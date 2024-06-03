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«Главное, чтобы был востребован»: в Татарстане одобрили 7 инвестпроектов

16:00, 03.06.2024

Большую часть реализуют в Набережных Челнах, включая термы, складской комплекс и цементный терминал

«Главное, чтобы был востребован»: в Татарстане одобрили 7 инвестпроектов
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Акватермальный комплекс в Набережных Челнах, база отдыха в Нурлате, промышленный парк в Агрызе, цементный терминал в Тукаевском районе и другие предприятия — всего семь проектов одобрили сегодня на заседании Инвестиционного совета под председательством раиса РТ. Дав зеленый свет этим инициативам, Рустам Минниханов высказал инвесторам рекомендации, попросив их ускорить сроки реализации и обратить внимание на экологическую составляющую. В общей сложности бизнес вложит в создание указанных предприятий порядка 3 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Промпарк и рабочие места для агрызцев

Одним из первых на заседании совета рассмотрели проект создания индустриального парка в Агрызском районе. Земельный участок запросила УК «Унипарк», на территории в 9,6 га она планирует создать площадку для промышленного производства. Как отметила глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина по итогам заседания (прошло в закрытом для СМИ режиме), сегодня в Агрызе отсутствует производственная инфраструктура, есть ограничения для развития предпринимательских инициатив:

— Мы сейчас говорим, что у нас ситуация по рабочим местам в республике в целом очень хорошая. Но вот проект в Агрызском районе — строительство частного промышленного парка — очень нужен. Мы видим, что 25% населения Агрыза осуществляют трудовую миграцию в Ижевск, то есть вообще в другой регион ездят на работу ежедневно, хотя проживают в Агрызском районе. Поэтому промпарк даст возможность оставить в республике и рабочую силу, и, соответственно, добавленную стоимость.

Все инвесторы подтвердили свое финансовое участие в проектах, сообщила глава АИР РТ Талия Минуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ее словам, уже есть резиденты, готовые зайти на площадку: «частично с их финансовым участием подведут инженерную инфраструктуру к этой промышленной площадке». На площадях парка разместят производства овощных и фруктовых чипсов, блочно-модульных котельных и газопоршневых установок.

— Совместно с Инвестиционным венчурным фондом мы создаем готовую инфраструктуру для предпринимателей. Им будет предоставлена возможность разместить свое производство в готовой недвижимости, будут предоставлены республиканские меры поддержки и льготные кредиты Фонда поддержки предпринимательства, — сообщил гендиректор управляющей компании парка Марат Шакиров.

Создание парка включает в себя формирование инженерной инфраструктуры, строительство и подготовку производственных площадок, монтаж производственного оборудования с последующим запуском производств. На этой стадии планируется возвести здания промышленно-ангарного типа общей площадью около 7,8 тысячи кв. м. До 2026 года инвестор намерен освоить площадку на 70%. Количество создаваемых рабочих мест: 25 единиц, планируемый бюджет — 350 млн рублей.

В промпарке мы создаем готовую инфраструктуру для предпринимателей, рассказал Марат Шакиров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рассказывая о проекте, глава АИР РТ уточнила, что проблем с пустующими помещениями в промпарках нет — только с реализацией земельных участков на их территории:

— Это разные вещи. Промышленные парки в республике сегодня заполнены практически на 100%. Помещений свободных нигде нет. Поверьте, я для каждого инвестора делаю запросы по всем районам и не могу найти 5—10 тысяч квадратных метров пустых площадей с готовой инженерной инфраструктурой, которые не нужно ремонтировать. Если есть помещение, то в них нужно вложить столько, что легче снести и строить новые.

«Мы можем очень сильно помочь заводам»

Другой проект — это строительство цементного терминала в Тукаевском районе от ООО «Ресурс-М». Это будет комплекс агрегатов, предназначенных для разгрузки цемента из хопперов (вагонов), промежуточного хранения и дальнейшей погрузки в автоцементовозы. Как пояснил инвестор, основное назначение терминала — обеспечить цементом близлежащие промышленные предприятия, не оборудованные собственными железнодорожными путями. Потребителем продукции станет строительный сектор. Для воплощения проекта в районе железнодорожной станции Круглое Поле нужно провести строительно-монтажные работы и приобрести технологическое оборудование. Количество рабочих мест: 49 единиц, бюджет — 439,082 млн рублей.

— Сейчас у нас в республике с цементом тоже есть вопросы. Сами знаете, и по завозу тяжело идет, и по перевалочным цементным грузам ситуация очень напряженная. Соответственно, назрел такой наболевший проект, — пояснила глава АИР РТ.

Одним из первых на заседании совета рассмотрели проект создания индустриального парка в Агрызском районе. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Предприятие не будет производить цемент — создается перевалочный пункт. «В дальнейшем планируется перевалка цемента и перевозка на бетонные заводы. Мощности терминала — 24 тысячи тонн цемента, планируем четыре очереди строительства. Но нас попросили чуть ускориться, то есть мы планировали за 5 лет, а будем делать за три года», — уточнил директор по развитию компании Эдуард Муратов.

В Ульяновске недавно открыли цементный завод, похожие предприятия есть в Мордовии, Башкортостане, Оренбургской области. Поэтому в республике необходимо создать свою буферную зону по перевалке цемента, считает инвестор. В реализацию проекта он вложит 30% собственных средств, остальные — заемные.

— Мы сможем разгружать, выйдя на 40 вагонов в день. Маршрут в среднем займет 2—3 дня, в то время как обычные отправки могут доходить до 50 дней. В прошлом году рекорд был — вагон шел 63 дня, один вагон! Поэтому мы нацелены на то, чтобы 40 вагонов заезжали, разгружались за один день и уезжали следом к заводу. Это позволит нам работать с несколькими заводами. Один маршрут 40 вагонов — это 2 800 тонн, емкость на пике — 24 000. То есть мы можем очень сильно помочь заводам, — считает предприниматель.

«Мы нацелены на то, чтобы 40 вагонов заезжали, разгружались за один день и уезжали следом к заводу», — рассказал Эдуард Муратов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мебель, детский центр и термы в Челнах

Еще один проект с пропиской в Челнах — производство мебельных фасадов от ООО «Мир фасада». Его планируют реализовать, расширив и модернизировав существующее предприятие, закупив новое оборудование для расширения ассортимента и увеличив объемы производства. На заводе будут выпускать мебельные фасады в объеме: из пленки 2 700 кв. м и из эмали 800 кв. м в месяц.

Предприятие позволит снизить зависимость от импорта мебельной отрасли. Количество создаваемых рабочих мест: 21 единица, бюджет — 93,52 млн рублей. Обычно заказанную мебель приходится ждать от месяца до двух, заметила глава АИР РТ: «Конечно, имея производство на своей территории, мы будем быстрее обслуживать наше население. Это резидент территории опережающего развития».

— Мебельная отрасль в нынешнее время является перспективным направлением. В связи с изменениями последних лет, экономическими, политическими в том числе, потребители больше переходят на отечественную мебель. Соответственно, растет спрос на мебельные фасады. Производство расширим порядка до 200 тысяч квадратных метров, — рассказал руководитель компании Ильнур Маннанов.

Предприятие позволит снизить зависимость от импорта мебельной отрасли, считает Ильнур Маннанов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Привлекательным оказался проект спортивно-оздоровительного акватермального комплекса «Термы» от московской компании «Фок курорт», который также реализуют в автограде. Конкуренция с нижнекамским аналогичным комплексом инвестора не пугает.

— Челнинские термы, я думаю, будут лучше. У нас будет больше бассейнов, новые программы. Но мы за здоровую конкуренцию. Если будет два одинаково хороших объекта, это для всех только лучше. Можно один раз съездить в одно место, другой — в другое. В любом случае развитие традиции посещения подобного рода объектов будет положительно сказываться на жизненном уровне, здоровье, — убежден гендиректор компании Андрей Козлов.

Это будет комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров с различными водными активностями, 15 разновидностями бань, саун, спа-комплексом, кафе, горками и круглогодичными крытыми и открытыми детскими и взрослыми бассейнами. Уже на третий год работы термы будут иметь боле миллиона посещений в год, считает инвестор. Комплекс будет привлекать не только челнинцев, но и жителей других районов и городов. Компания реализовала два подобных термальных комплекса в Подмосковье. Запустить челнинские термы планируется в начале 2026 года. Количество создаваемых рабочих мест: 46 единиц, бюджет — 678,0435 млн рублей.

— Сейчас по бизнес-плану мы используем наши собственные средства. Но, тем не менее, будем прорабатывать проектное финансирование. У нас уже есть опыт работы со Сбербанком. Недавно прошел кредитный комитет, где согласовали три наших проекта аналогичных. Они нас знают, и знают, как мы работаем, изучили нас вдоль и поперек, готовы финансировать. Думаю, если все делать на совесть, около 5—6 лет займет окупаемость проекта, — ответил на вопрос «Реального времени» инвестор.

«Думаю, если все делать на совесть, около 5—6 лет займет окупаемость проекта», — ответил Андрей Козлов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В автограде появится еще один проект, нацеленный на детскую аудиторию, — это строительство центра детского творчества по проспекту Мира. Это будут площадки для мастер-классов и детских мероприятий в сфере творчества, проведение выставок, танцевальные и театральные мероприятия. Количество создаваемых рабочих мест: 0 (проект планируется осуществлять в рамках действующей организации, создание новых рабочих мест не планируется), бюджет — 186 млн рублей.

База отдыха для нурлатцев и склад в челнинском ТОР

Двое предпринимателей презентовали проект строительства базы отдыха «Туган Як» в Нурлате. Основная концепция идеи ООО «Ситиэксперт» — формат семейного отдыха в живописной части города. Участок граничит с майданом, где летом проходит Сабантуй. На площадке построят 13 гостевых домов с баней, банкетным залом и летней верандой. Здесь появятся детское кафе, детский городок, аллея для молодоженов, спа-комплекс с термальным бассейном, павильоны с торговым залом и быстрым питанием, паркинг, каток, ипподром и другое. Количество создаваемых рабочих мест: 35 единиц, бюджет — 39,9 млн рублей.

— Будут собственные средства, и будут оборотные, то есть полностью вкладываем свои деньги. Где-то рассчитываем за 6 лет построить, в этом году вкладываем 50 млн в коммуникации. Купили здание под ресторан, сейчас идут ремонтные работы. Общая сумма инвестиций — где-то в районе 250 млн рублей, — уточнил соучредитель компании Ринат Нафигов.

Двое предпринимателей, братья Нафиговы, презентовали проект строительства базы отдыха «Туган Як» в Нурлате. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я целиком и полностью поддерживаю такие объекты для Нурлата, — указал раис Татарстана Рустам Минниханов, комментируя проект. — Главное, чтобы он был востребован, а в остальном никаких вопросов.

Седьмым стал инвестиционный проект от компании «Барс Логистик» по строительству складского логистического комплекса в Набережных Челнах. Центр планируют оснастить новейшим оборудованием и техникой, он будет оказывать услуги по хранению груза, комплектации заказа по артикулам, погрузочно-разгрузочным работам. Комплекс площадью 16,5 тысячи кв. м будет на территории ТОР «Набережные Челны» с оформлением земельного участка в аренду без проведения торгов и получением статуса резидента данной территории. Количество создаваемых рабочих мест: 31 единица, бюджет — 1 145,635 млн рублей.

В результате все проекты были одобрены. По словам главы АИР РТ, инвесторы подтвердили свое финансовое участие. Часть будет реализована полностью за собственный счет, часть — на заемные средства.

— По каждому объекту мы обращаемся к Институту пространственного планирования РТ, чтобы не отходить от наших новых подходов по Казанской и Камской агломерациям. Нужно решить все вопросы с градостроительной документацией, генпланами и другими вещами. Это нужно, чтобы проекты не противоречили общему плану развития, — указала Талия Минуллина.

В результате все проекты были одобрены. По словам главы АИР РТ, инвесторы подтвердили свое финансовое участие. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Среди замечаний, высказанных раисом республики инвесторам, она привела в пример рекомендации сократить длительные сроки ввода объектов в эксплуатацию. По строительству терм Рустам Минниханов сделал замечания по парковке, чтобы машино-мест для посетителей хватило. Не менее важный вопрос — учесть экологическую составляющую, чтобы новые объекты не оказывали негативного влияния на окружающую среду.

Василя Ширшова
ПромышленностьЭкономикаБизнесИнвестиции Татарстан Агентство инвестиционного развития РТМинниханов Рустам НургалиевичМинуллина Талия Ильгизовна

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