На подъем демографии в Татарстане до 2030 года планируют направить 352 млрд

Какими средствами правительство республики планирует «подкрепить» выполнение поручения Рустама Минниханова повысить рождаемость

Урезать втрое расходы на раннюю диагностику врожденных пороков развития плода у беременных в Татарстане планируется в 2026—2030 гг., но при этом предполагается ежегодно увеличивать финансирование лечения бесплодия с применением ЭКО. Это следует из проекта постановления республиканского кабмина о внесении изменений в Региональную программу по повышению рождаемости, которое сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. О том, какие меры предусматриваются правительством РТ для улучшения демографии, насколько успешно работает программа и как дорого обходится бюджету пропаганда многодетности читайте в «Реальном времени».

Недосягаемые успехи прошлого

Правительство Татарстана подготовило проект изменений в Региональную программу по повышению рождаемости на 2023—2030 годы. В документе, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, определены основные показатели, которые планируется достигнуть в 2026—2030 гг.

Так, проектом предусмотрен рост рождаемости: количество младенцев в 2026 году должно составить не менее 33,63 тыс., а в 2030-м — не менее 34,44 тысячи. Но планку, достигнутую в 2024 году — 35 226 новорожденных, а тем более в 2023-м — 36 398 (данные Татарстанстата) преодолеть не планируется даже в 2030-м. А показатели рождаемости 10-летней давности сегодня и вовсе кажутся фантастикой: в 2015 году родились 57 499 детей. При этом количество рождения первых детей за 10 лет также снизилось почти вдвое — с 23 до 14 тысяч.

Справедливости ради надо отметить, что Татарстану в течение последних лет всегда удается «перекрывать» целевые показатели рождаемости (или ставить заведомо достижимые цели). В 2023 году плановым был показатель в 34,3 тыс. новорожденных (родилось 34,9 тыс. младенцев), в 2024-м при плане 33,9 тыс. родилось 35,2 тыс., а вот в 2025-м планировали рождение 34,3 тыс., ожидали 35,8—35,9 тыс., а данных о том, сколько детей в реальности появилось на свет, в открытом доступе «Реальному времени» обнаружить не удалось.

Одна из целей, преследуемых Региональной программой по повышению рождаемости — сокращение количества абортов. Статистика прерываний беременности в Татарстане публикуется нерегулярно и выглядит завуалированной. В республиканском Минздраве «Реальному времени» сообщили точное значение этого показателя за последние 2 года:

— По желанию женщины в 2024 году было выполнено 1 424 аборта, в 2025-м — 1 255. На протяжении последних нескольких лет количество отказавшихся от аборта после консультирования со специалистами составляет около 40—45%. Так, в 2025 году в Татарстане 45% женщин в ситуации репродуктивного выбора решили сохранить беременность.

По данным открытых источников, в 2022 году в РТ было проведено 11 335 искусственных прерываний беременности (как по желанию женщин, так и по медицинским показаниям), тогда как в 2015-м — 20,8 тысячи.

Меньше средств на обследования — больше на спецпитание

Не менее, чем показатели рождаемости, для республики важны показатели здоровья новых ее жителей. С этой целью в Татарстане проводятся мероприятия по раннему выявлению врожденных пороков развития плода и хромосомных аномалий. Но если в 2025 году объемы их финансирования выросли почти на треть, по сравнению с предыдущим, то с 2026 года наметилась резкая тенденция к сокращению затрат на пренатальное обследование — вплоть до 2030-го на эти цели предполагается тратить не более 24% от суммы, потраченной в прошлом году.

При этом финансирование проведения ЭКО в рамках ОМС незначительно, но будет расти, как и затраты ТФОМС на оздоровление будущих матерей в санаториях. В 2026—2030 гг. затраты на путевки для них должны увеличиться на 68%, а количество ежегодно побывавших в санаториях беременных — на 43%.

На треть больше средств, чем в 2025 году, планируется ежегодно, вплоть до 2030 года, выделять из республиканского бюджета на обеспечение детей первых трех лет жизни детским питанием. Но это объясняется подорожанием продуктов — планируемое число детей, которые будут получать специальное питание, остается прежним — 35,5 тысячи.

Точно так же, на треть, увеличатся затраты ТФОМС на обследование татарстанских школьников, мальчиков и девочек, андрологами и гинекологами в рамках диспансеризации. Планируемое число обследуемых при этом не изменится — 35,5 тыс. детей.

«Снижение младенческой смертности — один из ключевых показателей»

— В Татарстане отдается огромное внимание вопросу снижения младенческой смертности — это тот ресурс, на который здравоохранение может воздействовать непосредственно и один из ключевых показателей, — рассказали «Реальному времени» в Минздраве РТ. — В этом году наблюдается тренд на достижение минимальных исторических показателей, Татарстан объективно стал одним из лидеров в плане минимальной младенческой и материнской смертности.

В ведомстве подчеркнули, что в республике выстроена системная работа с Республиканским центром кризисной беременности в Казани и с межмуниципальными кризисными центрами, и каждая женщина в состоянии репродуктивного выбора обязательно проходит психологическое консультирование.

Как свидетельствуют цифры, приведенные в проекте изменений в Региональную программу по повышению рождаемости, доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности после доабортного консультирования, резко выросла в 2024 году и составила 54,9%, тогда как годом ранее составляла 35,5%. Однако уже в 2025-м этот показатель упал до 45,1%, и в 2026—2030 гг. планируется удержать его на уровне, не превышающем 40 %.

Автомобилей не будет — будут кино и конкурсы

В рамках поддержки семей, ориентированных на многодетность, планируется почти вдвое, по сравнению с 2024 годом, увеличить финансирование из республиканского бюджета компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. Если в 2024 году на эти цели направлялось 811,3 млн рублей, то в 2026-м планируется направить более 1,47 млрд, а в 2028—2030 гг. — по 1,6 млрд ежегодно.

Более чем втрое предполагается увеличить расходы республиканского бюджета на приобретение лекарственных средств семьям с детьми до 3 лет, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума — с 53,2 млн в 2025 году до 176 млн ежегодно в 2026—2030 гг. Выплата осуществляется один раз в год в размере 10 тыс. рублей. И почти впятеро — с 636,4 млн в 2025 году до 3,008 млрд в 2030-м должна вырасти субсидия малообеспеченным семьям на оплату ЖКУ.

А вот на обеспечение финансовой поддержки многодетных, воспитавших пять и более детей с 2026 года предполагается выделять вдвое меньше, чем в 2026-м — 3,7 млн рублей ежегодно вместо 7,4 млн. И предоставление бесплатного автомобиля семьям, имеющим 10 и более детей, который в 2025 году получили шесть семей, а в 2026 — пять, в последующие годы не предусмотрено.

Неизменной с 2025 по 2030 гг. остается сумма, заложенная в бюджете РТ на функционирование пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных из малообеспеченных семей — 7,1 млн рублей. Как и на единовременные выплаты студенткам-очницам при постановке на учет по беременности — 44,9 млн рублей, и на оплату социальной няни малообеспеченным студенческим семьям — 16,64 млн.

Предусмотрены в проекте программы и затраты на пропаганду института семьи. 200 тыс. рублей ежегодно будет выделяться на проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Шэжэрэлэр –нэсел агачы (Родословные — древо поколений)». Другие ежегодные затраты: 868 тыс. — на проведение Всероссийского конкурса-фестиваля «Шэжэрэ — моя родословная», 708 тыс. — на проведение республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» и 325 тыс. — на проведение республиканского слета татарских семей «Пар канатлар».

На создание цикла документальных фильмов и печатной продукции о татарских семьях/династиях каждый год из бюджета РТ планируется выделять 368,8 тыс. рублей. А на республиканский фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» ежегодно будет тратиться 3,154 млн.

Когда уговоры не действуют

Согласно опубликованному на сайте правительства проекту разработанной программы расходы бюджета РТ на реализацию мероприятий по повышению рождаемости в 2026—2030 гг. должны составить почти 352 млрд рублей, а расходы Территориального Фонда обязательного медицинского страхования — 5,59 млрд. Кроме этого менее значительные суммы в 2026 г. должны поступить из других источников, включая внебюджетные средства — в общей сложности порядка 29,8 млн рублей.

В январе 2025 года раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики разработать программу повышения рождаемости.

— Мы все время про демографию говорим, но серьезных решений не принимаем, — сказал он на коллегии Минздрава РТ. — Материнский капитал есть, другие меры поддержки работают, но от того, что есть, мы ожидаемого результата не получили. Нужны какие-то другие решения, которые на самом деле могли бы изменить ситуацию.

А в феврале 2026-го глава республики на заседании Казанской городской думы констатировал, что демографические показатели продолжают ухудшаться и подкрепил слова статистикой: ранее ежегодный прирост населения в Татарстане составлял около 10 тысяч человек, а сейчас фиксируется сопоставимое с этой цифрой сокращение количества жителей. Он предложил решать проблему в том числе за счет личной инициативы мужчин — призвал их уговаривать женщин рожать и подчеркнул, что простого стимулирования рождаемости сегодня недостаточно — необходимо предпринимать системные шаги, направленные на формирование новых рабочих мест и развитие сектора малого предпринимательства.