Исполком района имеет отношение [к этой ситуации] только в том [смысле], что жители этого дома — жители Альметьевска. Фото: almetyevsk.tatar.ru

Как поняли президента?

Новость о том, что заселение соципотечных домов №5 и 9 по улице Автомобилистов начнется 20 апреля 2022 года, была опубликована на сайте ГЖФ за четыре дня до торжественного мероприятия по этому поводу. В пресс-релизе по этому поводу сообщалось, что дома «были возведены за счет инвестиций Госжилфонда при президенте РТ в рамках республиканской программы соципотеки» для ПАО «Татнефть». В нем не преминули процитировать президента Татарстана — напомнили, как Рустам Минниханов говорил, что «самое главное — в начале жизненного пути, при формировании семьи, надо дать возможность человеку как-то свой угол создать». Но президент вряд ли имел в виду, что этот «угол» в прямом смысле может оказаться «раем в шалаше».

Как следует из публикаций на сайте ГЖФ, в 9-этажном доме №5 имеется 81 однокомнатная квартира, 82 двухкомнатных, 127 трехкомнатных и 8 четырехкомнатных, общая площадь жилья 20,1 тыс. кв. м. В соседнем доме №9 — 23 однокомнатных, 23 двухкомнатных и 17 трехкомнатных, общей площадью 3,6 тыс. кв. м. А с учетом рассказанного «Реальному времени» представителем УК «Жилищный фонд» Валеевым эти продуваемые площади можно смело умножать на два — проблемных домов-то четыре.

«Всего до 2024 года в Альметьевске в границах улиц Автомобилистов, Полевой и Герцена планируем построить 6 многоквартирных домов для нефтяников на 1 160 квартир, — цитируются в пресс-релизе ГЖФ слова исполнительного директора фонда Марата Зарипова. — Четыре дома уже возведены… Сейчас строится пятый дом жилого комплекса на 279 квартир». Сейчас эти слова производят неоднозначное впечатление — что, если остальные дома будут такими же продуваемыми, как уже построенные?

Фото: tatarstan.ru

Нарушения и миллиардные обороты

Ни в исполкоме Альметьевского района, ни в ГЖФ «Реальному времени» не ответили на вопрос о подрядчике, который строил эти замечательные дома. Однако Интернет помнит все — в свободном доступе нашлись фото паспортов строительных объектов, на которых указано, что подрядчиком выступило казанское ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова, а в качестве субподрядчика — казанское же ООО «Фортресс-Д», владельцем и руководителем которого выступает в одном лице Динар Кадыров.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», проверяя ООО «Евростройхолдинг+», в разные годы в ходе внеплановых Ростехнадзор выявлял серьезные нарушения при ведении строительных работ. В частности, при строительстве в Альметьевске студенческого общежития проверяющие насчитали 17 нарушений, том числе, в части утепления конструкций, прокладки канализации и пожарного водопровода, стояки которого строители ухитрились собрать из нестойких к воздействию огня и высоких температур полипропиленовых труб.

Подрядчиком на стройке соципотечных домов по ул. Автомобилистов в Альметьевске выступило казанское ООО «Евпростройхолдинг+» Владимира Казилова. Фото: tatarstan.ru

А Госжилинспекция, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в ходе проверок по жалобам жителей альметьевских домов, находящихся в управлении УК «Жилищный фонд» — построенных ГЖФ, неоднократно выявляла в этих домах дефекты в виде несоответствующих требованиям норм и негерметичных стыков панелей, протечек кровли и так далее.

У ООО «Фортресс-Д» также имеется впечатляющий послужной список: проверки Ростехнадзора на объектах компании в Альметьевске выявляли нарушения при тепло- и гидроизоляции полов, устройстве кровли, несоответствия размеров оконных блоков и оконных проемов, заполненные строительным мусором и впятеро превышающие норматив воздушные зазоры между внутренним и наружным слоем кладки стен.

На фоне этого жалоба в «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» на то, что на одном из окон дома №5 по улице Автомобилистов строители забыли установить отлив, выглядит даже несерьезной.

На одном из окон дома №5 по улице Автомобилистов строители забыли установить отлив. Фото: uslugi.tatarstan.ru

А вот доходы у строителей — вполне внушительные: ООО «Евростройхолдинг+» закончило 2021 год с выручкой в 15,3 млрд и чистой прибылью 98,6 млн, ООО «Фортресс-Д» — с выручкой в 2,6 млрд и чистой прибылью 5,5 млн.