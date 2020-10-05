Критика реновации, строительство Иннополиса и осетинские косяки: 10 фактов о новом главе Минтранса Татарстана

В Татарстане продолжаются кадровые перестановки в правительстве. Сегодня президент республики Рустам Минниханов назначил своим указом министром транспорта и дорожного хозяйства уже экс-министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарита Ханифова. Главным строителем республики ему довелось быть девять месяцев. «Реальное время» вспоминает, какие важные инициативы появились на свет за время его руководства Минстроем и чем еще запомнится его работа на этом посту, подготовив обзор — 10 фактов о Ханифове.

1. От челнинского прораба до главы Елабуги

Фарит Ханифов родился 7 марта 1961 года, в следующем году он отпразднует 60-летний юбилей. Свой трудовой путь после окончания Казанского инженерно-строительного института по специальности «сельскохозяйственное строительство» в 1983 году будущий министр начал в родных Набережных Челнах с должности прораба Тукаевской межколхозной передвижной механизированной колонны Восточного сельского строительного комбината объединения «Татколхозстрой». С 1986 года Ханифов плотно обосновался в Елабуге: с 1986 по 1990 годы был главным инженером Елабужской межколхозной передвижной механизированной колонны «Татколхозстроя», с 1990 по 1995 годы — председателем проектно-строительного кооператива «Лада», с 1995 по 1998 годы — начальником управления Елабужского специализированного ремонтно-строительного управления треста «Татгазспецремстроя», директором филиала «Елабугагазстрой» ОАО «Татгазстрой».

С 1998 года Ханифов начал работать чиновником, сначала — первым заместителем главы администрации Елабужского района и Елабуги. До 2000 года был начальником Управления капитального строительства Елабужского района, затем с 2000 по 2005 годы — первым замглавы главы администрации Елабужского района и Елабуги по району и сельскому хозяйству.

Руководителем Елабужского района Ханифов пробыл с 2005 по 2011 годы, после чего вернулся директором в елабужское Управление капстроительства.

В октябре 2016 года КГБ Южной Осетии завело в отношении строителей, возводивших Госдрамтеатр, уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», обвинив их в срыве сроков. Фото sputnik-ossetia.ru

2. Куратор строек в разрушенной Южной Осетии

В министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ханифов пришел в 2011, на четыре года став первым заместителем министра, на тот момент Ирека Файзуллина, годом ранее сменившего уехавшего в Москву Марата Хуснуллина. Ханифову поручили курировать работу по восстановлению разрушенных городов Южной Осетии после войны с Грузией в августе 2008 года.

— Я так понимаю, где-то в кулуарных беседах было принято решение, что в Южной Осетии необходимо присутствие строительной отрасли, где отработана схема функционирования. В первую очередь я имею в виду прозрачность. Я не буду говорить, почему именно прозрачность стала вопросом номер один, но выбрали Татарстан; и мы поехали туда. Перед нами стояла задача, нам ее объяснили в администрации президента России, — говорил он в интервью.

Правда, стройки шли не совсем гладко, возникли проблемы — в октябре 2016 года КГБ Южной Осетии завело в отношении строителей, возводивших Госдрамтеатр, уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», обвинив их в срыве сроков.

3. Помогал строить Иннополис, мог возглавить центр компетенций

Следующим вызовом для Ханифова стала должность помощника президента Татарстана. С 2015 по 2017 годы он помогал с застройкой Иннополиса.

По 2020 год включительно Ханифов был руководителем казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России». В марте 2019 года глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов на совещании в Казани предложил создать специальный Центр компетенций для обучения участников строительного рынка под своим руководством. Возглавить подразделение в столице Татарстана предложили Ханифову. Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов одобрил эту инициативу, но дальше дело пока не пошло.

Уже 26 января Минниханов, Файзуллин и Ханифов посетили главные на тот момент стройки. Фото tatarstan.ru

4. Главный зодчий республики на 9 месяцев

В январе 2020 года с внезапной отставкой правительства России начались масштабные кадровые перестановки во многих властных структурах. Назначенный вице-премьером России экс-глава Департамента городского строительства Москвы Марат Хуснуллин перетянул в Москву своего преемника на посту главы Минстроя РТ Ирека Файзуллина. Тот стал первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, главой остался Владимир Якушев. Выбор пал на Ханифова — по информации от источников, другим кандидатом на освободившуюся должность главы Минстроя Татарстана был глава ГИСУ РТ Марат Айзатуллин, который сегодня и сменил Ханифова на посту.

Отсчет работы Ханифова пошел с 25 января, когда вышел указ о назначении. Уже 26 января Минниханов, Файзуллин и Ханифов посетили главные на тот момент стройки — реконструкцию НКЦ «Казань», строительство станции метро «Сахарова» и участка Большого Казанского кольца. Сдать участок планируется к концу лета.

5. Ответственный за «Наш двор»

31 января на итоговой коллегии Минстроя Рустам Минниханов обозначил перед Фаритом Ханифовым новую задачу на 2020 год — реализацию масштабного республиканского проекта «Наш двор», в рамках которого запланирован ремонт почти 7 тысяч дворовых территорий за 3 года.

Но планы были скорректированы из-за пандемии коронавируса — реализацию программы продлили до 2024 года: «Решение о расширении сроков программы с 3 до 5 лет объясняется неопределенной ситуацией в экономике, в которой оказалась вся страна. Будет произведено перераспределение по графику реализации программы — часть дворов, в которых благоустройство запланировано на 2020 год, переместятся на следующий год», — сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова. Окончательно программу «Наш двор» это не остановило — в августе работы велись более чем на 500 объектах.

По его словам, такой крупный проект, как в Москве, в Татарстане реализовать не получится. Фото Максима Платонова

6. Критик реновации

Фарит Ханифов на посту главы Минстроя отличился громкими высказываниями, например насчет реновации. По его словам, такой крупный проект, как в Москве, в Татарстане реализовать не получится:

— Иногда, как это в Москве произошло, «вынимается» прямо целыми районами. Я бы не сказал, что реновация — это модель, к которой надо готовиться, стартовать и завершать ее. У нас в Казани до того синхронно в чистом виде все создавалось, вся инфраструктура, что снести пол-Казани, а потом построить — не получится. Принятия такого жесткого решения я не вижу.

7. Обозначил амбициозные планы — до 4 млн «квадратов» жилья в год

За месяц до своего назначения в Минтранс Ханифов рассказал об амбициозных планах поднять планку ввода жилья в республике до 4 млн кв. метров каждый год. То есть если в течение ближайшего 10-летия в Татарстане будут сдавать в среднем около 3 млн «квадратов» ежегодно, то с 2030 года будут вводить почти по 4 млн кв. метров жилья в год.

— Если задача поставлена, ее надо решить. И это не значит, что даны директивы: «Давайте будем строить много и будем смотреть, как вы справитесь»... Нет, конечно. Нужно не только давать задание, но и помогать», — сказал 10 сентября министр.

По словам Ханифова, Татарстану поднимать планку позволяет экономика: «В феврале наш президент встретился с застройщиками, потому что в этом году надо преодолеть планку почти в 3 млн кв. метров жилья, точнее — 2,979 млн кв. метров. Поэтому Рустам Нургалиевич встречался с каждым застройщиком. Спрашивал, какие проблемы, риски, «чем дышишь, чем живешь».

Самым громким стал случай от 5 марта 2020 года, когда люлька с пятью рабочими сорвалась с высоты строящегося десятиэтажного дома на улице Ершова в Казани. Фото: СУ СКР по РТ

8. Усилил контроль за стройками после ЧП

Период руководства Ханифова был омрачен и несколькими ЧП на стройках. Самым громким стал случай от 5 марта 2020 года, когда люлька с пятью рабочими сорвалась с высоты строящегося десятиэтажного дома на улице Ершова в Казани. Двое строителей погибли на месте, третий скончался в приемном покое больницы.

Глава Минстроя отреагировал поручением проверить все строящиеся объекты на предмет соблюдения требований безопасности.



История закончилась несколько дней назад — учредителя и бывшего директора ООО «СК «Казанский Фасад», которой и принадлежала спецтехника, Альфиру Аюпову приговорили к трем годам лишения свободы условно. Она признана виновной в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.

9. «Человек достаточно компетентный»

Назначение Ханифова в Миндортранс Татарстана прокомментировал его уже бывший советник Николай Васильев:

— Послужной список Фарита Ханифова достаточно красноречив, и на каждом посту он выполнял те поручения и задачи, которые на него возлагались. Он — человек команды, точно так же, как и Айзатуллин, поэтому отрывать его от команды, которая работала в министерстве, наверное, не стоит. Могу сказать, что это человек достаточно компетентный, и, думаю, что на сегодняшний день его профессиональные знания достаточно обширны: начиная с проектной документации и экспертизы и заканчивая реализацией проектов «на земле».

Васильев назвал бывшего начальника достойным кандидатом на должность главы Минтранса:

— Задачи перед ним стояли очень серьезные — реализация программ в Иннополисе, некоторая переориентация на категории строительства, для реализации программ в полном объеме большее внимание приходится уделять индивидуальному жилищному строительству, развитию инфраструктуры. Закономерно, что для развития жилья, особенно ИЖС, надо обязательно развивать инфраструктуру, вот этому в Минстрое и Минтрансе уделялось серьезное внимание. Поэтому такая логика назначения Ханифова мне вполне понятна.

10. Взялся возрождать рынок ИЖС



Пресс-секретарь министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Гульназ Минниханова назвала одной важных инициатив бывшего шэфа его планы по возрождению индивидуального жилищного строительства в республике:

— Он хотел максимально помочь населению облегчить процедуру строительства частных домов. Была запущена обучающая программа для тех, кто в городах и районах республики непосредственно занимается выдачей разрешений на строительство. Педагоги КГАСУ и специалисты проектных и строительных организаций обучали, как комплексно осваивать территории под ИЖС, начиная с этапа проектирования домов, прокладки инженерных сетей и заканчивая созданием коттеджных поселков. Муниципальные служащие также получили информацию о разнообразных льготных программах индивидуального домостроения, сельской ипотеке и т.д. Также при Ханифове Фонд газификации РТ был переименован в Главное управление инженерных сетей РТ и получил большие полномочия для развития инфраструктуры республики.

Дарья Пинегина, Элеонора Рылова