Минниханов — главам районов: «Есть среди наших коллег те, кто к молоку относится очень плохо»

На коллегии Минсельхоза президент Татарстана раскритиковал муниципалитеты за низкие показатели, а вузы — за недостаточную научную деятельность

В выставочном центре «Казань-Экспо» накануне открылась трехдневная сельскохозяйственная выставка «ТатАгроЭкспо — 2020». Запуская деловую повестку этого события, президент Татарстана принял участие в заседании расширенной коллегии республиканского Минсельхоза, где побывал и корреспондент «Реального времени». В своем выступлении Рустам Минниханов раскритиковал глав ряда районов за снижение показателей по производству сельхозпродукции, указал на недостатки в работе ректорам аграрных вузов и потребовал устранить их. Подробнее — в нашем репортаже.

Не только покупать технику, но и ремонтировать

По информации министра сельского хозяйства РТ Марата Зяббарова, степень износа парка сельхозтехники в Татарстане оценивается в 60%, поэтому требуется более активное его обновление. Но, по мнению Рустама Минниханова, ограничиваться только закупками новой техники было бы неправильно: необходимо вплотную заниматься ремонтом уже имеющихся тракторов, комбайнов и других машин. Эту работу, по мнению президента, следует доверять только специализированным предприятиям, которые могут дать необходимую гарантию на свою работу.

— У нас есть опыт ремонта автомобилей КамАЗ на базовых предприятиях республики. Есть малые предприятия, которые в три раза дешевле ремонтируют иностранные сельхозмашины. Одно дело выделять деньги на покупку новой техники, но нам надо продумать систему по поддержанию нормального технического состояния машин и оборудования, — уверен Рустам Минниханов.

По мнению Рустама Минниханова, ограничиваться только закупками новой техники было бы неправильно: необходимо вплотную заниматься ремонтом уже имеющихся тракторов, комбайнов и других машин. Фото Рината Назметдинова

Отказаться от некондиционных семян и активнее использовать удобрения

В своем докладе президент указал на разницу в урожайности сельхозкультур, которая наблюдается от хозяйства к хозяйству: если успешные предприятия получают не менее 40 центнеров зерна с гектара, то их незадачливые конкуренты — в лучшем случае 20. Причину такого несоответствия Минниханов видит в использовании некондиционных семян и неоправданной экономии на удобрениях.

— Из-за некачественных семян мы теряем 300 тысяч тонн зерна ежегодно. Необходимо обратить на эту проблему пристальное внимание. Другая важная тема — удобрения, 25 килограммов на гектар — это очень мало. Нужно искать финансовые схемы, которые позволят вносить больше. Мы со своей стороны все меры поддержки оказываем. Да, лимиты федеральных субсидий ограничены, но давайте поработаем с министерством и, возможно, сможем сформировать какие-то дополнительные ресурсы.

Кроме того, по словам президента, Минсельхозу необходимо активнее взаимодействовать с банками, чтобы обеспечить аграриев необходимыми для качественного проведения весенне-полевых работ ресурсами.

Минниханов поблагодарил ТАИФ и «Татнефть» за поддержку аграриев Татарстана

А вот с горючим проблем быть не должно: нефтяные компании Татарстана уже пообещали обеспечить местных аграриев дизтопливом по льготным ценам.

— Огромную поддержку аграриям оказывают наши нефтяные компании. Это и «Татнефть», и ТАИФ в этом году обещал оказать поддержку, — отметил президент. — Давайте им за это заранее поаплодируем, это очень серьезная поддержка.

По словам главы аграрного ведомства Марата Зяббарова, ежегодно сельхозформирования Татарстана суммарно потребляют более 180 тысяч тонн топлива, из них 140 тысяч тонн рассчитывают получить по льготным ценам.

По словам главы аграрного ведомства Марата Зяббарова, ежегодно сельхозформирования Татарстана суммарно потребляют более 180 тысяч тонн топлива. Фото tatarstan.ru

Менделеевский район — в аутсайдерах по молоку

Татарстан — лидер среди регионов России по производству сырого молока. Этот вид продукции — один из основных доходных источников для сельхозпредприятий республики. В своем выступлении Рустам Минниханов отметил районы, лидирующие по производству «белого золота», и раскритиковал аутсайдеров.

— У нас Кукмор вышел за 300 тонн молока в сутки, это огромная победа, огромный труд. Атнинский район — 265 тонн, Балтасинский — 246 тонн, Сабинский — 209 тонн. В этих муниципалитетах системно очень хорошо занимаются молоком. Но есть среди наших коллег и те, кто к молоку относится очень плохо, — посетовал глава республики. — Это Менделеевский район (14 тонн в сутки), Черемшанский (17 тонн), Бугульминский (17 тонн), Камско-Устьинский (20 тонн)... Сейчас 20 тонн в сутки — это объем производства нормального передового хозяйства, а тут целый район.... Каким образом хозяйства в этих муниципалитетах работают, как планируют вести бизнес? Ведь надо людей работой обеспечивать.

Интересно, что, лидируя по валовому производству молока, Татарстан не входит даже в первую десятку регионов России по продуктивности, то есть среднему надою на одну корову. Президент предположил, что это может быть связано с особенностями статистического учета, однако призвал Минсельхоз обратить внимание на племенную работу, селекцию в животноводстве.

Меры поддержки оказывали предприятиям, которые не ведут деятельность

Коснулся президент в своем выступлении и мер господдержки, которые федеральный и республиканский бюджеты предоставляют аграриям. Оказывается, не все вложения работают эффективно.

— Мне дали справку, что ряд кооперативов, которым оказана поддержка, вообще не ведут свою деятельность. Эти материалы переданы в суд, но ведь кто-то должен был внимательно посмотреть, прежде чем выделять меры поддержки, — напомнил Минниханов. — У нас лишних денег нет, я прошу обратить внимание чтобы все шло в строгом соответствии с теми положениями, которые утверждены правительством республики. Те, кто выделяет и получает бюджетные деньги, должны чувствовать персональную ответственность.

По данным Россельхознадзора, на которые сослался Рустам Минниханов, в прошлом году из 43 тысяч заброшенных гектаров в оборот вернули только 8 тысяч. Фото tatarstan.ru

Заброшенные земли — отбирать у нерадивых собственников

В Татарстане остается значительное количество сельхозземель, не введенных в оборот. По данным Россельхознадзора, на которые сослался Рустам Минниханов, в прошлом году из 43 тысяч заброшенных гектаров в оборот вернули только 8 тысяч. Больше всего претензий по этой части у президента к Верхнеуслонскому, Лаишевскому, Альметьевскому и Зеленодольскому районам.

— Здесь виноваты не только районы, есть собственники, которые занимают непонятную позицию. Нам надо активнее использовать все правовые методы: и по налогообложению, и по наказаниям. По каждому случаю надо совместно разбираться с главами. Чтобы к этой работе подключились все службы: и Россельхознадзор, и Минсельхоз, и Росреестр, — призвал президент. — У меня есть помощник, который этими вопросами должен заниматься. Это земля, ее надо беречь, потому что больше ее у нас не станет. Каждый сантиметр имеет цену, и не только мы, но и следующие поколения должны получать блага, которые дает эта земля. Задача не в том, чтобы у кого-то отобрать участки, а в том, чтобы земля приносила пользу тем, кто на ней живет.

Экспорт: ставка на халяль

Агропромышленный комплекс Татарстана пока не вышел на плановые показатели экспорта продукции. Президент потребовал проработать все возможности для роста экспорта. Рустам Минниханов видит серьезный резерв в реализации халяльной сельхозпродукции.

— У нас хорошие отношения со странами, входящими в организацию исламского сотрудничества, через эти инструменты можно было бы халяль продвигать, — считает президент. — Необходимо максимально раскрыть наш потенциал в ходе «Казань-саммита», который мы будем проводить летом.

Агропромышленный комплекс Татарстана пока не вышел на плановые показатели экспорта продукции. Фото Рената Назметдинова

«Сельские территории должны быть так же привлекательны, как наши города»

Одна из главных стратегических задач агропромышленного комплекса — обеспечить сохранение в сельской местности достаточной численности населения. Для этого необходимо не только обеспечить людей работой, но и создать в населенных пунктах комфортную для жизни среду.

— Сельские территории должны быть так же привлекательны как наши города. Там должна быть вся необходимая инфраструктура. Мы сейчас реализуем большую программу строительства жилья, но если строить его только рядом с крупными городами, то в селах со временем вообще никто жить не будет, все переедут. Поэтому нам необходимо создавать там рабочие места и найти инструменты поддержки индивидуального строительства в сельской местности, — убежден Минниханов.

Кроме того, президент призвал подчиненных продолжать оказывать меры поддержки личным подсобным хозяйствам, в том числе через инструменты кооперации.

«Силой мы их не удержим»

Важная роль в подготовке специалистов для агропромышленного комплекса отводится аграрному университету и ветеринарной академии. По словам Минниханова, вузы должны работать на нужды села, но чтобы обеспечить возврат их выпускников в сельскую местность — также необходимо создавать там комфортные условия.

— Силой мы их не удержим, — констатировал президент. — Надо полностью посмотреть всю систему: откуда мы их берем, на кого учим, и как они в дальнейшем будут двигаться.

Кроме того, порция критики от главы республики досталась аграрным вузам за недостаточно активную научную деятельность.

— У нас ветеринарная академия в 2019 году имеет только 3 патента, аграрный университет — 27. Но ваша задача — не только обучать, вы должны создавать новые подходы, новые научные продукты, — резюмировал президент.

1 / 38 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов