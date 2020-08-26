«Ты можешь войти в историю, если наладишь этот проект»

Президент Татарстана заинтересовался «Нарвой» для распознавания рака и нацелил гендиректора «Алабуги» на стартап по выпуску литий-серных зарядных батарей

На очередном заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» президенту Татарстана представили пять инновационных проектов, по оценке экспертов способных войти в историю человечества, если получат широкое распространение. Фонд перспективных исследований, курируемый вице-премьером России Юрием Борисовым, презентовал татарстанскому бизнесу полимерное ноу-хау, литий-серные батареи «Заряд» для электромобилей, которые обошли Tesla, и сенсорную «мышь», что по запаху человека выявляет рак на ранней стадии. Повестку подхватила Академия Наук Татарстана, предложившая запустить йодирование жителей республики посредством добавления в корм коровам специальных добавок.

Фонд двойных технологий

Фонд перспективных исследований России, созданный 10 лет назад для разработки прорывных технологий двойного назначения, провел первую установочную сессию для татарстанского бизнеса. Накануне на заседании совета директоров “Татнефтехиминвест-холдинг”, которое по традиции провел президент Татарстана Рустам Минниханов, военные ученые раскрыли последние разработки для гражданского коммерческого распространения. Основным докладчиком выступил заместитель генерального директора Фонда Александр Панфилов.

Для начала он пояснил, что фонд создан для проведения научных исследований и разработок в интересах обороны России и безопасности государства, которые, впрочем, имеют двойное назначение. В этот момент показалось, что речь пойдет о вакцине для борьбы с пандемией COVID-19, поисками которой поглощен весь научный мир. Однако, фонд перспективных исследований привез в «полимерный» Татарстан то, что здесь может сильнее пригодиться.

Это технология твердофазного получения высокопрочных пленочных нитей на основе сверхмолекулярного полиэтилена и реакторного порошка.

Как рассказал Александр Панфилов, упрощенная технология позволяет получать полимерные нити без раствора, путем пластической деформации материала, как в металлургии. За счет этого снижается стоимость продукции на 60%. Но для этого разработан новый моноцентровый постметаллоценовый катализатор, который может использоваться от -100 градусов до +150С. Существующие катализаторы создают изделия гораздо хуже, объяснил Панфилов. Сырьем для изготовления ценных нитей является сверхмолекулярный полиэтилен.

Основным докладчиком выступил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований России Александр Панфилов. Фото tatarstan.ru

Фонду нужен этилен

До введения санкций его покупали в Голландии по $70-80. А теперь поставки прекращены, так как этот полимер применялся при изготовлении вооружений. По словам Александра Панфилова, фонд собирается построить опытно-промышленную установку для выпуска сверхмолекулярного полиэтилена и реакторного порошка. По его словам, стоимость проекта — 671 млн руб, а головным исполнителем определен Институт катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН. «Есть индустриальный партнер, который готов построить реактор. Кроме того, мы работаем с КАМАЗом, он заинтересован в отдельных деталях», — заявил докладчик. Единственная загвоздка в том, что нужно сырье — этилен, который мог бы поставляться по этиленопроводу.

— Мы сейчас приглашаем представителей республики в комиссию по сопровождению данного проекта, чтобы с самого начала индустриальный партнер знал, что делается на каждом этапе прохождения проекта. Мы ничего не скрываем! Плюс ко всему у нас не выбрано место для размещения производства. Где строить? Если будем строить в Волгограде, то будет достаточно дорого. Нет основного сырья, и отработка технологий будет идти… Можем с вами провести переговоры, — обратился он с надеждой к Рустаму Минниханову.



Однако экспертное слово предоставили главе «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинату Яруллину. «Цена полиэтилена будет падать, поэтому проект перспективен, — отметил он. — Нам надо работать. Вместе все можно сделать, ведь катализатор готов».

Президент согласился, что необходимо переходить на выпуск маржинальных полимерных продуктов. «В материаловедении сегодня идет революция, и этот высокомолекулярный полиэтилен — тому пример. Нужно обсудить вопрос с «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом», — заявил Рустам Минниханов.

Президент согласился, что необходимо переходить на выпуск маржинальных полимерных продуктов. Фото Романа Хасаева

«Мышь» ловит рак по запаху

Вслед за этим Александр Панфилов перешел к изложению медицинского проекта «Нарва». Это разработка биогибридной технологии обнаружения в воздухе и распознавания веществ в сверхнизких концентрациях, которая помогает выявлять с точностью до 80% рак и туберкулез на ранних стадиях.

«Ты такой универсал? Этилен, медицина…», — удивился президент разностороннему мышлению Панфилова. «Я еще ядерной энергией занимаюсь, — скромно ответил он.

Замгендиректора фонда рассказал, что разработка началась с того, что ученые разрабатывали технологию обнаружения в воздухе взрывчатых веществ и наркотиков. В качестве сенсора использовали крысу, в чей обонятельный центр вживили сверхчуткие электроды. Накопив базу запахов, она сама начала их распознавать. «Эта технология может быть использована для идентификации социально-значимых заболеваний — онкология, туберкулез. Вместе с Ростовским онкологическим центром создали базу данных больных раков, созданы нейроморформные системы, и было обнаружено, что эта технология позволяет обнаруживать туберкулез и рак на самых ранних стадиях», — пояснил Панфилов. В итоге на основе этой «мыши» был создан прибор, который определяет предрасположенность к онкологии и ранние заболевания за 3 минуты.



Быстрая диагностика впечатлила президента Татарстана. По его словам, прибор мог бы быть полезен при диспансеризации населения республики. «У нас в республике 4 передвижные поликлиники, было бы неплохо иметь такой прибор для них», — рассуждал Минниханов. Он стал расспрашивать, легко ли переносить оборудование, а когда получил утвердительный ответ, поручил рассмотреть приобретение совместно с Минздравом РТ и Казанским федеральным университетом (КФУ).

Минниханов поручил рассмотреть проект «Нарва» совместно с Минздравом РТ и Казанским федеральным университетом. Фото Максима Платонова

«Заряд» против Tesla

Вслед за ним руководитель проекта «Заряд» Фонда перспективных исследований Иршат Ихсанов изложил концепцию производства литий-серных аккумуляторов. По его словам, это абсолютно новое поколение зарядных устройств для электротранспорта и беспилотников.



— Таких в мире еще нет. Tesla использует литий-ионные батареи,- уточнил он.



По его словам, их энергоемкость выше в 2 раза при тех же габаритах. При этом их себестоимость ниже, чем у батарей на литий-ионе. Заинтересованность в их разработке выразил КАМАЗ, который сам работает над созданием беспилотного транспорта.

— Это самая острая тема. Все производители электрических авто ждут, когда сделают самый эффективный аккумулятор, — согласился Рустам Минниханов и обратился к главе ОЭЗ «Алабуга» Тимуру Шагивалееву, — Ты можешь войти в историю, если наладишь этот проект!

На самом деле за испытания взялся Елабужский завод аккумуляторов (входит в ОЭЗ «Алабуга»).

Заинтересованность в разработке литий-серных аккумуляторов выразил КАМАЗ, который работает над созданием беспилотного транспорта. Фото abs-magazine.ru

Будьте здоровы!

Генеральный директор ООО НПЦ «Липосомальные технологии» Роберт Ильязов предложил запустить в Татарстане пилотный эксперимент по йодированию питания коров, которые по его задумке, станут источником полезного молока и мяса для жителей республики.

Он считает необходимым открыть производство биоорганических пищевых добавок для людей и кормовых гранул для сельскохозяйственных животных и птиц. Разработка основана на липосомах — фосфолипидных нанокапсулах. По его оценке, на это потребуется от 80 до 100 млн рублей. Сейчас опытное производство мощностью 12 тонн корма есть в Елабуге.

— Сегодня большая часть россиян сталкивается с этой проблемой, которая ведет к росту заболеваемости онкологией, нарушению эндокринных функций, снижению продолжительности жизни и умственных способностей. Чернобыльские события показали неэффективность йодирования поваренной соли. Такой йод не усваивается в организме, — объяснил Ильязов.



Президент к моменту его выступления вынужден был покинуть заседание для участия в другом мероприятии. Оставшийся на его месте премьер-министр РТ Алексей Песошин посоветовал изучить проект.