«Ростех» выписал татарстанской «оборонке» станки на 6 миллиардов

Российский производитель отечественных станков «СТАН» «прорубил» окно в Татарстан, заключив новые контракты на 2020 год

С введением санкций, ограничивших доступ ОПК к западному высокотехнологичному оборудованию, российская «оборонка» переориентировалась на отечественные производственные станки. Как стало известно «Реальному времени», до конца года казанские предприятия, входящие в ОАК и «Вертолеты России», получат очередную партию из 28 обрабатывающих центров стоимостью 1 млрд рублей, собранных группой «Стан». Однако до его прихода в Татарстан основным поставщиком являлся немецкий производитель DMG Mori, локализовавший сборку станков в ульяновской ОЭЗ «Заволжье». Интересно, что в этой конкуренции татарстанские предприятия симпатизировали больше глобальному игроку станкостроения: его портфель заказов до сих пор был больше, чем у группы «СТАН», утверждают инсайдеры.

«СТАН» «законтрактовал» татарстанскую «оборонку» на 6 млрд рублей

Российская станкостроительная группа «СТАН» «пробила» себе попадание на закрытый татарстанский рынок станочного оборудования, заточенного до сих пор под глобальных производителей обрабатывающих центров разного промышленного назначения.

В этом году ГК «СТАН» заключила госконтракты на поставку высокотехнологичного оборудования для обновления производственных мощностей предприятий Татарстана на 1 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «РТ-Капитал», в управлении которой находится 33,4% акций ООО «СТАН». В рамках исполнения контрактных обязательств до конца года на предприятиях региона введут в эксплуатацию 28 обрабатывающих центров, приобретенных в рамках программ технического перевооружения производств, подчеркнули в компании, добавив, что Татарстан входит в первую пятерку регионов по обновлению производств. По данным компании, в предыдущие 3 года Татарстан уже закупил оборудования у ГК «СТАН» на 5 млрд рублей. Таким образом, общий портфель заказов достиг внушительной цифры в 6 млрд рублей.

Правда, какие предприятия в этом году ждет обновление производства в компании не уточнили. Засекреченность этой ключевой информации объясняется тем, что получателями обрабатывающих центров являются предприятия ОПК, которые находятся под европейскими санкциями. Поэтому любую связь с ними по контрактным обязательствам в «РТ-Капитал» стараются не афишировать в принципе. В компании лишь привели косвенные характеристики приобретенных станков.



Основным заказчиком современных обрабатывающих центров стал «Казанский авиационный завод им Горбунова» ПАО «Туполев». Фото Максима Платонова

— Новое оборудование будет применяться в механообрабатывающем производстве, инструментальных цехах предприятий, участка вырубки и гибки, что позволит повысить эффективность производства и освоения новых изделий гражданского назначения, — рассказали специалисты «РТ-Капитал».

Как выяснило «Реальное время», основным заказчиком современных обрабатывающих центров стал Казанский авиационный завод им Горбунова, филиал ПАО «Туполев», который продолжает реализацию программы модернизации предприятия в связи со строительством стратегического бомбардировщика Ту-160М.

— Группа компаний «СТАН» — один из основных партнеров Казанского авиационного завода им. С.А. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» (входит в ОАК под управлением ГК «Ростех»). В рамках ФЦП компания до конца 2020 года должна поставить значительное количество из заявленного в сообщении оборудования и ввести его в строй. Это позволит производственному комплексу ПАО «Туполев» эффективнее применять компетенции по созданию новых образцов современной авиационной техники, — подтвердили нашему изданию в пресс-службе ПАО «Туполев».



В этом году ООО «СТАН» сумело заключить госконтракты для оборонного комплекса страны на 1,2 млрд рублей. Фото ritm-magazine.ru

В активе — авиационные Ульяновск, Самара и Воронеж

Отметим, что в этом году ООО «СТАН» сумело заключить госконтракты для оборонного комплекса страны на 1,2 млрд рублей. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в процессе исполнения находятся четыре госконтракта по заказу ульяновского «Авиастар-СП» на 0,5 млрд рублей (в том числе на поставку 5-координатного высокоскоростного обрабатывающего центра с числовым программным управлением (ЧПУ) в рамках проекта «Техническое перевооружение и реконструкция механообрабатывающих производств для изготовления тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А). Еще три госконтракта по заказу «ОДК- Кузнецов» на поставку, монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию профилешлифовальных станков для строительства корпуса производства турбин ПАО «Кузнецов» в Самаре. Еще один госконтракт на поставку трехкоординатного вертикально-фрезерного высокоскоростного станка с числовым программным управлением (ЧПУ) в рамках проекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производства для изготовления Ил-96-400М на ВАСО.

— Последние несколько лет предприятия Республики Татарстан последовательно проводят программу техперевооружения заготовительных производств, инвестируют в закупку нового высокотехнологичного оборудования, — отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров. — За последние 3 года они обновили парк станочного оборудования производства ООО «Стан» на сумму свыше 5 млрд рублей. Модернизация производственных мощностей крупных казанских предприятий обеспечит устойчивое экономическое развитие, повысит технологический прогресс и уровень инновационных способностей региона. По его словам, наибольший спрос в регионе сформировался на портальные обрабатывающие центры различных типов, высокопроизводительные прецизионные шлифовальные станки и тяжелые прессы.

— Ввод в эксплуатацию нового современного оборудования, произведенного «СТАН», будет способствовать внедрению новых технологий, росту производительности, снижению издержек, а главное — повышению качества обработки изделий, — подчеркнул генеральный директор ООО «СТАН» Денис Полевщиков.

DMG Mori как глобальный конкурент «СТАН»

Однако до прихода в Татарстан российской компании «СТАН» основным поставщиком у отечественных оборонщиков был немецкий производитель DMG Mori, локализовавший сборку станков в ульяновской ОЭЗ «Заволжье». Его многофункциональные станки с ЧПУ установлены на Казанском заводе «Радиоприбор», Казанском заводе «Электроприбор», на КАЗ. В этой конкуренции со «СТАН» татарстанские предприятия симпатизировали больше глобальному игроку станкостроения: его портфель заказов до сих пор был больше, чем у группы «СТАН», рассказывали ранее представители ОПК.

Стоит добавить, что в прошлом году из капитала компании «СТАН» вышел один из его основателей Сергей Недорослев. Именно с его именем были связаны проекты по объединению разрозненных станкостроительных предприятий России. При его участии были консолидированы семь производственных площадок: НПО «Станкостроение» (Башкортостан), АО «Станкотех» (Московская область), «Рязанский станкозавод», «Донпрессмаш» (Ростовская область, Азов) и др.



— В настоящий момент ООО «РТ-Капитал» совместно с руководством ООО «СТАН» реализует комплексную программу развития компании, направленную на трансформацию ее системы продаж и организационной структуры в соответствии с передовым международным опытом, а также на повышение финансовых результатов деятельности, — отметили в «РТ-Капитал».

До прихода в Татарстан российской компании «СТАН» основным поставщиком у отечественных оборонщиков был немецкий производитель DMG Mori. Фото russiaindustrialpark.ru

Санкции ограничили доступ западным технологиям

Машиностроительный комплекс нуждается в новом производственном оборудовании, не раз заявлял президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи с директорским корпусом ОПК и производителями зарубежного оборудования.



— Машиностроительный комплекс модернизируется, открываются новые предприятия, и они должны быть современными! Много говорим о цифровой промышленности, но это требует активной работы, — призывал Минниханов промышленников к модернизации, — Республика испытывает потребность в современных станочных инструментальных продуктах и заинтересована в привлечении наших иностранных партнеров и высокотехнологичных компаний для размещения их производств у нас в республике.

Президент российской ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров рассказал «Реальному времени», что с января 2017 года для ОПК запрещен ввоз импортной техники, если есть отечественный аналог. Обойти эти ограничения сложно: при коллегии Военно-промышленной комиссии работает группа, которая проводит тщательный анализ предстоящих закупок и дает или не дает «добро» предприятию-заявителю.

— Ограничивающие меры абсолютно не запрещают поставку импортного оборудования в Россию. Импорт как был разрешен, так и остается. Просто предзаказ импортного оборудования должен проходить процедуру проверки на предмет — есть ли аналог. Для этого в ручном режиме собираем за круглым столом заказчиков, изготовителей, поднимаем чертежи и вместе рассматриваем технические характеристики. Если есть российский аналог, то настаиваем на покупке внутри страны, если нет — разрешаем импортировать. Комиссия очень избирательно подходит к каждой закупке», — сказал он. Несколько лет назад станки импортировались почти на 90%. «Когда мы начинали, было 6—7 процентов российских аналогов от поступающих заявок, а сегодня их 32—35 процентов. Объем импорта станков до начала санкций составлял $1,3 млрд, или 10-11 тысяч единиц техники, а теперь упал до $900 млн, или 8-9 тысяч единиц, — пояснил Самодуров.

АПП РТ: идет смена технологического уклада

По прогнозам агентства Bisness Star, продажи металлообрабатывающих станков в перспективе до 2022 года в России продолжат возрастать со средним темпом в пределах 2,1—3,8% ежегодно. Негативными факторами, препятствующими более существенному росту продаж, выступают нестабильность курса рубля и сохраняющиеся ограничения на импорт высокотехнологичных станков из России.

В Ассоциации промышленных предприятий и предпринимателей РТ заметили, что новые станки покупают только те предприятия, которые находятся в 100-процентной государственной собственности и встроены в вертикали госхолдингов ОАК, «Вертолеты России», «КРЭТ». Источником финансирования являются, как правило, госпрограммы, либо банковские кредиты под госгарантии.



— Предприятия постоянно обновляют свои фонды, никаких разовых залповых закупок не было и не предвидится, — говорит представитель АППП РТ. — Они постоянно обновляют свои фонды, строят новые корпуса, закупают штамповочное, металлообрабатывающее оборудование. Этот процесс идет 3-4 года. Ничего сенсационного нет.



По его словам, идет смена технологического уклада и под это закупается новое оборудование. «Без модернизации никто не живет», — заключил собеседник издания.